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    Anlık Bildirim

    SK Hynix, HBM4 bellekleri 2024’te geliştirmeye başlayacak

    SK Hynix, bir süre önce yayınladığı blog yazısında, yeni nesil HBM4 yüksek bant genişliğine sahip belleklerin geliştirilmesine 2024 yılında başlayacağını doğruladı.
    SK Hynix, HBM4 bellekleri 2024’te geliştirmeye başlayacak Tam Boyutta Gör
    Şimdiye kadar Micron ve Samsung'un yeni nesil HBM4 bellek ürünlerini listelediklerini ve aynı zamanda geliştirdiklerini gördük. Bu iki şirket 2025-2026 yılları arasında yeni HBM4 bellekleri piyasaya sürmeyi hedefliyor. Son olarak SK Hynix, 2024 yılında yeni nesil yüksek bant genişlikli bellek (high-bandwidth memory) üretimine başlamayı planladığını duyurdu.

    HBM4 bellekler geliyor

    SK Hynix’ten Kıdemli Müdür Kim Wang-soo, şirketin 2024 yılında mevcut HBM3 belleğin geliştirilmiş bir varyantı olan kendi HBM3E çözümünü seri olarak üreteceğini açıkladı. Bu yeni bellek daha yüksek hızlar ve kapasiteler sunacak. Bununla birlikte SK Hynix, aynı yıl HBM4 belleklerin geliştirilmesine de başlayacak.

    Geliştirme 2024 yılı için planlandığından, bu bellek kalıplarını kullanan gerçek ürünlerin 2025 veya 2026 yılı sonunda satışa sunulmasını bekleyebiliriz. Trendforce tarafından yakın zamanda paylaşılan bir yol haritasına göre ilk HBM4 örneklerinin yığın başına 36 GB'a kadar kapasiteye sahip olacağı ve tam spesifikasyonun JEDEC tarafından 2024-2025 zaman aralığında yayınlanacağı söyleniyor.

    36 GB'lık yığınlarla 288 GB'a kadar kapasite elde edilebiliyor ve daha da yüksek bir kapasitenin planlandığı belirtiliyor. HBM3E bellek halihazırda 9,8 Gbps ile zirveye ulaşıyor, bu nedenle HBM4'ün çift haneli 10+ Gbps bariyerini aşan ilk bellek olmasını bekleyebiliriz. Muhtemelen bu bellekler ve kapasiteleri hakkında daha fazla bilgiyi 2024 yılında elde edeceğiz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    omix telefon alınır mı kreatin ishal audi a4 paket sıralaması kıl kurdu olanların yorumları aracı başkası kullanırsa kasko

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