Çin merkezli Skywell’i üreten teknoloji şirketi Skyworth, geliştirdiği süper hızlı şarj teknolojisiyle, 2023’ün en büyük otomobil fuarı olan Şanghay Uluslararası Otomobil Fuarı’ndaki yerini aldı.

Özellikle elektrikli otomotiv sektörünün rekabet sahası haline gelen fuarda 800V+4C süper hızlı şarj teknolojisini tanıtan Skyworth, Skywell ürünlerinde yeni bir teknoloji sunarak sektörün en büyük sorunu olarak gösterilen uzun süren şarj dolum problemini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

"Günümüz teknolojisine göre 5 kat daha hızlı"

Ulu Motor distribütörlüğünde Türkiye ve Avrupa’da satışa sunulan 642 kilometre menzilli Skywell araçlarını şarj ederken 0’dan yüzde 80 doluluk oranına ulaşmasını 7,5 dakikaya düşüren Skyworth, fosil yakıtlı araçlar ile elektrikli araçların dolum süresi arasındaki farkı oldukça azaltıyor.

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Günümüz teknolojisiyle yüzde 30’dan yüzde 80 doluluk oranına yaklaşık 40 dakikada ulaşabilen Skywell ET5 modeli, yeni 4C süper hızlı şarj teknolojisi sayesinde sadece 7,5 dakikada 500 kilometre menzil yapacak kadar dolum gerçekleştirebilecek. Böylece araçlar, mevcut duruma göre 5 kat daha hızlı şarj edilebilecek.

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Skywell, %80 batarya dolum süresini 10 dakikanın altına indiriyor