Güney Kore, elektrikli araçlar için "batarya sertifikası" zorunluluğu getiriyor

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Güney Kore'de bir apartmanın kapalı otoparkında bulunan Mercedes EQE elektrikli otomobil alev almış ve kendisiyle beraber 140 aracın hasar görmesine, 1600 hanenin elektrik ve su kesintisi yaşamasına sebep olmuştu. Hükümet, yaşanan bu üzücü olayın ardından elektrikli araçlara yönelik denetimleri sıklaştırma kararı aldı.

Hükümetin elektrikli araçları daha "güvenilir" kılmak adına attığı adımlardan biri de batarya sertifika programı oldu. Üreticilerin batarya tedarikçilerini açıklamalarını ve yeni bir batarya sertifikasyon programı başlatmalarını zorunlu kılacak bu düzenleme normalde 2025'in şubat ayında yürürlüğe girecekti ancak bu yılın ekim ayına çekildi. Bu düzenleme, üreticilerin ürünlerinin yerel güvenlik standartlarına uygunluğunu doğrulamak için Ulaştırma Bakanlığı'ndan onay almasını gerektirecek. Bu süreç daha önce isteğe bağlıydı.

Tam Boyutta Gör Üreticiler ayrıca bataryalarının menşei hakkında bilgi vermek zorunda kalacak. Reuters'e konuşan endüstri kaynakları, yerel batarya üreticilerinin bu düzenlemeye karşı çıkmadığını ancak bataryaların elektrikli araç yangınlarının sebebi olarak hemen suçlanmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, hangi batarya markalarının daha çok yangın riski taşıdığını kesin olarak belirten veri olmadığı için bu bilgilendirmenin tüketicilere yardımcı olup olmayacağı konusunda endişeler var.

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Kore JoongAng Daily, elektrikli araçların güvenliğini artırmak için daha fazla adım atılacağını bildiriyor. 2024 sonuna kadar, elektrikli araçların aşırı ısınmasını önleyen akıllı şarj cihazlarının sayısının 90 bine çıkarılacağı belirtiliyor. Ayrıca, yer altı otoparklarına yeni ıslak boru sprinkler yangın söndürme sistemlerinin kurulması gerekecek.

Geçen hafta yetkililerin bataryası %90'ın üzerinde dolu olan elektrikli araçların yer altı otoparklarına girmesini engelleyen kurallar hazırladığı ortaya çıktı. Ayrıca, Seul'deki hızlı şarj istasyonlarının da bir elektrikli aracı %80 kapasitenin üzerinde şarj etmesini engelleyecek şekilde düzenlenebileceği belirtiliyor.

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Güney Kore'den elektrikli araçlara batarya sertifika zorunluluğu