Tam Boyutta Gör Şimdiye kadar Micron ve Samsung'un yeni nesil HBM4 bellek ürünlerini listelediklerini ve aynı zamanda geliştirdiklerini gördük. Bu iki şirket 2025-2026 yılları arasında yeni HBM4 bellekleri piyasaya sürmeyi hedefliyor. Son olarak SK Hynix, 2024 yılında yeni nesil yüksek bant genişlikli bellek (high-bandwidth memory) üretimine başlamayı planladığını duyurdu.

HBM4 bellekler geliyor

SK Hynix’ten Kıdemli Müdür Kim Wang-soo, şirketin 2024 yılında mevcut HBM3 belleğin geliştirilmiş bir varyantı olan kendi HBM3E çözümünü seri olarak üreteceğini açıkladı. Bu yeni bellek daha yüksek hızlar ve kapasiteler sunacak. Bununla birlikte SK Hynix, aynı yıl HBM4 belleklerin geliştirilmesine de başlayacak.

Geliştirme 2024 yılı için planlandığından, bu bellek kalıplarını kullanan gerçek ürünlerin 2025 veya 2026 yılı sonunda satışa sunulmasını bekleyebiliriz. Trendforce tarafından yakın zamanda paylaşılan bir yol haritasına göre ilk HBM4 örneklerinin yığın başına 36 GB'a kadar kapasiteye sahip olacağı ve tam spesifikasyonun JEDEC tarafından 2024-2025 zaman aralığında yayınlanacağı söyleniyor.

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36 GB'lık yığınlarla 288 GB'a kadar kapasite elde edilebiliyor ve daha da yüksek bir kapasitenin planlandığı belirtiliyor. HBM3E bellek halihazırda 9,8 Gbps ile zirveye ulaşıyor, bu nedenle HBM4'ün çift haneli 10+ Gbps bariyerini aşan ilk bellek olmasını bekleyebiliriz. Muhtemelen bu bellekler ve kapasiteleri hakkında daha fazla bilgiyi 2024 yılında elde edeceğiz.

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SK Hynix, HBM4 bellekleri 2024’te geliştirmeye başlayacak