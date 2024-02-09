Ubisoft’a göre Skull and Bones "AAAA" statüsünde bir oyun

Tam Boyutta Gör Çok az oyun Skull and Bones kadar uzun ya da zor bir geliştirme süreci yaşadı. Oyun ilk defa 2017’de E3 kapsamında tanıtıldıktan sonra toplamda 6 defa ertelenmişti ve esasında geliştirme süreci 2013 yılında başlamıştı. Skull and Bones, 10 yıldır geliştiriliyor ve yapımın Ubisoft’a 200 milyon dolara mal olduğu söyleniyor. Mutlu sona yaklaşılırken CEO Yves Guillemot, Skull and Bones'un 70 dolarlık fiyatını oyunun "AAAA" statüsünde olduğunu söyleyerek savundu.

Skull and Bones "AAAA" statüsünde

Ubisoft'un 2024 mali yılı 3. çeyrek sonuçlarının ardından gerçekleştirilen bir konferans görüşmesi soru-cevap oturumunda Guillemot'a Skull and Bones'un servis odaklı yapısı ve bunun 70 dolarlık fiyat etiketine (konsol versiyonları için) değip değmeyeceği soruldu. CEO, oyunun büyüklüğünün ve AAAA bir oyun olarak değerlendirilmesinin fiyatı haklı çıkardığını söyledi.

Tam Boyutta Gör Ubisoft, Skull and Bones'u fiyatlandırırken muhtemelen Diablo 4'ü göz önünde bulunduruyor olacak. Blizzard'ın ARPG'si de piyasaya sürüldüğünde 70 dolardı ve servis içeriklerine sahipti. Piyasaya sürüldükten sonra sadece beş gün içinde 666 milyon dolar gelir elde etti. Ancak Diablo 4 zaten kendi kitlesi tarafından uzunca bir süredir ve yüksek bir heyecanla bekleniyordu.

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Skull and Bones için işler nasıl ilerleyecek yakında göreceğiz ancak "AAAA" söylemi genelde pek hayırlı bir sonla bitmiyor. Örneğin bu ifadeyi Striking Distance Studios'un ana şirketi Krafton’ın hayal kırıklığı yaratan eleştiriler ve satışlarla karşılaşan Dead Space tarzı bir korku oyunu olan The Callisto Protocol hakkında konuşurken de duymuştuk.

Skull and Bones 16 Şubat 2024'te 70 dolar fiyatla piyasaya çıkacak. İsteyenler 100 dolarlık Premium sürümü ön sipariş ederek üç gün erken oynayabilecek. Oyunun PC sürümü ise 10 dolar daha ucuz. Oyunun Türkiye fiyatları ise Xbox için 1.450 TL, PS5 için 1.879 TL ve Epic için 999 TL.

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Ubisoft’a göre Skull and Bones "AAAA" statüsünde bir oyun