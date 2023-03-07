Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Skoda otomobillerde akıllı ızgara yer alacak: Ne işe yarıyor?

    Çek otomobil üreticisi Skoda yaya güvenliği için yeni teknolojiler geliştiriyor. Şirket gelecekteki otomobillerinde kazaların sayısını azaltmak için akıllı ızgaraya yer verecek.
    2

    Skoda otomobillerde akıllı ızgara yer alacak: Ne işe yarıyor? Tam Boyutta Gör

    Skoda mühendisleri, robotik uzmanlarıyla birlikte Smart Grille projesi üzerinde çalışmaya başladı. Söz konusu proje çerçevesinde, yollarda meydana gelen kazaların sayısını azaltmaya yardımcı olacak bir "Akıllı Izgara" oluşturulacak.

    Yeni teknolojinin markanın gelecekteki otomobillerinde uygulanması planlanıyor. LED şeritlere sahip dijital ızgara yol kenarındaki yayalar tarafından görülebilecek semboller veya animasyon şeklinde grafik mesajlar gösterecek.

    Skoda otomobillerde akıllı ızgara yer alacak: Ne işe yarıyor? Tam Boyutta Gör

    Akıllı ızgara nasıl çalışacak?

    Örneğin bir araba yaya geçidine yaklaştığında yeşil bir ok yayalara sürücünün onları fark ettiğini bildirecek ve yoldan geçebileceklerini söyleyecek. Yayalar karşıya geçtikten sonra "Yaya geçidinden uzak dur" şeklinde bir uyarı belirecek.

    Bir başka senaryo da yaya geçidine yaklaşan bir aracın herhangi bir nedenle duramamasıyla ilgili. Bu durumda akıllı ızgara yolun kenarında bekleyen kişilere bunu bildirmek için kırmızı üçgen eşliğinde "Dikkat, duramıyorum, yaya geçidine adım atmayın" mesajını gösterecek.

    Skoda otomobillerde akıllı ızgara yer alacak: Ne işe yarıyor? Tam Boyutta Gör

    Robotik trafik ışığı geliyor

    Çek Teknik Üniversitesi, Münih Teknik Üniversitesi ve Skoda uzmanları projenin ikinci bileşeni üzerinde de çalışıyor. Bu kapsamda mobil trafik ışığına benzeyen, iki metreden uzun IPA2X adlı bir robot geliştirildi. Çocukların, yaşlıların ve engellilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerine yardımcı olacak.

    Skoda otomobillerde akıllı ızgara yer alacak: Ne işe yarıyor? Tam Boyutta Gör

    IPA2X aynı zamanda 5G üzerinden yaklaşan araçlara sinyal göndererek onları yavaşlamaları konusunda uyarabilecek. Tüm yayalar yolun karşısına geçtikten sonra robot kaldırıma geri dönerek araçların hareket etmesine izin verecek. Şu anda test edilen robot trafik ışığı 2025 yılı itibariyle yollarda olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 saat önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

    Profil resmi
    Ignite 4 saat önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

    Profil resmi
    pcdiyari 19 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

    Profil resmi
    murattari 23 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 5 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gta san andreas araba zıplatma görevi güvenli internet kapatma sigara bayatlar mı usb girişli tablet halk otobüsü ne kadar kazanır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız