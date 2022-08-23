Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Skoda, elektrikli SUV konsepti Vision 7S'in çizimlerini paylaştı

    Geçtiğimiz ay orta konsolda bulunan çocuk koltuğu gibi pratik çözümlere sahip olan iç mekanını gördüğümüz Skoda Vision 7S konsepti bu kez dış tasarımına ilişkin çizimlerle gündeme geldi.
    Oy Ver

    Skoda, elektrikli SUV konsepti Vision 7S'in çizimlerini paylaştı
    Tam Boyutta Gör

    Çekyalı otomotiv üreticisi Skoda şu sıralar yeni konsept aracı Vision 7S'in tanıtımına hazırlanıyor. 30 Ağustos'ta resmi olarak tanıtılması planlanan araç bu kez dış tasarımına ilişkin çizimlerle karşımızda.

    Tamamen elektrikli bir SUV konsepti olan Skoda Vision 7S, markanın 'Modern Solid' adı verilen yeni tasarım dilini yansıtıyor. Ön bölümde panjur görünümü veren parlak siyah bir panelin dik bir şekilde konumlandırıldığı göze çarpıyor. İki parçadan oluşan aydınlatmalar da LED gündüz farlarıyla birleşerek 'T' formu oluşturuyor. Bunun dışında tamponun alt kısmındaki dikey parçalar da - bir tanesi turuncu - ön bölümün dikkat çeken tasarım detayları arasında.

    Skoda, elektrikli SUV konsepti Vision 7S'in çizimlerini paylaştı
    Tam Boyutta Gör

    Geriye doğru gidildiğinde Skoda Vision 7S'in fazlasıyla eğik ön camı, büyük jantları, geriye doğru açılan arka kapıları ve yan aynaların yerini alan kameraları göze çarpıyor. Arkada ise kalın bir D sütunu, gövde rengi spoyler ve tıpkı öndeki gibi T formu oluşturan LED stoplar ile dikey parçaları görmekteyiz.

    Geçen ay Skoda Vision 7S konseptinin yaşam alanıyla ilgili de bir görsel paylaşılmıştı. 2+2+2 koltuk düzenine sahip alanda orta konsoldaki çocuk koltuğu gibi yeni 'Simply Clever' çözümlerinin bulunduğuna ilişkin bilgiler paylaşmıştık. Bu konuyla ilgili detayları da buradaki haberimizden inceleyebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro
    Apple iPhone 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız