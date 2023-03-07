Skoda otomobillerde akıllı ızgara yer alacak: Ne işe yarıyor?

Skoda mühendisleri, robotik uzmanlarıyla birlikte Smart Grille projesi üzerinde çalışmaya başladı. Söz konusu proje çerçevesinde, yollarda meydana gelen kazaların sayısını azaltmaya yardımcı olacak bir "Akıllı Izgara" oluşturulacak.
Yeni teknolojinin markanın gelecekteki otomobillerinde uygulanması planlanıyor. LED şeritlere sahip dijital ızgara yol kenarındaki yayalar tarafından görülebilecek semboller veya animasyon şeklinde grafik mesajlar gösterecek.
Akıllı ızgara nasıl çalışacak?
Örneğin bir araba yaya geçidine yaklaştığında yeşil bir ok yayalara sürücünün onları fark ettiğini bildirecek ve yoldan geçebileceklerini söyleyecek. Yayalar karşıya geçtikten sonra "Yaya geçidinden uzak dur" şeklinde bir uyarı belirecek.
Bir başka senaryo da yaya geçidine yaklaşan bir aracın herhangi bir nedenle duramamasıyla ilgili. Bu durumda akıllı ızgara yolun kenarında bekleyen kişilere bunu bildirmek için kırmızı üçgen eşliğinde "Dikkat, duramıyorum, yaya geçidine adım atmayın" mesajını gösterecek.
Robotik trafik ışığı geliyor
Çek Teknik Üniversitesi, Münih Teknik Üniversitesi ve Skoda uzmanları projenin ikinci bileşeni üzerinde de çalışıyor. Bu kapsamda mobil trafik ışığına benzeyen, iki metreden uzun IPA2X adlı bir robot geliştirildi. Çocukların, yaşlıların ve engellilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerine yardımcı olacak.
IPA2X aynı zamanda 5G üzerinden yaklaşan araçlara sinyal göndererek onları yavaşlamaları konusunda uyarabilecek. Tüm yayalar yolun karşısına geçtikten sonra robot kaldırıma geri dönerek araçların hareket etmesine izin verecek. Şu anda test edilen robot trafik ışığı 2025 yılı itibariyle yollarda olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez