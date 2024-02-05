SK Hynix, yeni nesil HBM4 bellekler için tarih verdi, HBM3E bu yıl geliyor

HBM4 bellekler 2026'da ekran kartlarında
SK hynix'in yeni HBM4 belleğinin 2048-bit bellek arayüzü ve yığın başına 1,5TB/s'lik devasa bir bellek bant genişliği ile gelmesini bekliyoruz. Nvidia ve AMD'nin yapay zeka GPU'larındaki büyük gelişmeler ve geleceğin yeni nesil yapay zeka GPU'ları, HBM4 gibi ultra hızlı yeni nesil belleklere dayanacak. SK hynix yeni nesil HBM4 belleğini 2026'da piyasaya sürmek istiyor, ancak bunu 2025'in sonlarında biraz daha erken de görebiliriz.
Yüksek bant genişlikli belleğin (HBM) ilk yinelemesi biraz sınırlıydı ve yığın başına yalnızca 128 GB/s'ye kadar hızlara izin veriyordu. HBM2 potansiyel hızları iki katına çıkararak yığın başına 256 GB/s'ye ve maksimum kapasiteyi 8 GB'a yükseltti. 2018'de HBM2, HBM2E adı verilen bir güncelleme aldı ve bu güncelleme kapasite sınırlarını 24 GB'a çıkardı ve bir hız artışı daha getirerek sonunda çip başına 460 GB/s'ye ulaştı. HBM3'ün piyasaya sürülmesiyle hız tekrar ikiye katlanarak yığın başına maksimum 819 GB/s'ye çıkarken kapasite 64 GB'a yükseldi. Ardından, teorik hızları yığın başına 1,2 TB/s'ye kadar artıran bir başka yükseltme olan HBM3E geldi. Tüm bu sürümler yığın başına 1024 bit arayüzünü korudu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.