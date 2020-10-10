Skoda'dan arızayı ses analizi ile tanıyan yapay zekalı uygulama: Sound Analyzer

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Otomobil üreticisi Skoda Auto ve Skoda Auto DigiLab'ın satış sonrası departmanı, yeni bir akıllı telefon uygulaması olan Sound Analyzer'ı test etmeye başladı. Uygulama, araçtaki arızayı ses analizi yoluyla hızlı ve doğru bir şekilde tanımlamak için yapay zeka (AI) kullanıyor.

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Yazılım, sürüş sırasında ilgili aracın çıkardığı sesleri kaydediyor ve bunları veritabanında saklanan örneklerle karşılaştırıyor. Herhangi bir tutarsızlık durumunda da, arızanın nasıl çözüleceğini belirlemek için bir algoritma kullanıyor. Şirkete göre Sound Analyzer, araç bakımının verimliliğini artırmaya, aracın serviste kaldığı süreyi azaltmaya ve müşteri memnuniyetini artırmaya yardımcı olacak.

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Arızaları yüzde 90 doğrulukla tespit ediyor

Sound Analyzer uygulaması, aşınan parçaların mevcut durumunu güvenilir, net ve hızlı bir şekilde değerlendirmek ve gerekli bakımları teknisyenlere bildirmek için de yapay zeka desteği alıyor. Program bunun için araca özel çeşitli parametreleri incelemekte ve ilgili aracın kullanım profilini analiz etmekte. Sound Analyzer, teknisyenlerin yalnızca normal bir akıllı telefon veya tablet gerektiren bu uygulamayı kullanarak, doğru arıza teşhisi yapma görevini de kolaylaştıracak.

Şirkete göre yazılım, direksiyon sistemi, klima kompresörü, DSG şanzıman bileşenlerindeki arızaları yüzde 90 doğruluk oranı ile tespit edebilmekte. Akıllı telefon uygulaması Haziran 2019'dan bu yana Rusya, Almanya, Avusturya ve Fransa dahil 14 ülkede test edildi. Pilot projeye 245 Skoda bayisi katıldı. Onlardan gelen bilgiler, sinir ağının öğrenme sürecinde kilit rol oynayan bir dizi kayıt elde etmeyi mümkün kıldı. Şirket, uygulama tanımlı akustik anormalliklerin kapsamını kademeli olarak genişletecek ve bu da önleyici bakım açısından birçok yeni fırsat açacak.

https://www.autotimesnews.com/skoda-has-developed-an-application-for-diagnosing-car-problems-by-sound/

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