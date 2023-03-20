Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Skoda 2023 fiyat listesi belli oldu! İşte Mart ayı fiyatları

    Skoda Mart ayı fiyat listesini açıkladı. İşte bayiden sıfır KM Skoda otomobil fiyatlarını merak edenler için güncel Skoda 2023 fiyat listesi:                    
    Oy Ver
    skoda fiyat listesi 2023
    Skoda, 2023 Mart ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. Mart ayında Skoda otomobillerin fiyatları mart ayında Fabia ile birlikte 554.900 TL'den başlıyor. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; diğer tüm sıfır km Skoda araç fiyatları kaç TL? 2023 Skoda fiyatları ne kadar oldu? İşte Skoda Mart 2023 fiyat listesi:

    95 ve 110 beygirlik 1.0 litre TSI motorların yanı sıra 150 beygirlik 1.5 litre TSI ACT motorla da tercih edilebilen 2023 model Skoda Fabia fiyatları 554.900 TL'den başlıyor. İlk basamakta manuel şanzıman mevcut. Fabia'yı DSG ile tercih etmek isteyenlerin karşısına çıkan en uygun liste fiyatı 629.900 TL. Skoda Fabia'nın en pahalı versiyonu ise 839.900 TL.

    Markanın en çok satana modeli Skoda Octavia'nın giriş seviyesi de adım adım 1 milyon TL'ye yaklaşıyor. Octavia Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG versiyonuyla 914.400 TL'den başlayan fiyarlar, Octavia Combi'nin RS versiyonuyla 2.109.900 TL'ye kadar uzanıyor. Skoda'nın en ucuz SUV modeli olan Kamiq ise 824.900 TL'den kapı aralıyor.

    İşte 2023 Mart Skoda fiyat listesi 🔽

    Skoda Fabia fiyat listesi 💸 (Mart 2023)
    Versiyon Fiyat
    Elite 1.0 TSI 95 PS 554.900 TL
    Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 629.900 TL
    Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 709.900 TL
    Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 839.900 TL

    skoda scala fiyat listesi 2023

    Skoda Scala fiyat listesi 🚗 (Mart 2023)
    Versiyon Fiyat
    Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG 724.400 TL
    Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 764.400 TL
    Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 869.400 TL
    Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 938.900 TL

    skoda octavia fiyat listesi 2023

    Skoda Octavia fiyat listesi 💸 (Mart 2023)
    Versiyon Fiyat
    Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG 914.400 TL
    Elite 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG 971.900 TL
    Premium 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG 1.036.400 TL
    Premium 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG 1.093.900 TL
    Sportline 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG 1.259.900 TL
    RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 2.059.900 TL
    Combi Sportline 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG 1.259.900 TL
    Combi Scout 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG 1.299.900 TL
    Combi RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 2.109.900 TL

    skoda superb fiyat listesi 2023

    Skoda Superb fiyat listesi 💰 (Mart 2023)
    Versiyon Fiyat
    Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.119.900 TL
    Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.229.900 TL
    Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.424.900 TL
    Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.534.900 TL
    L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.634.900 TL
    L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 2.298.900 TL
    L&K Crystal 2.0 TSI ACT 280 PS DSG 4x4 2.348.900 TL
    Combi Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.424.900 TL
    Combi Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.534.900 TL
    Combi Scout 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.634.900 TL

    skoda kamiq fiyat listesi 2023

    Skoda Kamiq fiyat listesi 💸 (Mart 2023)
    Versiyon Fiyat
    Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 824.900 TL
    Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 894.400 TL
    Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 929.900 TL
    Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 999.400 TL

    skoda karoq fiyat listesi 2023

    Skoda Karoq fiyat listesi 💰 (Mart 2023)
    Versiyon Fiyat
    Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.119.900 TL
    Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.309.900 TL
    Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.344.900 TL

    skoda kodiaq fiyat listesi 2023

    Skoda Kodiaq fiyat listesi 🚗 (Mart 2023)
    Versiyon Fiyat
    Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.299.900 TL
    Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.394.900 TL
    Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.634.900 TL
    Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.669.900 TL
    L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.829.900 TL
    Sportline 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 2.499.400 TL
    L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 2.649.400 TL
    RS 2,0 TSI 245 PS DSG 4x4 2.759.400 TL

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 1 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 2 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 5 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kaft çanta yorum kendinden 20 yaş büyük bir kadına aşık olmak lens gözüme yapışmıyor arabanın kilidi açılmıyor vestel buzdolabı sa arızası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız