SK Hynix sektörün en çok katmanlı 4D NAND belleğini duyurdu

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NAND bellek sektöründe kapasiteleri arttırmak kadar hücre içi verimliliği arttırmak da önem taşıyor. Yığın katman teknolojisini uzun bir süredir devam ettiren sektörde sayılar da giderek artmaya başladı.

SK Hynix rekor kırdı

SK Hynix yaptığı açıklamada sektörün en fazla katmana sahip 4D NAND belleğini geliştirdiğini duyurdu. Aslında 3D NAND olarak Micron toplamda 176 katmana ulaşmıştı ancak SK Hynix biraz farklı bir optimizasyonla 4D NAND bellekler üretiyor. O da 176 katmana ulaşmış durumda.

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4D NAND belleklerde bellek yongalarının yanında yer alan destek devresini yongaların altına yerleştiriliyor. Böylece ortaya yeni bir dizilim çıkıyor. Yeni dizilim sayesinde bir devre kartı üzerine daha fazla depolama alanı konulabilirken maliyetler de düşürülüyor. Özellikle katman sayısı artarken yüzde 50-60 civarında tasarruf edildiği ifade ediliyor. Böylece daha ucuz SSD modellerine de kapı açılmış oluyor.

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Yeni 4D NAND bellek firmanın üçüncü nesil çalışmalarını temsil ediyor. 96 katmanlı NAND belleklerden bu yana SK Hynix; 4D NAND teknolojisi geliştiriyor. Yeni nesil 4D NAND bellek önceki nesle göre yüzde 35 daha iyi bit verimliliği sağlıyor. Okuma hızı yüzde 20, toplam veri transfer hızı da yüzde 33 artış gösteriyor.

SK Hynix gelecek yıl ortalarına kadar okuma hızında yüzde 70, yazma hızında da yüzde 35 civarında artış elde etmeyi planlıyor. Bunun için hücre yüksekliği azaltma, katman değişken zamanlama kontrolü, ultra hassas dizilim gibi teknolojileri kullanıyor.

176 katmanlı 4D NAND bellekler ile 1Tb kapasiteli modüller üretmeyi planlayan firma böylece yoğunluğu iki katına çıkarmış olacak. Özellikle rekabette öne çıkmasını sağlayacak bu gelişmelerin önümüzdeki dönemde tüketici ve kurumsal SSD modellerinde yer alması bekleniyor.

https://www.techpowerup.com/275645/sk-hynix-unveils-the-industrys-most-multilayered-176-layer-4d-nand-flash

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