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    Anlık Bildirim

    Ubisoft’a göre Skull and Bones "AAAA" statüsünde bir oyun

    Ubisoft, toplamda altı defa ertelenen ve 2013’te geliştirilmeye başlanan servis odaklı Skull and Bones'un 70 dolarlık fiyatını oyunun "AAAA" statüsünde olduğunu söyleyerek savunuyor.
    Ubisoft’a göre Skull and Bones 'AAAA' statüsünde bir oyun Tam Boyutta Gör
    Çok az oyun Skull and Bones kadar uzun ya da zor bir geliştirme süreci yaşadı. Oyun ilk defa 2017’de E3 kapsamında tanıtıldıktan sonra toplamda 6 defa ertelenmişti ve esasında geliştirme süreci 2013 yılında başlamıştı. Skull and Bones, 10 yıldır geliştiriliyor ve yapımın Ubisoft’a 200 milyon dolara mal olduğu söyleniyor. Mutlu sona yaklaşılırken CEO Yves Guillemot, Skull and Bones'un 70 dolarlık fiyatını oyunun "AAAA" statüsünde olduğunu söyleyerek savundu.

    Skull and Bones "AAAA" statüsünde

    Ubisoft'un 2024 mali yılı 3. çeyrek sonuçlarının ardından gerçekleştirilen bir konferans görüşmesi soru-cevap oturumunda Guillemot'a Skull and Bones'un servis odaklı yapısı ve bunun 70 dolarlık fiyat etiketine (konsol versiyonları için) değip değmeyeceği soruldu. CEO, oyunun büyüklüğünün ve AAAA bir oyun olarak değerlendirilmesinin fiyatı haklı çıkardığını söyledi.

    Ubisoft’a göre Skull and Bones 'AAAA' statüsünde bir oyun Tam Boyutta Gör
    Ubisoft, Skull and Bones'u fiyatlandırırken muhtemelen Diablo 4'ü göz önünde bulunduruyor olacak. Blizzard'ın ARPG'si de piyasaya sürüldüğünde 70 dolardı ve servis içeriklerine sahipti. Piyasaya sürüldükten sonra sadece beş gün içinde 666 milyon dolar gelir elde etti. Ancak Diablo 4 zaten kendi kitlesi tarafından uzunca bir süredir ve yüksek bir heyecanla bekleniyordu.

    Skull and Bones için işler nasıl ilerleyecek yakında göreceğiz ancak "AAAA" söylemi genelde pek hayırlı bir sonla bitmiyor. Örneğin bu ifadeyi Striking Distance Studios'un ana şirketi Krafton’ın hayal kırıklığı yaratan eleştiriler ve satışlarla karşılaşan Dead Space tarzı bir korku oyunu olan The Callisto Protocol hakkında konuşurken de duymuştuk.

    Skull and Bones 16 Şubat 2024'te 70 dolar fiyatla piyasaya çıkacak. İsteyenler 100 dolarlık Premium sürümü ön sipariş ederek üç gün erken oynayabilecek. Oyunun PC sürümü ise 10 dolar daha ucuz. Oyunun Türkiye fiyatları ise Xbox için 1.450 TL, PS5 için 1.879 TL ve Epic için 999 TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 2 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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