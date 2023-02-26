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    Çin’den anti-Starlink hamlesi: Uzaya 13.000 uydu fırlatılacak

    Bir rapora göre Çin, Elon Musk'ın alçak Dünya yörüngesine koyduğu Starlink uydu internet hizmetine karşı bir alternatif planlıyor. İlk hamle ise 13.000 uyduyu yörüngeye fırlatmak.
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    Anti-Starlink: Çin, uzaya 13.000 uydu fırlatacak Tam Boyutta Gör
    Çin, SpaceX'in Starlink uydu hizmetinden hoşlanmadığını daha önce birkaç kez dile getirmişti. Yeni haberlere göre ülke, küresel internet sağlamak, Elon Musk'ın ağını "bastırmak" ve Starlink’e alternatif olmak için rakip bir hizmet başlatmayı planlıyor.

    Gelen yeni raporlar Çin'in Dünya’nın alçak yörüngesine kod adı “GW” olan devasa bir uydu ağı kurmayı planladığını söylüyor. Aktarılanlara göre yeni kurulan China Satellite Network Group Co. aracılığıyla 12.992 adet uydunun yörüngeye çıkartılması planlanıyor.

    Anti-Starlink: Çin, uzaya 13.000 uydu fırlatacak Tam Boyutta Gör
    Şu anda alçak dünya yörüngesinde 3.500'den fazla Starlink uydusu var. SpaceX, 2027 yılına kadar 12.000'den fazlasına sahip olmayı ve projenin sonunda 40.000 uyduya ulaşmayı planlıyor. Çin'in uydularının ne zaman fırlatılacağından söz edilmiyor ancak GW'nin büyük olasılıkla "Starlink tamamlanmadan önce" konuşlandırılacağı belirtiliyor.

    Hatta ve hatta araştırmacılar, uyduların Starlink'in henüz ulaşmadığı yörüngelere yerleştirilebileceğini söyleyerek "diğer yörünge irtifalarında fırsat ve avantaj elde edeceklerini, Starlink'i bastıracaklarını" söylüyor. Bununla birlikte Çin, Starlink uydularından endişe duyuyor ve uyduların casusluk yaptığına inanıyor. Ülke, Elon Musk’ın uydularının askeri müdahalelerde de kullanılabileceğini, bu bağlamda kapsamlı radar dahil olmak üzere Starlink uyduları etkisiz hale getirebilecek teknolojilerin geliştirilmesini hedefliyor.

    Çin, Starlink'in silah haline getirilmesinden endişe duysa da SpaceX, bu uyduları Ukrayna’nın askeri operasyonlarda kullanma kabiliyetini sınırladığını duyurmuştu. SpaceX, Starlink uydularının askeri iletişim için kullanılabileceğini söylese de asla saldırı amaçlı kullanılamayacağını açıklamıştı.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 1 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 4 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 5 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 5 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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