Skoda, güncellenen logosunu ve Vision 7S konseptini tanıttı

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Skoda, bir süredir çizim görselleri üzerinden ipucu kampanyasını yürüttüğü Vision 7S konseptini resmi olarak tanıttı. Çekyalı üreticinin elektrikli modellerle birlikte yeni tasarım diline geçişini simgeleyen Skoda Vision 7S'in üretim versiyonu 2026'da piyasaya sürülebilir.

Skoda Vision 7S, özellikleriyle neler sunuyor?

İlk olarak açıklanan teknik detaylara göz atalım. Skoda Vision 7S, Volkswagen Grubu'nun diğer elektrikli modelleri gibi MEB platformunu temel alıyor. Belirtilene göre üç sıra koltuklu büyük elektrikli SUV'da 89 kWsa batarya paketi bulunuyor. Bu da Vision 7S'e 600 kilometre civarında sürüş menzili sağlıyor. Öte yandan Çekyalı üretici şarj konusunda Enyaq'a (120 kW) göre ilerleme kaydetmiş azami şarj hızını 200 kW'a yükseltmiş.

Skoda Vision 7S konsepti, markanın yeni 'modern solid' tasarım dilini temsil etmenin yanı sıra logo değişimiyle de dikkat çekiyor. Zira ön tarafta Skoda'nın bilindik 'kanatlı ok' logosunun yerine yeni tanıtılan şekliyle basitçe 'Skoda' yazısına yer veriliyor. Bunun dışında dik bir şekilde konumlandırılan siyah renkli kapalı panjur ve T formu oluşturan LED aydınlatmalar da dikkat çekiyor. Tamponda ise ortadaki turuncu renkli olmak üzere dikey boşluklar göze çarpıyor.

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Skoda Vision 7S konseptine profilden baktığımızda, yüksek omuz çizgisi ve geniş çamurluklar ile SUV'un güçlü karakterine vurgu yapıldığını görüyoruz. 22 inçlik aerodinamik jantların sportif bir görünüm kazandırdığı araçta dijital aynalar ve geriye doğru açılan arka kapılar bulunuyor. Arkada ise gövde rengi spoylerin yanı sıra yine öndeki gibi T formu oluşturan ince stop grubu ve dikey boşluklar Vision 7S'in dış tasarımını tamamlıyor.

Skoda Vision 7S'in iç mekanında orta konsola yerleştirilen çocuk koltuğu dikkat çekiyor. Çekyalı marka çocuk koltuğu için en güvenli yerin burası olduğunu söylüyor. Üstelik tavanda çocuk koltuğunu gören ve anlık olarak merkezdeki multimedya ekranına aktaran bir kamera da mevcut. Bunun dışında tek tuşla merkezdeki 14.6 inçlik dikey ekranı döndürerek film izleme moduna getiren 'rahatlama' fonksiyonu da Vision 7S'in dikkat çeken detayları arasında.

Üstelik rahatlama fonksiyonu devreye girdiğinde sadece ekranı etkilemiyor. Direksiyon simidi ve konsol da ön taraftaki yolculara daha fazla alan yaratmak için ileriye kaydırılıyor. Ön koltuklar da içe doğru dönerek geriye doğru yatırılıyor ve yolcuların - örneğin şarj esnasında - film izleyerek sıkılmadan vakit geçirmesi sağlanıyor.

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Yenilenen Skoda Logosu

Skoda, yeni Vision 7S konseptiyle birlikte sadeleştirilen marka logosunu da görücüye çıkardı. 2019'da Volkswagen'in yaptığı gibi 2 boyutlu tasarıma geçiş yapıldığını görmekteyiz. Yeni marka imzasında yuvarlak halka içerisindeki kanatlı okun altında yeni şekliyle Skoda yazısı bulunuyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre yeni modellerde yuvarlak logo yerine sadece Vision 7S konseptinde de gördüğümüz şekliyle Skoda yazısı bulunacak. Yeni logonun ilk olarak 2024'te duyurulacak yeni Skoda Superb ve Kodiaq modellerinde kullanılması bekleniyor.

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Skoda, yeni logosunu ve Vision 7S konseptini tanıttı