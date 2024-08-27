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    Anlık Bildirim

    Güney Kore, elektrikli araçlar için "batarya sertifikası" zorunluluğu getiriyor

    Bu önlem ülkedeki Mercedes EQE yangını sebebiyle alınmış olsa da hangi batarya markasının yangın riski taşıdığına dair kesin bir veri olmadığı için işe yarayıp yaramayacağı konusunda endişeler var.
    Güney Kore'den elektrikli araçlara batarya sertifika zorunluluğu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Güney Kore'de bir apartmanın kapalı otoparkında bulunan Mercedes EQE elektrikli otomobil alev almış ve kendisiyle beraber 140 aracın hasar görmesine, 1600 hanenin elektrik ve su kesintisi yaşamasına sebep olmuştu. Hükümet, yaşanan bu üzücü olayın ardından elektrikli araçlara yönelik denetimleri sıklaştırma kararı aldı.

    Hükümetin elektrikli araçları daha "güvenilir" kılmak adına attığı adımlardan biri de batarya sertifika programı oldu. Üreticilerin batarya tedarikçilerini açıklamalarını ve yeni bir batarya sertifikasyon programı başlatmalarını zorunlu kılacak bu düzenleme normalde 2025'in şubat ayında yürürlüğe girecekti ancak bu yılın ekim ayına çekildi. Bu düzenleme, üreticilerin ürünlerinin yerel güvenlik standartlarına uygunluğunu doğrulamak için Ulaştırma Bakanlığı'ndan onay almasını gerektirecek. Bu süreç daha önce isteğe bağlıydı.

    Güney Kore'den elektrikli araçlara batarya sertifika zorunluluğu Tam Boyutta Gör
    Üreticiler ayrıca bataryalarının menşei hakkında bilgi vermek zorunda kalacak. Reuters'e konuşan endüstri kaynakları, yerel batarya üreticilerinin bu düzenlemeye karşı çıkmadığını ancak bataryaların elektrikli araç yangınlarının sebebi olarak hemen suçlanmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, hangi batarya markalarının daha çok yangın riski taşıdığını kesin olarak belirten veri olmadığı için bu bilgilendirmenin tüketicilere yardımcı olup olmayacağı konusunda endişeler var.

    Kore JoongAng Daily, elektrikli araçların güvenliğini artırmak için daha fazla adım atılacağını bildiriyor. 2024 sonuna kadar, elektrikli araçların aşırı ısınmasını önleyen akıllı şarj cihazlarının sayısının 90 bine çıkarılacağı belirtiliyor. Ayrıca, yer altı otoparklarına yeni ıslak boru sprinkler yangın söndürme sistemlerinin kurulması gerekecek.

    Geçen hafta yetkililerin bataryası %90'ın üzerinde dolu olan elektrikli araçların yer altı otoparklarına girmesini engelleyen kurallar hazırladığı ortaya çıktı. Ayrıca, Seul'deki hızlı şarj istasyonlarının da bir elektrikli aracı %80 kapasitenin üzerinde şarj etmesini engelleyecek şekilde düzenlenebileceği belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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