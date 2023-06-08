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    SK hynix, yüksek hızlı 238 katmanlı 4D NAND belleklerin seri üretimine başladı

    SK hynix, yeni nesil 238 katmanlı 4D NAND belleklerinin seri üretimine başladı. Yeni bellekler, SSD’ler için çok daha yüksek aktarım hızlarını daha yüksek kapasitelerle sağlayacak.
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    SK hynix, 238 katmanlı 4D NAND belleklerin seri üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Hem yüksek hızlı hem de yüksek kapasiteleri SSD’ler hızla hayatımıza giriyor ve bu durum sadece daha da gelişecek gibi görünüyor. Zira SK hynix, yüksek hızlı 238 katmanlı 4D NAND belleklerinin seri üretimine başladığını duyurdu. SK hynix, katman sayısını artırarak önemli bir kapasite artışı getirdiğini ve bunun yanında aktarım hızlarını da yüzde 50’ye kadar artırdığını belirtiyor.

    238 katmanlı 4D NAND bellekler seri üretime geçti

    SK hynix, 238 katmanlı 4D NAND Flash belleklerini ilk olarak geçtiğimiz yıl Ağustos ayında duyurmuştu. Firma kısa süre önce yaptığı açıklamada artık bu belleklerin seri üretimine başladıklarını duyurdu. Bu bellekler hem SSD çözümlerinde hem de mobil cihazlarda kullanılacak. Hatta SK hynix, halihazırda küresel bir akıllı telefon üreticisi ile ürün uyumluluk testinin devam ettiğini duyurdu.

    SK hynix, 238 katmanlı 4D NAND belleklerin seri üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Boyut olarak en küçük NAND olan 238 katmanlı ürün, önceki nesil 176 katmanlı ürüne kıyasla yüzde 34 daha yüksek üretim verimliliğine sahip ve bu da maliyet rekabetçiliğinde önemli bir iyileşme sağlıyor. Ayrıca, saniyede 2.4Gb veri aktarım hızı, bir önceki nesle göre yüzde 50 artış vadediliyor. Okuma ve yazma hızlarında ise firma yaklaşık yüzde 20’lik bir artışın olduğunu belirtiyor.

    SK hynix, küresel akıllı telefon üreticisi ile ürün uyumluluk testi tamamlandıktan sonra akıllı telefonlar için 238 katmanlı NAND ürününü tedarik etmeye başlayacak. Bu çözüm ileride PCIe 5.0 SSD'ler ve yüksek kapasiteli sunucu SSD'leri gibi ürün portföylerine doğru da genişleyecek.

    Öte yandan NAND bellek tarihindeki hızlı gelişim basit ifadeyle “büyüleyici”. Çok değil, sadece beş yıl önce 2018 yılında 96 katmanlı 4D NAND bellekler ile övünüyordu SK hynix. Bir önceki nesil ise 178 katmana sahipti. Şimdi ise artık 238 katmanlı belleklere sahibi. Bunlar sayesinde hızlar yüzde 50’ye yakın artarken enerji tüketimi de yüzde 21 oranında düşüyor. Son olarak SK hynix, yılın ikinci yarısında yeni teknolojinin finansal tablolara yansıyacağını aktarıyor.

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