Tam Boyutta Gör Güney Kore merkezli Chosun Biz'in rapor ettiği bilgiye göre Samsung Foundry, AMD'nin Zen 5c mimarili işlemcilerini üretmek için AMD'den sipariş aldı.

Bilgiler doğruysa eğer AMD yakında çıkaracağı işlemcilerinin üretimini TSMC ve Samsung arasında paylaştıracağı anlamına geliyor. AMD'nin Zen 5c temelli "Prometheus" CPU'larının temel versiyonları 4nm ile üretilecekken, daha gelişmiş versiyonları ise 3nm üretim süreciyle üretileceği iddia ediliyor.

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AMD riski azaltmak istiyor

AMD ve Intel gibi şirketler farklı üretim süreçleri veya mimarilere sahip ürünlere genel olarak farklı kod isimleri verdikleri için bu bilgiye biraz şüpheyle bakmak gerekiyor. Eğer bu bilgi doğruysa AMD'nin gelişmiş çipleri için TSMC'yi kullanma stratejisinin değiştiği anlamına geliyor. Firma, tek üreticiye bağlı kalmanın getireceği riskleri azaltmak için böyle bir hamle yapıyor olabilir.

Bu işbirliği Samsung için de önem teşkil ediyor. Üretim verimliliği ve üretim teknolojisi konusunda sorun yaşayan firma birçok müşterisini TSMC'ye kaptırmış durumda. Samsung'un Zen 5c çiplerini üretme konusundaki başarısı gelecekte ek siparişler almasını sağlayabilir.

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AMD'nin Zen 5c işlemcileri Samsung'un 4nm süreciyle üretilebilir