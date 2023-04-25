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    Sızdırılan CIA dosyaları: Çin, uyduları ele geçirecek silahlar geliştiriliyor

    Sızdırılan CIA dosyaları Çin'in düşman uydularını ele geçirmek için siber silahlar geliştirdiğini gösteriyor. Görünüşe göre Çin, yüksek teknolojiyle desteklenen savaş için hazırlanıyor.
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    Sızdırılan CIA dosyalarına göre Çin savaşa hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    ABD istihbarat kurumları, Çin'in düşman Batılı ülkelere ait uyduların "kontrolünü ele geçirerek" iletişim, silah, istihbarat, gözetleme ve keşif sistemlerini desteklemede etkisiz hale getirebilecek sofistike siber silahlar geliştirdiğine inanıyor.

    Çin savaşa hazırlanıyor

    Hatırlanacağı üzere bir süre önce 21 yaşındaki Massachusetts Hava Ulusal Muhafızı Jack Douglas Teixeira tarafından bir Minecraft Discord grubunda çok gizli ABD istihbarat dosyaları paylaşılmıştı. Bu belgeler arasında Çin'in düşman uydularını engelleyebilecek, istismar edebilecek veya ele geçirebilecek siber silahlar geliştirme planlarına ilişkin CIA dosyalarının da yer aldığı bildiriliyor. Washington, Batılı uyduları ele geçirme planlarının Çin'in bilgiyi kontrol etme hedefinin bir parçası olduğunu ve Pekin'in önemli bir "savaş alanı" olduğuna inandığını söylüyor.

    Belgelere göre Çin'in saldırılarından biri uyduların operatörlerinden aldıkları sinyalleri taklit ederek uyduları ya tamamen ele geçirmeyi ya da savaşın kritik anlarında arızalanmalarını sağlamayı amaçlıyor. Genellikle kümeler halinde çalışan uyduların birbirleriyle iletişim kurma, sinyalleri, görselleri, verileri veya emirleri silahlara iletme yeteneklerinin bu sayede ortadan kaldırılması hedefleniyor.

    Sızdırılan CIA dosyalarına göre Çin savaşa hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı General B Chance Saltzman geçtiğimiz günlerde Washington'un Dünya'nın ötesinde "yeni bir tehditler çağı" ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Saltzman'a göre Çin, 35'i son altı ay içinde fırlatılmış olmak üzere 347 uyduyu, gelecekte bir çatışma durumunda ABD güçlerine karşı kullanmak üzere yörüngeye konuşlandırdı. Saltzman, "Çin, uzay kabiliyetlerimizi bozmak, geriletmek ve yok etmek için agresif bir şekilde teknolojiye yatırım yapmaya devam ediyor" dedi.

    Ukrayna ve Rus savaşı buna bir örnek

    Öte yandan uydu iletişiminin savaştaki önemini görmek için Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline bakmak yeterli. Rusya, işgalin gerçekleştiği 24 Şubat günü ABD'li telekomünikasyon sağlayıcısı Viasat'a bir siber saldırı düzenledi. Bu olay, aralarında Ukrayna'dakilerin de bulunduğu binlerce Avrupalı müşteriye internet hizmeti sağlayan uydu modemlerinin devre dışı kalmasıyla sonuçlandı.

    Ek olarak SpaceX Starlink uyduları Çin için özel bir sıkıntı olduğunu daha önceki haberlerimizde sizlere aktarmıştık. Geçtiğimiz yıl Çinli askeri araştırmacılar Starlink'in yarattığı potansiyel tehditten endişe duymuş ve hükümeti bu uyduları yok etme ya da devre dışı bırakma yolları geliştirmeye çağırmışlardı. Şubat ayında ise, Çin’in küresel internet sağlamak, Elon Musk'ın ağını "bastırmak" ve Starlink karşıtı görevler gerçekleştirmek amacıyla rakip uydu ordusu oluşturmak için 13.000 uydu fırlatmayı planladığı iddia edildi.

    Kaynakça https://www.ft.com/content/881c941a-c46f-4a40-b8d8-9e5c8a6775ba https://www.techspot.com/news/98418-leaked-cia-files-show-china-building-cyberweapons-hijack.html
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    Z
    zDest_ 2 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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