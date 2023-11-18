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    AMD'nin Zen 5c işlemcileri Samsung'un 4nm süreciyle üretilebilir

    Ortaya çıkan bir bilgiye göre Samsung Foundry, AMD'nin Zen 5c mimarili işlemcilerini üretmek için AMD'den sipariş aldı. Zen 5c tabanlı Prometheus CPU'ları Samsung ve TSMC tarafından üretilebilir.
    AMD'nin Zen 5c işlemcileri Samsung'un 4nm süreciyle üretilebilir Tam Boyutta Gör
    Güney Kore merkezli Chosun Biz'in rapor ettiği bilgiye göre Samsung Foundry, AMD'nin Zen 5c mimarili işlemcilerini üretmek için AMD'den sipariş aldı.

    Bilgiler doğruysa eğer AMD yakında çıkaracağı işlemcilerinin üretimini TSMC ve Samsung arasında paylaştıracağı anlamına geliyor. AMD'nin Zen 5c temelli "Prometheus" CPU'larının temel versiyonları 4nm ile üretilecekken, daha gelişmiş versiyonları ise 3nm üretim süreciyle üretileceği iddia ediliyor.

    AMD riski azaltmak istiyor

    AMD ve Intel gibi şirketler farklı üretim süreçleri veya mimarilere sahip ürünlere genel olarak farklı kod isimleri verdikleri için bu bilgiye biraz şüpheyle bakmak gerekiyor. Eğer bu bilgi doğruysa AMD'nin gelişmiş çipleri için TSMC'yi kullanma stratejisinin değiştiği anlamına geliyor. Firma, tek üreticiye bağlı kalmanın getireceği riskleri azaltmak için böyle bir hamle yapıyor olabilir.

    Bu işbirliği Samsung için de önem teşkil ediyor. Üretim verimliliği ve üretim teknolojisi konusunda sorun yaşayan firma birçok müşterisini TSMC'ye kaptırmış durumda. Samsung'un Zen 5c çiplerini üretme konusundaki başarısı gelecekte ek siparişler almasını sağlayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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