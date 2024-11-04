Yapay zeka doymuyor: Nvidia’dan SK Hynix’e HBM4 baskısı

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Tam Boyutta Gör Nvidia CEO’su Jensen Huang, dünyanın önde gelen bellek çipi üreticilerinden SK Hynix’e yeni nesil yüksek bant genişlikli bellek çipleri (HBM4) tedarikini altı ay öne çekmeleri yönünde bir talepte bulundu. SK Group Başkanı Chey Tae-won’un yaptığı açıklamada belirttiği bu talep, yapay zeka alanında yüksek kapasiteye ve enerji verimliliğine sahip çiplere olan ihtiyacı bir kez daha gözler önüne serdi.

HBM4 tedariki öne çekildi

SK Hynix, Ekim ayında yaptığı açıklamada, HBM4 çiplerini 2025'in ikinci yarısında piyasaya sunmayı hedeflediklerini duyurmuştu. Ancak Nvidia'nın talebi doğrultusunda, bu takvimin altı ay öne çekileceği belirtildi. SK Hynix yetkilileri, bu hızlandırılmış tedarik süreci hakkında ayrıntılı bilgi vermekten kaçınırken, sektör yetkilileri bu hamlenin Nvidia'nın küresel AI çip pazarındaki güçlü konumunu daha da pekiştirmeye yönelik bir adım olduğunu belirtiyor. Nvidia, halihazırda yapay zeka çip pazarının yüzde 80'inden fazlasına hakim.

Yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinde yüksek bant genişliğine sahip bellek çipleri, yapay zekaya gibi büyük veri setlerinin işlenmesinde hayati öneme sahip. HBM bellekleri üreten sadece üç firma bulunuyor: SK Hynix, Micron ve Samsung. Halihazırda SK Hynix burada liderliğe sahip durumda ancak rekabet kızışıyor. Firma, bu yıl içinde 12 katmanlı HBM3E çiplerini isimsiz bir müşterisine tedarik etmeyi, 2024’ün başında ise 16 katmanlı HBM3E çip örneklerini piyasaya sürmeyi planlıyor.

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Samsung geçen hafta yaptığı açıklamada, gecikmelerin ardından kimliği açıklanmayan büyük bir müşteriyle tedarik anlaşması konusunda ilerleme kaydettiğini belirterek, gelecek yılın ilk yarısında “geliştirilmiş” HBM3E üretimine başlayacağını söyledi. Samsung ayrıca gelecek yılın ikinci yarısında yeni nesil HBM4 ürünlerini üretmeyi planlıyor. Micron’un da benzer bir yol haritası bulunuyor.

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