Skoda 2023 fiyat listesi belli oldu! İşte Mart ayı fiyatları

Skoda, 2023 Mart ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. Mart ayında Skoda otomobillerin fiyatları mart ayında Fabia ile birlikte 554.900 TL'den başlıyor. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; diğer tüm sıfır km Skoda araç fiyatları kaç TL? 2023 Skoda fiyatları ne kadar oldu? İşte Skoda Mart 2023 fiyat listesi:

95 ve 110 beygirlik 1.0 litre TSI motorların yanı sıra 150 beygirlik 1.5 litre TSI ACT motorla da tercih edilebilen 2023 model Skoda Fabia fiyatları 554.900 TL'den başlıyor. İlk basamakta manuel şanzıman mevcut. Fabia'yı DSG ile tercih etmek isteyenlerin karşısına çıkan en uygun liste fiyatı 629.900 TL. Skoda Fabia'nın en pahalı versiyonu ise 839.900 TL.

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Markanın en çok satana modeli Skoda Octavia'nın giriş seviyesi de adım adım 1 milyon TL'ye yaklaşıyor. Octavia Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG versiyonuyla 914.400 TL'den başlayan fiyarlar, Octavia Combi'nin RS versiyonuyla 2.109.900 TL'ye kadar uzanıyor. Skoda'nın en ucuz SUV modeli olan Kamiq ise 824.900 TL'den kapı aralıyor.

İşte 2023 Mart Skoda fiyat listesi 🔽

Skoda Fabia fiyat listesi 💸 (Mart 2023) Versiyon Fiyat Elite 1.0 TSI 95 PS 554.900 TL Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 629.900 TL Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 709.900 TL Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 839.900 TL

Skoda Scala fiyat listesi 🚗 (Mart 2023) Versiyon Fiyat Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG 724.400 TL Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 764.400 TL Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 869.400 TL Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 938.900 TL

Skoda Octavia fiyat listesi 💸 (Mart 2023) Versiyon Fiyat Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG 914.400 TL Elite 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG 971.900 TL Premium 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG 1.036.400 TL Premium 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG 1.093.900 TL Sportline 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG 1.259.900 TL RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 2.059.900 TL Combi Sportline 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG 1.259.900 TL Combi Scout 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG 1.299.900 TL Combi RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 2.109.900 TL

Skoda Superb fiyat listesi 💰 (Mart 2023) Versiyon Fiyat Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.119.900 TL Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.229.900 TL Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.424.900 TL Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.534.900 TL L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.634.900 TL L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 2.298.900 TL L&K Crystal 2.0 TSI ACT 280 PS DSG 4x4 2.348.900 TL Combi Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.424.900 TL Combi Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.534.900 TL Combi Scout 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.634.900 TL

Skoda Kamiq fiyat listesi 💸 (Mart 2023) Versiyon Fiyat Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 824.900 TL Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 894.400 TL Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 929.900 TL Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 999.400 TL

Skoda Karoq fiyat listesi 💰 (Mart 2023) Versiyon Fiyat Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.119.900 TL Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.309.900 TL Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.344.900 TL

Skoda Kodiaq fiyat listesi 🚗 (Mart 2023) Versiyon Fiyat Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.299.900 TL Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.394.900 TL Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.634.900 TL Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.669.900 TL L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.829.900 TL Sportline 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 2.499.400 TL L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 2.649.400 TL RS 2,0 TSI 245 PS DSG 4x4 2.759.400 TL

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Skoda 2023 fiyat listesi: Sıfır Skoda fiyatları