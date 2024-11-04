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    Anlık Bildirim

    Yapay zeka doymuyor: Nvidia’dan SK Hynix’e HBM4 baskısı

    Yapay zekaya olan talep doymuyor. SK Group Başkanı, yaptığı açıklamada Nvidia’nın SK Hynix'ten HBM4 bellek yongalarının tedarikini altı ay öne çekmesini istediğini söyledi.
    Yapay zeka doymuyor: Nvidia’dan SK Hynix’e HBM4 baskısı Tam Boyutta Gör
    Nvidia CEO’su Jensen Huang, dünyanın önde gelen bellek çipi üreticilerinden SK Hynix’e yeni nesil yüksek bant genişlikli bellek çipleri (HBM4) tedarikini altı ay öne çekmeleri yönünde bir talepte bulundu. SK Group Başkanı Chey Tae-won’un yaptığı açıklamada belirttiği bu talep, yapay zeka alanında yüksek kapasiteye ve enerji verimliliğine sahip çiplere olan ihtiyacı bir kez daha gözler önüne serdi.

    HBM4 tedariki öne çekildi

    SK Hynix, Ekim ayında yaptığı açıklamada, HBM4 çiplerini 2025'in ikinci yarısında piyasaya sunmayı hedeflediklerini duyurmuştu. Ancak Nvidia'nın talebi doğrultusunda, bu takvimin altı ay öne çekileceği belirtildi. SK Hynix yetkilileri, bu hızlandırılmış tedarik süreci hakkında ayrıntılı bilgi vermekten kaçınırken, sektör yetkilileri bu hamlenin Nvidia'nın küresel AI çip pazarındaki güçlü konumunu daha da pekiştirmeye yönelik bir adım olduğunu belirtiyor. Nvidia, halihazırda yapay zeka çip pazarının yüzde 80'inden fazlasına hakim.

    Yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinde yüksek bant genişliğine sahip bellek çipleri, yapay zekaya gibi büyük veri setlerinin işlenmesinde hayati öneme sahip. HBM bellekleri üreten sadece üç firma bulunuyor: SK Hynix, Micron ve Samsung. Halihazırda SK Hynix burada liderliğe sahip durumda ancak rekabet kızışıyor. Firma, bu yıl içinde 12 katmanlı HBM3E çiplerini isimsiz bir müşterisine tedarik etmeyi, 2024’ün başında ise 16 katmanlı HBM3E çip örneklerini piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Samsung geçen hafta yaptığı açıklamada, gecikmelerin ardından kimliği açıklanmayan büyük bir müşteriyle tedarik anlaşması konusunda ilerleme kaydettiğini belirterek, gelecek yılın ilk yarısında “geliştirilmiş” HBM3E üretimine başlayacağını söyledi. Samsung ayrıca gelecek yılın ikinci yarısında yeni nesil HBM4 ürünlerini üretmeyi planlıyor. Micron’un da benzer bir yol haritası bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 5 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    yurtdışına çıkarken yiyecek ne alınmalı amerikadan ne getirilir 2024 çok fazla 31 çekersen kısır olurmusun sansiro erkek parfüm tavsiye philips tv kırmızı ışık yanıp sönüyor

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