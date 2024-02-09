Ubisoft’a göre Skull and Bones "AAAA" statüsünde bir oyun

Skull and Bones "AAAA" statüsünde
Ubisoft'un 2024 mali yılı 3. çeyrek sonuçlarının ardından gerçekleştirilen bir konferans görüşmesi soru-cevap oturumunda Guillemot'a Skull and Bones'un servis odaklı yapısı ve bunun 70 dolarlık fiyat etiketine (konsol versiyonları için) değip değmeyeceği soruldu. CEO, oyunun büyüklüğünün ve AAAA bir oyun olarak değerlendirilmesinin fiyatı haklı çıkardığını söyledi.
Skull and Bones için işler nasıl ilerleyecek yakında göreceğiz ancak "AAAA" söylemi genelde pek hayırlı bir sonla bitmiyor. Örneğin bu ifadeyi Striking Distance Studios'un ana şirketi Krafton’ın hayal kırıklığı yaratan eleştiriler ve satışlarla karşılaşan Dead Space tarzı bir korku oyunu olan The Callisto Protocol hakkında konuşurken de duymuştuk.
Skull and Bones 16 Şubat 2024'te 70 dolar fiyatla piyasaya çıkacak. İsteyenler 100 dolarlık Premium sürümü ön sipariş ederek üç gün erken oynayabilecek. Oyunun PC sürümü ise 10 dolar daha ucuz. Oyunun Türkiye fiyatları ise Xbox için 1.450 TL, PS5 için 1.879 TL ve Epic için 999 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.