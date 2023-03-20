Skoda 2023 fiyat listesi belli oldu! İşte Mart ayı fiyatları

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95 ve 110 beygirlik 1.0 litre TSI motorların yanı sıra 150 beygirlik 1.5 litre TSI ACT motorla da tercih edilebilen 2023 model Skoda Fabia fiyatları 554.900 TL'den başlıyor. İlk basamakta manuel şanzıman mevcut. Fabia'yı DSG ile tercih etmek isteyenlerin karşısına çıkan en uygun liste fiyatı 629.900 TL. Skoda Fabia'nın en pahalı versiyonu ise 839.900 TL.
Markanın en çok satana modeli Skoda Octavia'nın giriş seviyesi de adım adım 1 milyon TL'ye yaklaşıyor. Octavia Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG versiyonuyla 914.400 TL'den başlayan fiyarlar, Octavia Combi'nin RS versiyonuyla 2.109.900 TL'ye kadar uzanıyor. Skoda'nın en ucuz SUV modeli olan Kamiq ise 824.900 TL'den kapı aralıyor.
İşte 2023 Mart Skoda fiyat listesi 🔽
|Versiyon
|Fiyat
|Elite 1.0 TSI 95 PS
|554.900 TL
|Elite 1.0 TSI 110 PS DSG
|629.900 TL
|Premium 1.0 TSI 110 PS DSG
|709.900 TL
|Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|839.900 TL
|Versiyon
|Fiyat
|Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG
|724.400 TL
|Elite 1.0 TSI 110 PS DSG
|764.400 TL
|Premium 1.0 TSI 110 PS DSG
|869.400 TL
|Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|938.900 TL
|Versiyon
|Fiyat
|Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG
|914.400 TL
|Elite 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG
|971.900 TL
|Premium 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG
|1.036.400 TL
|Premium 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG
|1.093.900 TL
|Sportline 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG
|1.259.900 TL
|RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4
|2.059.900 TL
|Combi Sportline 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG
|1.259.900 TL
|Combi Scout 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG
|1.299.900 TL
|Combi RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4
|2.109.900 TL
|Versiyon
|Fiyat
|Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|1.119.900 TL
|Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|1.229.900 TL
|Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|1.424.900 TL
|Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|1.534.900 TL
|L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|1.634.900 TL
|L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4
|2.298.900 TL
|L&K Crystal 2.0 TSI ACT 280 PS DSG 4x4
|2.348.900 TL
|Combi Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|1.424.900 TL
|Combi Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|1.534.900 TL
|Combi Scout 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|1.634.900 TL
|Versiyon
|Fiyat
|Elite 1.0 TSI 110 PS DSG
|824.900 TL
|Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|894.400 TL
|Premium 1.0 TSI 110 PS DSG
|929.900 TL
|Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|999.400 TL
|Versiyon
|Fiyat
|Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|1.119.900 TL
|Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|1.309.900 TL
|Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|1.344.900 TL
|Versiyon
|Fiyat
|Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|1.299.900 TL
|Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|1.394.900 TL
|Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|1.634.900 TL
|Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|1.669.900 TL
|L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
|1.829.900 TL
|Sportline 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4
|2.499.400 TL
|L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4
|2.649.400 TL
|RS 2,0 TSI 245 PS DSG 4x4
|2.759.400 TL
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)