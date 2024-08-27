Güney Kore, elektrikli araçlar için "batarya sertifikası" zorunluluğu getiriyor

Hükümetin elektrikli araçları daha "güvenilir" kılmak adına attığı adımlardan biri de batarya sertifika programı oldu. Üreticilerin batarya tedarikçilerini açıklamalarını ve yeni bir batarya sertifikasyon programı başlatmalarını zorunlu kılacak bu düzenleme normalde 2025'in şubat ayında yürürlüğe girecekti ancak bu yılın ekim ayına çekildi. Bu düzenleme, üreticilerin ürünlerinin yerel güvenlik standartlarına uygunluğunu doğrulamak için Ulaştırma Bakanlığı'ndan onay almasını gerektirecek. Bu süreç daha önce isteğe bağlıydı.
Kore JoongAng Daily, elektrikli araçların güvenliğini artırmak için daha fazla adım atılacağını bildiriyor. 2024 sonuna kadar, elektrikli araçların aşırı ısınmasını önleyen akıllı şarj cihazlarının sayısının 90 bine çıkarılacağı belirtiliyor. Ayrıca, yer altı otoparklarına yeni ıslak boru sprinkler yangın söndürme sistemlerinin kurulması gerekecek.
Geçen hafta yetkililerin bataryası %90'ın üzerinde dolu olan elektrikli araçların yer altı otoparklarına girmesini engelleyen kurallar hazırladığı ortaya çıktı. Ayrıca, Seul'deki hızlı şarj istasyonlarının da bir elektrikli aracı %80 kapasitenin üzerinde şarj etmesini engelleyecek şekilde düzenlenebileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.