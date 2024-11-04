Yapay zeka doymuyor: Nvidia’dan SK Hynix’e HBM4 baskısı

HBM4 tedariki öne çekildi
SK Hynix, Ekim ayında yaptığı açıklamada, HBM4 çiplerini 2025'in ikinci yarısında piyasaya sunmayı hedeflediklerini duyurmuştu. Ancak Nvidia'nın talebi doğrultusunda, bu takvimin altı ay öne çekileceği belirtildi. SK Hynix yetkilileri, bu hızlandırılmış tedarik süreci hakkında ayrıntılı bilgi vermekten kaçınırken, sektör yetkilileri bu hamlenin Nvidia'nın küresel AI çip pazarındaki güçlü konumunu daha da pekiştirmeye yönelik bir adım olduğunu belirtiyor. Nvidia, halihazırda yapay zeka çip pazarının yüzde 80'inden fazlasına hakim.
Yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinde yüksek bant genişliğine sahip bellek çipleri, yapay zekaya gibi büyük veri setlerinin işlenmesinde hayati öneme sahip. HBM bellekleri üreten sadece üç firma bulunuyor: SK Hynix, Micron ve Samsung. Halihazırda SK Hynix burada liderliğe sahip durumda ancak rekabet kızışıyor. Firma, bu yıl içinde 12 katmanlı HBM3E çiplerini isimsiz bir müşterisine tedarik etmeyi, 2024’ün başında ise 16 katmanlı HBM3E çip örneklerini piyasaya sürmeyi planlıyor.
Samsung geçen hafta yaptığı açıklamada, gecikmelerin ardından kimliği açıklanmayan büyük bir müşteriyle tedarik anlaşması konusunda ilerleme kaydettiğini belirterek, gelecek yılın ilk yarısında “geliştirilmiş” HBM3E üretimine başlayacağını söyledi. Samsung ayrıca gelecek yılın ikinci yarısında yeni nesil HBM4 ürünlerini üretmeyi planlıyor. Micron’un da benzer bir yol haritası bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über