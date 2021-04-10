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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Size "Hayır" demeyi öğretmeyi amaçlayan komedi oyunu Say No! More, iOS için yayınlandı

    Mizahi yönüyle dikkat çeken ve sizlere hayır demeyi öğretmeyi hedefleyen Say No! More, iOS cihazlar için çıkışını yaptı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    10 Nisan 2021, 10:00 (4 gün)
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    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yayıncılığını Thunderful Publishing'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Studio Fizbin'in yaptığı komedi oyunu Say No! More'un iOS için çıkışını yaptı.

    Ayrıca Bkz. "Çiftçilik simülatörü Idle Farmyard, 10 Nisan'da Android ve iOS için yayınlanacak"

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    Komedi yönüyle öne çıkan ve sizlere "Hayır" demeyi öğretmeyi planlayan Say No! More, iOS cihazlar için yayınlandı. Android sürümü ile ilgili şu an için bir açıklama yok ancak geleceği biliniyor. Oyunun App Store'daki fiyatı 54,99 TL. Oyunun boyutu ise 933 MB.

    Oyunun mağaza sayfasını, son videosunu ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Say No! Mor‪e‬ Say No! Mor‪e‬ Say No! Mor‪e‬ Say No! Mor‪e‬ Thunderful Publishing AB Oyunlar ₺54,99 934.5 MB

    Tanıtım Yazısı

    Say No! More, tek tuşlu bir "Hayır" deme oyunudur. Hayır kelimesinin yasaklandığı, kibirli insanlar tarafından yönetilen, insan değerinin mesleki tecrübeyle ölçüldüğü, patronların zorbalık yaptığı bir evrende "hayır" demeyi öğreneceksiniz.

    Özellikler

    • Nasıl "Hayır" deneceğini öğren.
    • "Hayır" gücünü şarj et ve daha büyük Hayır'lara sakla.
    • Öğle arasında arkadaş edin!
    • Yüksek sesle gülün çünkü bu oyun çok komik.
    • Meslektaşlarını onlara gülerek, "hmmm" diyerek ve alkışlayarak sinirlendir. 


    https://www.pocketgamer.com/articles/086310/say-no-more-the-comedic-one-button-action-game-is-now-available-for-ios/
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    55 TL lik fiyata hayır diyorum.
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    1
    W WereChaos 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Steamde 22 tl app storeda niye bu kadar pahalı
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    esmerbuyucu (E. B.) 3 gün ( Mesaj Silindi ) WereChaos
    Steam'de çevirilen kur 2 liradan bile düşük, App Store gerçek kura tabii.
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    C cand. 4 gün ( Mesaj Silindi )
    55 lira mı , hayır
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    J Jon doe ( Jon doe) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu beceriden yoksun olanlar için denenebilir fiyat. Bu beceri için insanlar binlerce TL veriyor. Umarım faydalıdır, güzel düşünülmüş bir uygulama
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    55 TL lik fiyata hayır diyorum.
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