    Skoda, Çinli rakiplerini hedef aldı: Fiyatlar düşük ama kaliteleri tartışılır

    Çinli otomobil üreticilerinin fiyatları giderek aşağı çekmesinin sektördeki yankıları sürüyor. Skoda, ucuz fiyatla yüksek kalitenin bir arada olmayacağını söyleyerek Çinli rakiplerini hedef aldı.

    Skoda, Çinli rakiplerini hedef aldı: “Elektrikli araçlarda ödediğiniz kadarını alırsınız” Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticilerinin elektrikli otomobil fiyatlarını giderek düşürmesi, sektör genelinde dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Özellikle Batılı firmalar, Çinli rakiplerinin bu fiyatlandırma politikasından epey rahatsız. Üstelik artık bunu açıkça dile de getiriyorlar. Bu konuda Çinli şirketleri hedef alan Batılı firmalara bu hafta Skoda da katıldı.

    Yeni SUV modeli Elroq ile Çinli rakiplerine meydan okuyan Skoda, Çinli otomobil üreticilerinin fiyatları aşağı çekerken kaliteden ödün verdiği görüşünde. Skoda'nın Avustralya'daki yöneticilerinden Kieran Merrigan,, Çin çıkışlı otomobillerin giderek düşen fiyat etiketlerine dikkat çekerek, “Bir aracı ailem ve arkadaşlarımla birlikte güvenle kullanacaksam, o aracın kapsamlı bir Ar-Ge sürecinden geçmiş olmasını isterim. Piyasaya aceleyle sürülen modellerde atlanan noktalar olabiliyor. Sonuçta ne öderseniz onu alırsınız” dedi.

    Skoda, Fiyatlarla Yarışamasa da Kalitesiyle Fark Yaratmayı Hedefliyor

    Bu uyarının Çinli elektriklilerin Avustralya pazarında büyük ivme kazandığı dönemde gelmesi tesadüf değil. BYD ve MG gibi Çinli markalar agresif fiyat politikalarıyla ülkedeki satışlarını hızla artırıyor. Yalnızca Temmuz ayında BYD Sealion 7’nin 1400’den fazla sattığı, bunun da Skoda’nın aylık toplam satışının neredeyse beş katına denk geldiği belirtiliyor. Skoda'nın fiyat konusunda Çinli rakipleriyle yarışamayacağı açıkça görülüyor. Bu yüzden şirket şimdi kaliteyi ön plana çıkararak bu yarışta yer almaya çalışıyor.

    Nitekim yeni Elroq da "Avrupa mühendisliği ve 130 yıllık marka mirasıyla uygun fiyatlı ama güvenilir bir seçenek" olarak lanse ediliyor. Avustralya’da 54.990 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Elroq, yedi yıl garanti ve sekiz yıl/160.000 kilometre batarya güvencesiyle geliyor.

    Skoda, Elroq’un ardından daha uygun fiyatlı küçük SUV'u Epiq ve yedi koltuklu Vision 7S’i de 2027’ye kadar piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket Elroq da olduğu bu modellerde de fiyat odaklı Çinli rakiplerine karşı kalite, mühendislik ve güvenilirlik kozlarını öne çıkarmayı hedefliyor. Ancak elektrikli otomobil pazarındaki genel gidişata ve kullanıcı tercihlerine bakınca, Skoda'nın Çinli rakiplerine karşı başarılı olma şansı epey düşük görünüyor. Temmuz ayında ortaya çıkan tablo da bunun göstergesi.

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

