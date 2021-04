Size "Hayır" demeyi öğretmeyi amaçlayan komedi oyunu Say No! More, iOS için yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Thunderful Publishing'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Studio Fizbin'in yaptığı komedi oyunu Say No! More'un iOS için çıkışını yaptı.

Ayrıca Bkz. "Çiftçilik simülatörü Idle Farmyard, 10 Nisan'da Android ve iOS için yayınlanacak"

Komedi yönüyle öne çıkan ve sizlere "Hayır" demeyi öğretmeyi planlayan Say No! More, iOS cihazlar için yayınlandı. Android sürümü ile ilgili şu an için bir açıklama yok ancak geleceği biliniyor. Oyunun App Store'daki fiyatı 54,99 TL. Oyunun boyutu ise 933 MB.

Oyunun mağaza sayfasını, son videosunu ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Say No! Mor‪e‬ Thunderful Publishing AB Oyunlar ₺54,99 934.5 MB

Tanıtım Yazısı

Say No! More, tek tuşlu bir "Hayır" deme oyunudur. Hayır kelimesinin yasaklandığı, kibirli insanlar tarafından yönetilen, insan değerinin mesleki tecrübeyle ölçüldüğü, patronların zorbalık yaptığı bir evrende "hayır" demeyi öğreneceksiniz.



Özellikler

Nasıl "Hayır" deneceğini öğren.

"Hayır" gücünü şarj et ve daha büyük Hayır'lara sakla.

Öğle arasında arkadaş edin!

Yüksek sesle gülün çünkü bu oyun çok komik.

Meslektaşlarını onlara gülerek, "hmmm" diyerek ve alkışlayarak sinirlendir.

https://www.pocketgamer.com/articles/086310/say-no-more-the-comedic-one-button-action-game-is-now-available-for-ios/

