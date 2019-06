Skyfire 3.0 with Facebook Connect, Android için yayınlandı.

Android işletim sistemi için hazırlanmış en başarılı internet tarayıcılarından biri olan Skyfire'ın en yeni sürümü olan Skyfire 3.0 yayınlandı.

Skyfire 3.0 with Facebook Connect adıyla yayınlanan yeni sürüm adından da anlaşılacağı üzere, ciddi bir Facebook entegrasyonu ile hazırlandı.

Sahip olduğu özel video oynatıcısıyla dikkat çeken Skyfire, Skyfire 3.0 with Facebook Connect sürümü ile Facebook kullanıcılarının ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Skyfire'da bulunan araç çubuğuna eklenen "Like" butonu ile kullanıcılar gezdikleri web sayfalarını çok kolay bir şekilde profillerine yansıtabilecek.

Skyfire 3.0 with Facebook Connect sürümünde yer alan bazı özellikler şu şekilde listelendi;

Facebook Like butonu: Bu buton ile kullanıcılar istedikleri her sayfayı "like" veya "unlike" şeklinde işaretleyeilecek

Skyfire OneTouch Search: Skyfire 3.0 kullanıcıları farklı arama motorlarını tek tek açmadan, hazırlanmış olan yeni araç çubuğu ile Google, Facebook, VideoSurf, Digg, Twitter ve Amazon gibi sitelerde tek bir dokunuş ile arama yapabilecek.

Skyfire internet tarayıcısının en son versiyonu olan Skyfire 3.0 with Facebook Connect'i aşağıdaki barkod yardımıyla indirebilirsiniz.