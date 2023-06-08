SK hynix, yüksek hızlı 238 katmanlı 4D NAND belleklerin seri üretimine başladı

238 katmanlı 4D NAND bellekler seri üretime geçti
SK hynix, 238 katmanlı 4D NAND Flash belleklerini ilk olarak geçtiğimiz yıl Ağustos ayında duyurmuştu. Firma kısa süre önce yaptığı açıklamada artık bu belleklerin seri üretimine başladıklarını duyurdu. Bu bellekler hem SSD çözümlerinde hem de mobil cihazlarda kullanılacak. Hatta SK hynix, halihazırda küresel bir akıllı telefon üreticisi ile ürün uyumluluk testinin devam ettiğini duyurdu.
SK hynix, küresel akıllı telefon üreticisi ile ürün uyumluluk testi tamamlandıktan sonra akıllı telefonlar için 238 katmanlı NAND ürününü tedarik etmeye başlayacak. Bu çözüm ileride PCIe 5.0 SSD'ler ve yüksek kapasiteli sunucu SSD'leri gibi ürün portföylerine doğru da genişleyecek.
Öte yandan NAND bellek tarihindeki hızlı gelişim basit ifadeyle “büyüleyici”. Çok değil, sadece beş yıl önce 2018 yılında 96 katmanlı 4D NAND bellekler ile övünüyordu SK hynix. Bir önceki nesil ise 178 katmana sahipti. Şimdi ise artık 238 katmanlı belleklere sahibi. Bunlar sayesinde hızlar yüzde 50’ye yakın artarken enerji tüketimi de yüzde 21 oranında düşüyor. Son olarak SK hynix, yılın ikinci yarısında yeni teknolojinin finansal tablolara yansıyacağını aktarıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi