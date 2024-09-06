SK Hynix bu ay 12 katmanlı HBM3E için seri üretime başlıyor

SK Hynix, HBM3E 12Hi için seri üretime geçiyor
SK Hynix’in AI Infra bölümünün başkanı ve yöneticisi Justin Kim, Taipei'de düzenlenen Semicon Taiwan endüstri forumunda firmanın yeni 12 katmanlı HBM3E yongalarının Eylül sonuna kadar seri üretime gireceğini açıkladı. SK Hynix, geçtiğimiz aylarda HBM yongalarının bir sonraki versiyonları olan 12 katmanlı HBM3E'yi dördüncü çeyrekten itibaren, HBM4'ü ise 2025'in ikinci yarısından itibaren piyasaya sürmeyi planladığını açıklamıştı.
Yüksek bant genişlikli bellek (HBM), ilk olarak 2013 yılında üretilen, yerden tasarruf etmek ve güç tüketimini azaltmak için çiplerin dikey olarak istiflendiği bir tür DRAM standardı konumunda. Yüksek bant genişliği, yüksek kapasite ve enerji verimlilikleri nedeniyle yapay zeka veri merkezlerinde, dolayısıyla Nvidia ve AMD’nin AI hızlandırıcılarında kullanılıyorlar.
HBM belleklere olan talep o kadar büyük ki SK Hynix’in HBM üretim kapasitesinin bu yıl için tamamen tükendiği ve 2025 yılı için de neredeyse dolduğu bizzat şirketin CEO’su Kwak Noh-Jung tarafından açıklanmıştı. Bu arada HBM bellekleri üreten sadece üç üretici bulunuyor: SK Hynix, Micron ve Samsung. Micron, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada 12 katmanlı HBM3E belleklerini müşterilerine örneklemeye başladığını ve üretime hazır olduğunu duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.