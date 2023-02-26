Çin’den anti-Starlink hamlesi: Uzaya 13.000 uydu fırlatılacak

Tam Boyutta Gör Çin, SpaceX'in Starlink uydu hizmetinden hoşlanmadığını daha önce birkaç kez dile getirmişti. Yeni haberlere göre ülke, küresel internet sağlamak, Elon Musk'ın ağını "bastırmak" ve Starlink’e alternatif olmak için rakip bir hizmet başlatmayı planlıyor.

Gelen yeni raporlar Çin'in Dünya’nın alçak yörüngesine kod adı “GW” olan devasa bir uydu ağı kurmayı planladığını söylüyor. Aktarılanlara göre yeni kurulan China Satellite Network Group Co. aracılığıyla 12.992 adet uydunun yörüngeye çıkartılması planlanıyor.

Çin'den Starlink'e cevap

Tam Boyutta Gör Şu anda alçak dünya yörüngesinde 3.500'den fazla Starlink uydusu var. SpaceX, 2027 yılına kadar 12.000'den fazlasına sahip olmayı ve projenin sonunda 40.000 uyduya ulaşmayı planlıyor. Çin'in uydularının ne zaman fırlatılacağından söz edilmiyor ancak GW'nin büyük olasılıkla "Starlink tamamlanmadan önce" konuşlandırılacağı belirtiliyor.

Starlink, küresel dolaşım internet hizmetini test ediyor 1 hf. önce eklendi

Hatta ve hatta araştırmacılar, uyduların Starlink'in henüz ulaşmadığı yörüngelere yerleştirilebileceğini söyleyerek "diğer yörünge irtifalarında fırsat ve avantaj elde edeceklerini, Starlink'i bastıracaklarını" söylüyor. Bununla birlikte Çin, Starlink uydularından endişe duyuyor ve uyduların casusluk yaptığına inanıyor. Ülke, Elon Musk’ın uydularının askeri müdahalelerde de kullanılabileceğini, bu bağlamda kapsamlı radar dahil olmak üzere Starlink uyduları etkisiz hale getirebilecek teknolojilerin geliştirilmesini hedefliyor.

Çin, Starlink'in silah haline getirilmesinden endişe duysa da SpaceX, bu uyduları Ukrayna’nın askeri operasyonlarda kullanma kabiliyetini sınırladığını duyurmuştu. SpaceX, Starlink uydularının askeri iletişim için kullanılabileceğini söylese de asla saldırı amaçlı kullanılamayacağını açıklamıştı.

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