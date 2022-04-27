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    Smart #1 elektrikli SUV Çin'de ön siparişe açıldı, fiyatı belli oldu

    Yuvarlak hatlara sahip tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekmeyi başaran Smart #1, Çin'de Pro+ ve Premium isimli donanım seviyeleriyle tercih edilebilecek. İşte Smart #1'ın Çin'deki fiyatı:
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    Smart #1 elektrikli SUV Çin'de siparişe açıldı, fiyatı belli oldu
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    2 hafta önce tanıtılan Smart #1, Çin'de siparişe açıldı. Elektrikli SUV'un fiyatı 190.000 Yuan'dan (430 bin TL) başlayıp 230.000 Yuan'a (520 bin TL) kadar yükseliyor. Çin'deki ilk teslimatlar yılın üçüncü çeyreğine planlanmış. Ardından Avrupa'daki satışlar da başlayacak.

    Smart #1 elektrikli SUV, Çin'de Pro+ ve Premium olmak üzere iki donanım seviyesiyle satılacak. Her iki versiyonda da arka tekerleklere güç veren bir elektrik motoru ve 66 kWsa batarya paketi bulunuyor. E-Motor 272 PS güç ve 343 Nm tork üretiyor. Fark olarak, Premium seviyesindeki e-motorda silisyum karbür teknolojisi kullanılmış. Bu da Pro+'taki 535 km'lik menzilin Premium'da 560 km'ye yükselmesini sağlamış. Bu değerlerin Çin'deki ölçümlere göre verildiğini belirtelim. (WLTP: 420/440 km)

    Smart #1 elektrikli SUV Çin'de siparişe açıldı, fiyatı belli oldu
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    Her iki donanım seviyesi de standart donanım açısından oldukça zengin. Yaşam alanında 12.8 inç dokunmatik multimedya ekranı, 9.2 inç dijital gösterge paneli ve head-up display gibi özellikler mevcut. Bunun yanı sıra 150 kW hızlı şarj desteği ve seviye 2 otonom sürüş yeteneği sunan gelişmiş sürücü yardımcı teknolojileri de listede.

    150 kW hızlı şarj ile Smart #1'in bataryasını 30 dakikada %10'dan %80 doluma ulaştırmak mümkün. 22 kW AC şarj ile aynı işlem yaklaşık 3 saat sürüyor. Marka için yeni bir sayfa anlamına gelen modelin altyapısı Geely'e, tasarımı Mercedes'e ait.

    İlerleyen süreçte Smart #1'ın çift motora sahip performanslı versiyonunu da göreceğiz. Ardından #2 adını taşıyan coupe stili yeni bir araç gelecek.

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