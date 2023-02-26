Çin’den anti-Starlink hamlesi: Uzaya 13.000 uydu fırlatılacak

Gelen yeni raporlar Çin'in Dünya’nın alçak yörüngesine kod adı “GW” olan devasa bir uydu ağı kurmayı planladığını söylüyor. Aktarılanlara göre yeni kurulan China Satellite Network Group Co. aracılığıyla 12.992 adet uydunun yörüngeye çıkartılması planlanıyor.
Çin'den Starlink'e cevap
Hatta ve hatta araştırmacılar, uyduların Starlink'in henüz ulaşmadığı yörüngelere yerleştirilebileceğini söyleyerek "diğer yörünge irtifalarında fırsat ve avantaj elde edeceklerini, Starlink'i bastıracaklarını" söylüyor. Bununla birlikte Çin, Starlink uydularından endişe duyuyor ve uyduların casusluk yaptığına inanıyor. Ülke, Elon Musk’ın uydularının askeri müdahalelerde de kullanılabileceğini, bu bağlamda kapsamlı radar dahil olmak üzere Starlink uyduları etkisiz hale getirebilecek teknolojilerin geliştirilmesini hedefliyor.
Çin, Starlink'in silah haline getirilmesinden endişe duysa da SpaceX, bu uyduları Ukrayna’nın askeri operasyonlarda kullanma kabiliyetini sınırladığını duyurmuştu. SpaceX, Starlink uydularının askeri iletişim için kullanılabileceğini söylese de asla saldırı amaçlı kullanılamayacağını açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.