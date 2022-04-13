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    Slovakya, Bayraktar TB2 satın almak için görüşmelere başladı

    Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, İHA satın almak için Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile görüşme yaptı. Görüşmenin fotoğrafları paylaşıldı.             
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    Slovakya, Bayraktar TB2 almak için görüşmelere başladı
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    Bayraktar TB2 kullanan ülkeler arasına Avrupa’dan bir ülke daha katılmak üzere. Slovakya, Türkiye’den Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı satın almak için Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile görüşme yaptı.

    Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Slovak ordusuna İHA satın almak için çalışıyoruz. Bugün Türkiye’den Sayın Bayraktar ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Diğer üreticilerle görüşmelerimiz devam ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

    Savunma teknolojileri açısından Slovakya ile Ukrayna'nın arası iyi durumda. Slovakya geçtiğimiz günlerde Ukrayna’ya S-300 hava savunma sistemi göndermişti. Bayraktar TB2’yi tercih etme kararlarında Ukrayna’nın olumlu görüşünün etkisi olabilir.

    Slovakya'nın kararı henüz kesinleşmiş değil. Slovakya Savunma Bakanı’nın belirttiği üzere diğer üreticilerle görüşüldükten sonra karar verilecek.

    Bayraktar TB2 özellikleri

    Bayraktar TB2, 27 saat boyunca havada kalabiliyor. 27030 feet irtifada uçuş gerçekleştiriyor. Operasyonlarda ise 18000 feet yükseklikte uçuyor. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

    Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip. Faydalı yük kapasitesi 150 kg, maksimum kalkış ağırlığı ise 650 kg. Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlıyor.

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    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    alfa-x 24 dakika önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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