Skoda otomobillerde akıllı ızgara yer alacak: Ne işe yarıyor?

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Skoda mühendisleri, robotik uzmanlarıyla birlikte Smart Grille projesi üzerinde çalışmaya başladı. Söz konusu proje çerçevesinde, yollarda meydana gelen kazaların sayısını azaltmaya yardımcı olacak bir "Akıllı Izgara" oluşturulacak.

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Yeni teknolojinin markanın gelecekteki otomobillerinde uygulanması planlanıyor. LED şeritlere sahip dijital ızgara yol kenarındaki yayalar tarafından görülebilecek semboller veya animasyon şeklinde grafik mesajlar gösterecek.

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Akıllı ızgara nasıl çalışacak?

Örneğin bir araba yaya geçidine yaklaştığında yeşil bir ok yayalara sürücünün onları fark ettiğini bildirecek ve yoldan geçebileceklerini söyleyecek. Yayalar karşıya geçtikten sonra "Yaya geçidinden uzak dur" şeklinde bir uyarı belirecek.

Bir başka senaryo da yaya geçidine yaklaşan bir aracın herhangi bir nedenle duramamasıyla ilgili. Bu durumda akıllı ızgara yolun kenarında bekleyen kişilere bunu bildirmek için kırmızı üçgen eşliğinde "Dikkat, duramıyorum, yaya geçidine adım atmayın" mesajını gösterecek.

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Robotik trafik ışığı geliyor

Çek Teknik Üniversitesi, Münih Teknik Üniversitesi ve Skoda uzmanları projenin ikinci bileşeni üzerinde de çalışıyor. Bu kapsamda mobil trafik ışığına benzeyen, iki metreden uzun IPA2X adlı bir robot geliştirildi. Çocukların, yaşlıların ve engellilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerine yardımcı olacak.

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IPA2X aynı zamanda 5G üzerinden yaklaşan araçlara sinyal göndererek onları yavaşlamaları konusunda uyarabilecek. Tüm yayalar yolun karşısına geçtikten sonra robot kaldırıma geri dönerek araçların hareket etmesine izin verecek. Şu anda test edilen robot trafik ışığı 2025 yılı itibariyle yollarda olabilir.

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Skoda otomobillerde akıllı ızgara yer alacak: Ne işe yarıyor?