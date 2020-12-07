Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SK Hynix sektörün en çok katmanlı 4D NAND belleğini duyurdu

    SK Hynix tarafından geliştirilen yeni 4D NAND bellek yapısı 176 katmanı ile sektörde rekor kırdı. Önceki nesle göre yüzde 20 daha iyi okuma hızı ve yüzde 35 bit verimliliği sağlandı.
    2 hf.
    1,9b
    1
    HDD / SSD
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    SK Hynix sektörün en çok katmanlı 4D NAND belleğini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    NAND bellek sektöründe kapasiteleri arttırmak kadar hücre içi verimliliği arttırmak da önem taşıyor. Yığın katman teknolojisini uzun bir süredir devam ettiren sektörde sayılar da giderek artmaya başladı.

    SK Hynix rekor kırdı

    SK Hynix yaptığı açıklamada sektörün en fazla katmana sahip 4D NAND belleğini geliştirdiğini duyurdu. Aslında 3D NAND olarak Micron toplamda 176 katmana ulaşmıştı ancak SK Hynix biraz farklı bir optimizasyonla 4D NAND bellekler üretiyor. O da 176 katmana ulaşmış durumda.

    İlginizi Çekebilir Avatar Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor

    4D NAND belleklerde bellek yongalarının yanında yer alan destek devresini yongaların altına yerleştiriliyor. Böylece ortaya yeni bir dizilim çıkıyor. Yeni dizilim sayesinde bir devre kartı üzerine daha fazla depolama alanı konulabilirken maliyetler de düşürülüyor. Özellikle katman sayısı artarken yüzde 50-60 civarında tasarruf edildiği ifade ediliyor. Böylece daha ucuz SSD modellerine de kapı açılmış oluyor.

    Ayrıca Bkz. "Conor McGregor sizi stratejik savaşlara götürüyor"

    Yeni 4D NAND bellek firmanın üçüncü nesil çalışmalarını temsil ediyor. 96 katmanlı NAND belleklerden bu yana SK Hynix; 4D NAND teknolojisi geliştiriyor. Yeni nesil 4D NAND bellek önceki nesle göre yüzde 35 daha iyi bit verimliliği sağlıyor. Okuma hızı yüzde 20, toplam veri transfer hızı da yüzde 33 artış gösteriyor.

    SK Hynix gelecek yıl ortalarına kadar okuma hızında yüzde 70, yazma hızında da yüzde 35 civarında artış elde etmeyi planlıyor. Bunun için hücre yüksekliği azaltma, katman değişken zamanlama kontrolü, ultra hassas dizilim gibi teknolojileri kullanıyor.

    176 katmanlı 4D NAND bellekler ile 1Tb kapasiteli modüller üretmeyi planlayan firma böylece yoğunluğu iki katına çıkarmış olacak. Özellikle rekabette öne çıkmasını sağlayacak bu gelişmelerin önümüzdeki dönemde tüketici ve kurumsal SSD modellerinde yer alması bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/275645/sk-hynix-unveils-the-industrys-most-multilayered-176-layer-4d-nand-flash Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Bulmaca macera oyunu Drawn to Life: Two Realms, mobil cihazlar için yayınlandı 1 hf. Apple 32 çekirdekli M1 yongası hazırlıyor olabilir 1 hf. Samsung Galaxy S21 modelleri ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte kamera özellikleri 1 hf. Twitter, Türkiye'de 2020'nin enlerini açıkladı 1 hf. Türkiye'nin sipariş ettiği 'Çin aşısı'nın ilk Faz-3 sonuçları geldi 1 hf. Project Athia, 2 yıl boyunca PlayStation 5'e özel kalacak 2 hf. İkinci el araç pazarında fiyatlar yüzde 8 düştü 2 hf. Cyberpunk 2077 PC performans testleri ve oynanış süresi 2 hf. Çin; 28nm döküm sistemi geliştirdi 2 hf. Danimarka, 2050 yılı itibariyle deniz üstü petrol ve gaz faaliyetlerini sonlandırmış olacak 2 hf. Deniz diplerinde ''deniz karı'' olarak adlandırılan alg yapıları incelenecek 2 hf. Ödüllü yönetmen Taika Waititi, Xbox için kısa film hazırladı 2 hf. Çizgi film benzeri grafikleri olan bulmaca oyunu Angel (Cube World) mobil cihazlar için duyuruldu 2 hf. Mobil RX 6000 serisi ufukta görüldü 2 hf. Dalgadan enerji üreten sistem 2 hf. Başarılı aksiyon filmi serisi Kingsman için yaklaşık 7 yeni film planlanıyor 2 hf. The Game Awards etkinliğinde 5 yeni oyun duyurulacak 2 hf. Netflix'in "2020 Bit Artık" dizisinin kadrosu ve ilk videosu paylaşıldı 2 hf. Fortune yılın iş insanlarını seçti: Lisa SU 2. sıraya yerleşti 2 hf. Nissan Qashqai Midnight Edition satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN SK Hynix sektörün en çok katmanlı 4D NAND belleğini duyurdu Sonraki Cyberpunk 2077 incelemeleri yayınlandı: İşte Metacritic notu 2 hf. Hızlı ve Öfkeli tarzında PS5 hırsızlığı: Hareket halindeki kamyondan çaldılar 2 hf. Yeni Nissan Qashqai'nin iç mekanını gösteren resmi görseller paylaşıldı 2 hf. Yerli yapım Hocus 2 Android için de çıktı, indirimi kaçırmayın 2 hf. Koronavirüs yayılımını 24 saatte engelleyen bir ilaç keşfedildi 2 hf. PES 2021'in ücretsiz versiyonu PES 2021 LITE çıktı 2 hf. Nokia suya dayanıklı yeni kablosuz kulaklığını duyurdu 2 hf. Amazon’da 150 TL ve üzerine 30 TL indirim! 2 hf. Lexus RX'in Black Line versiyonu Türkiye'de: İşte fiyatı 2 hf. Çinli koronavirüs aşısını olmak istemeyenler, eczanelerden başka aşıları alabilecek 2 hf. Dünyanın en büyük rüzgar türbini projesi hayata geçiriliyor 2 hf. Ubisoft'un yayıncılığını yaptığı Idle Restaurant Tycoon, mobil cihazlar için yayınlandı 2 hf. Aytemiz'den indirimli yakıt alışverişi imkanı sunan temassız ödeme sistemi: Vaay 2 hf. iPhone'ların pil tüketimi aşırı şekilde arttı: iOS 14.2 suçlanıyor 2 hf. Spider-Man evreninde geçen Morbius filminden fragman paylaşıldı 2 hf. Karsan, seviye 4 otonom teknolojili Atak Electric'in üretimine başladı 2 hf. Grafik teknolojileri pazarında Nvidia tek hakim, AMD toparlamaya çalışıyor 2 hf. Türkiye’de 'Çin aşısı' programına katılan 2 bin gönüllüden 12'sine koronavirüs bulaştı 2 hf. Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı 2 hf. Volkswagen'den Türkiye'ye 2025'e kadar Passat sözü Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız