Sızdırılan CIA dosyaları: Çin, uyduları ele geçirecek silahlar geliştiriliyor

Çin savaşa hazırlanıyor
Hatırlanacağı üzere bir süre önce 21 yaşındaki Massachusetts Hava Ulusal Muhafızı Jack Douglas Teixeira tarafından bir Minecraft Discord grubunda çok gizli ABD istihbarat dosyaları paylaşılmıştı. Bu belgeler arasında Çin'in düşman uydularını engelleyebilecek, istismar edebilecek veya ele geçirebilecek siber silahlar geliştirme planlarına ilişkin CIA dosyalarının da yer aldığı bildiriliyor. Washington, Batılı uyduları ele geçirme planlarının Çin'in bilgiyi kontrol etme hedefinin bir parçası olduğunu ve Pekin'in önemli bir "savaş alanı" olduğuna inandığını söylüyor.
Belgelere göre Çin'in saldırılarından biri uyduların operatörlerinden aldıkları sinyalleri taklit ederek uyduları ya tamamen ele geçirmeyi ya da savaşın kritik anlarında arızalanmalarını sağlamayı amaçlıyor. Genellikle kümeler halinde çalışan uyduların birbirleriyle iletişim kurma, sinyalleri, görselleri, verileri veya emirleri silahlara iletme yeteneklerinin bu sayede ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Ukrayna ve Rus savaşı buna bir örnek
Öte yandan uydu iletişiminin savaştaki önemini görmek için Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline bakmak yeterli. Rusya, işgalin gerçekleştiği 24 Şubat günü ABD'li telekomünikasyon sağlayıcısı Viasat'a bir siber saldırı düzenledi. Bu olay, aralarında Ukrayna'dakilerin de bulunduğu binlerce Avrupalı müşteriye internet hizmeti sağlayan uydu modemlerinin devre dışı kalmasıyla sonuçlandı.
Ek olarak SpaceX Starlink uyduları Çin için özel bir sıkıntı olduğunu daha önceki haberlerimizde sizlere aktarmıştık. Geçtiğimiz yıl Çinli askeri araştırmacılar Starlink'in yarattığı potansiyel tehditten endişe duymuş ve hükümeti bu uyduları yok etme ya da devre dışı bırakma yolları geliştirmeye çağırmışlardı. Şubat ayında ise, Çin’in küresel internet sağlamak, Elon Musk'ın ağını "bastırmak" ve Starlink karşıtı görevler gerçekleştirmek amacıyla rakip uydu ordusu oluşturmak için 13.000 uydu fırlatmayı planladığı iddia edildi.Kaynakça https://www.ft.com/content/881c941a-c46f-4a40-b8d8-9e5c8a6775ba https://www.techspot.com/news/98418-leaked-cia-files-show-china-building-cyberweapons-hijack.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)