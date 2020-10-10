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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Skoda'dan arızayı ses analizi ile tanıyan yapay zekalı uygulama: Sound Analyzer

    Skoda, geliştirdiği yapay zeka destekli mobil uygulama sayesinde, otomobillerdeki arızaların ses analizi ile tespit edilmesini sağlayacak. Uygulamanın doğruluk oranının yüzde 90 olduğu belirtiliyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Skoda'dan arızayı ses analizi ile tanıyan yapay zekalı uygulama: Sound Analyzer
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    Otomobil üreticisi Skoda Auto ve Skoda Auto DigiLab'ın satış sonrası departmanı, yeni bir akıllı telefon uygulaması olan Sound Analyzer'ı test etmeye başladı. Uygulama, araçtaki arızayı ses analizi yoluyla hızlı ve doğru bir şekilde tanımlamak için yapay zeka (AI) kullanıyor.

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    Yazılım, sürüş sırasında ilgili aracın çıkardığı sesleri kaydediyor ve bunları veritabanında saklanan örneklerle karşılaştırıyor. Herhangi bir tutarsızlık durumunda da, arızanın nasıl çözüleceğini belirlemek için bir algoritma kullanıyor. Şirkete göre Sound Analyzer, araç bakımının verimliliğini artırmaya, aracın serviste kaldığı süreyi azaltmaya ve müşteri memnuniyetini artırmaya yardımcı olacak.

    Skoda'dan arızayı ses analizi ile tanıyan yapay zekalı uygulama: Sound Analyzer
    Tam Boyutta Gör

    Arızaları yüzde 90 doğrulukla tespit ediyor

    Sound Analyzer uygulaması, aşınan parçaların mevcut durumunu güvenilir, net ve hızlı bir şekilde değerlendirmek ve gerekli bakımları teknisyenlere bildirmek için de yapay zeka desteği alıyor. Program bunun için araca özel çeşitli parametreleri incelemekte ve ilgili aracın kullanım profilini analiz etmekte. Sound Analyzer, teknisyenlerin yalnızca normal bir akıllı telefon veya tablet gerektiren bu uygulamayı kullanarak, doğru arıza teşhisi yapma görevini de kolaylaştıracak.

    Şirkete göre yazılım, direksiyon sistemi, klima kompresörü, DSG şanzıman bileşenlerindeki arızaları yüzde 90 doğruluk oranı ile tespit edebilmekte. Akıllı telefon uygulaması Haziran 2019'dan bu yana Rusya, Almanya, Avusturya ve Fransa dahil 14 ülkede test edildi. Pilot projeye 245 Skoda bayisi katıldı. Onlardan gelen bilgiler, sinir ağının öğrenme sürecinde kilit rol oynayan bir dizi kayıt elde etmeyi mümkün kıldı. Şirket, uygulama tanımlı akustik anormalliklerin kapsamını kademeli olarak genişletecek ve bu da önleyici bakım açısından birçok yeni fırsat açacak.



    https://www.autotimesnews.com/skoda-has-developed-an-application-for-diagnosing-car-problems-by-sound/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 hf. en beğenilen
    Hayret arızalı Scala'ları nasıl anlayamıyorlar ki o zaman :D
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf.
    İzlediğim bir belgeselde.Araba fabrikalarındaki kalıp makinelerinin yanına bir mikrofon koyuyorlardı ses ile arızayı anlıyorlardı.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    nightbringer 1 hf.
    Bizim tr versiyonunda dinleyip dinleyip kullanıcısı hatası der
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AnadoluEfes 1 hf.
    Shazam gibi tutuyormuşsun arıza algılanamadı tekrar deneyin diyormuş aslında güzel bir uygulama bu gün ana kartlar'da bile kendi üstünde ledli panel ile bir arızası olursa arıza numarasını gösteriyor ana kart kitapcığın'dan bakıp sorunun ne olduğunu anlaya biliyorsun aynı mantık ile yapmışlar sanırım sadece panel'den kod göstereceği yerine ses çıkartacak
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    Freddy03 (İbrahim Çiylez) 1 hf.
    Mesleğim olan gürültü ve titreşim mühendisliği yaygın olarak makine arızalarını tespitte kullanılıyor. Özellikle zamana ya da frekansa bağlı problemleri tespitte harika yöntemler var. Skoda sadece bunu ticarileştirip yazılıma dökmüş. Zaten bu yöntemler her firmada NVH departmanlaeı ya da ekipleri ile çalışılıyor. NVH : Noise Vibration Harshness demek yani Gürültü Titreşim Sertlik olarak çevirebiliriz.

    Bencede mantıklı bir yazılım ancak farklı sürüş koşullarına makine öğrenmesi ile adapte olması gerek çok fazla data alması gerekir birde telefonun mikrofonu kaliteli olacak.

    Ek olarak ölçtüğü yerde önemli onları standardize ettilerse çok faydalı birşey olur.
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    selimyuksel (Selim Yüksel) 1 hf.
    Mantıklı bir uygulama. Tüm verileri topladıysalar ses frekanslarından nokta atışı yapabililer.
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    @immortal 1 hf.
    DSG arızalarının varlığı da firma tarafından kabul edilmiş görünüyor.
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    sniper1.6 1 hf.
    bunu hep hayal etmiştim
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    Nemesis-Prime 1 hf.
    Sanayideki bazı ustalar sesle anlıyorlardı zaten. Demek ki işe yarıyormuş.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 hf.
    Borusan CAT'in de benzer bir projesi vardi is makinalari icin. Rolantide motoru calistiriyordunuz tespitte bulunuyordu.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf.
    Yapay Zeka dünyayı değiştirmeye devam ediyor. Hayatımıza hızla girecek ve bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken diğer yandan insanı değersizleştirecek. Komplike işlerdeki insan ihtiyacı azalacak. Birden olmayacak belki ama insanın bir kenara itilmesi çok ürkütücü ve üzücü. Çünkü insan yapısı gereği zor problemleri çözmek için motive olmuş bir varlık.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 hf. en beğenilen
    Hayret arızalı Scala'ları nasıl anlayamıyorlar ki o zaman :D
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    5342 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    skoda, Sound Analyzer ve
    9 etiket daha yapay zeka arıza tespit teşhis uygulama servis Otomobil araba Bilim ve Teknoloji
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