Havacılığın geleceği: Sıvı hidrojenle çalışan ilk pilotlu uçak havalandı

Sıvı hidrojenli ve pilotlu ilk uçuş
Joby Aviation tarafından 2021 yılında satın alınan Stuttgart merkezli firma H2FLY, son teknoloji hidrojen-elektrik yakıt hücresi tahrik sistemi ve kriyojenik olarak depolanmış sıvı hidrojen ile donatılmış HY4 gösteri uçağıyla, biri üç saati aşan dört uçuş gerçekleştirdi. H2FLY bunu "hava taşıtlarına güç sağlamak için hidrojen kullanımında bir dönüm noktası" olarak tanımlarken bu başarı, bildiğimiz havacılık teknolojisinin geleceğine ışık tutuyor.
Bu son uçuş faaliyeti, H2FLY liderliğindeki devlet destekli konsorsiyum olan HEAVEN Projesi'nin de gelmiş olduğu noktayı gösteriyor. Uçaklarda sıvı, kriyojenik hidrojenin fizibilitesini incelemek üzere oluşturulan bu konsorsiyumda Air Liquide, Pipistrel Vertical Solutions, Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) ve EKPO Fuel Cell Technologies gibi ortaklar yer alıyor.
Sıvılaştırılmış, kriyojenik hidrojen (LH2) ile doldurulan tanklar, basınçlı gaz hidrojen (GH2) ile doldurulanlara kıyasla önemli ölçüde daha düşük ağırlığa sahip. Dolayısıyla LH2 sayesinde daha uzun menzilli veya daha yüksek faydalı yüklü uçuşlar mümkün olabilir.
Temiz gelecek uzakta değil
H2FLY ayrıca Hidrojen Havacılık Merkezi'ni 2024 yılında Stuttgart Havalimanı'nda açmaya hazırlanıyor. Merkez, yakıt hücreli uçak entegrasyonu için tesisler sunacak ve Avrupa'nın havacılık endüstrisinin geleceği için bir merkez görevi görecek. EasyJet, Airbus ve Rolls-Royce gibi havacılık sektörünün devleri ve onların oluşturduğu Havacılıkta Hidrojen (HIA) birliği de hidrojenle çalışan uçuşlara yönelik yatırım ve araştırmaların artırılmasını savunuyor. Birlik, bir havacılık yakıtı olarak hidrojenin önemli ekonomik faydalar sağlayabileceğine ve sıfır karbonlu havacılığa geçişi hızlandırabileceğine inanıyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/first-liquid-hydrogen-powered-piloted-plane-soars-into-sky https://www.h2fly.de/2023/09/07/h2fly-and-partners-complete-worlds-first-piloted-flight-of-liquid-hydrogen-powered-electric-aircraft/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.