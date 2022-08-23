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Çekyalı otomotiv üreticisi Skoda şu sıralar yeni konsept aracı Vision 7S'in tanıtımına hazırlanıyor. 30 Ağustos'ta resmi olarak tanıtılması planlanan araç bu kez dış tasarımına ilişkin çizimlerle karşımızda.

Tamamen elektrikli bir SUV konsepti olan Skoda Vision 7S, markanın 'Modern Solid' adı verilen yeni tasarım dilini yansıtıyor. Ön bölümde panjur görünümü veren parlak siyah bir panelin dik bir şekilde konumlandırıldığı göze çarpıyor. İki parçadan oluşan aydınlatmalar da LED gündüz farlarıyla birleşerek 'T' formu oluşturuyor. Bunun dışında tamponun alt kısmındaki dikey parçalar da - bir tanesi turuncu - ön bölümün dikkat çeken tasarım detayları arasında.

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Geriye doğru gidildiğinde Skoda Vision 7S'in fazlasıyla eğik ön camı, büyük jantları, geriye doğru açılan arka kapıları ve yan aynaların yerini alan kameraları göze çarpıyor. Arkada ise kalın bir D sütunu, gövde rengi spoyler ve tıpkı öndeki gibi T formu oluşturan LED stoplar ile dikey parçaları görmekteyiz.

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Geçen ay Skoda Vision 7S konseptinin yaşam alanıyla ilgili de bir görsel paylaşılmıştı. 2+2+2 koltuk düzenine sahip alanda orta konsoldaki çocuk koltuğu gibi yeni 'Simply Clever' çözümlerinin bulunduğuna ilişkin bilgiler paylaşmıştık. Bu konuyla ilgili detayları da buradaki haberimizden inceleyebilirsiniz.

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Skoda, elektrikli SUV konsepti Vision 7S'in çizimlerini paylaştı