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    SK Hynix, yeni nesil HBM4 bellekler için tarih verdi, HBM3E bu yıl geliyor

    SK Hynix yeni nesil HBM4 belleklerin yeni nesil yapay zeka GPU'ları için 2026 yılında seri üretime gireceğini açıkladı. Firma aynı zamanda bu yıl içinde HBM3E bellekleri piyasaya sürecek.
    SK Hynix’in yeni nesil HBM4 bellekleri 2026’da ekran kartlarında Tam Boyutta Gör
    SK Hynix'in en yeni yüksek bant genişlikli bellek ürünü HBM3E şu anda seri üretimde ve firmaya göre bu yılın ilk yarısında piyasaya sunulacak. Öte yandan SK Hynix'in başkan yardımcısı Kim Chun-hwan 2026 yılına kadar şirketin 6. nesil HBM olan HBM4’ü seri üretim sürecine sokacağını açıkladı. Bu tarihler Micron ve Samsung’un planlarıyla da örtüşüyor.

    HBM4 bellekler 2026'da ekran kartlarında

    SK hynix'in yeni HBM4 belleğinin 2048-bit bellek arayüzü ve yığın başına 1,5TB/s'lik devasa bir bellek bant genişliği ile gelmesini bekliyoruz. Nvidia ve AMD'nin yapay zeka GPU'larındaki büyük gelişmeler ve geleceğin yeni nesil yapay zeka GPU'ları, HBM4 gibi ultra hızlı yeni nesil belleklere dayanacak. SK hynix yeni nesil HBM4 belleğini 2026'da piyasaya sürmek istiyor, ancak bunu 2025'in sonlarında biraz daha erken de görebiliriz.

    SK Hynix’in yeni nesil HBM4 bellekleri 2026’da ekran kartlarında Tam Boyutta Gör
    Şu anda HBM3e bellek yığınları (Micron) 1,2 TB/sn'ye kadar bellek bant genişliğine sahipken, 6 yığınlı yapılarda 7,2 TB/sn'lik devasa bir bellek bant genişliği sunuyor. Nvidia’nın yakında çıkacak olan H200 AI GPU'su 4,8 TB/sn'ye kadar bellek bant genişliğine sahip olacak, bu nedenle 2048 bit arayüzde HBM4 belleğin yığın başına 1,5 TB/sn'nin üzerine çıkmasını beklemek yanlış olmayacaktır.

    Yüksek bant genişlikli belleğin (HBM) ilk yinelemesi biraz sınırlıydı ve yığın başına yalnızca 128 GB/s'ye kadar hızlara izin veriyordu. HBM2 potansiyel hızları iki katına çıkararak yığın başına 256 GB/s'ye ve maksimum kapasiteyi 8 GB'a yükseltti. 2018'de HBM2, HBM2E adı verilen bir güncelleme aldı ve bu güncelleme kapasite sınırlarını 24 GB'a çıkardı ve bir hız artışı daha getirerek sonunda çip başına 460 GB/s'ye ulaştı. HBM3'ün piyasaya sürülmesiyle hız tekrar ikiye katlanarak yığın başına maksimum 819 GB/s'ye çıkarken kapasite 64 GB'a yükseldi. Ardından, teorik hızları yığın başına 1,2 TB/s'ye kadar artıran bir başka yükseltme olan HBM3E geldi. Tüm bu sürümler yığın başına 1024 bit arayüzünü korudu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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