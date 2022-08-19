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    Snapchat geliştiricisi Drone üretimini sonlandırdı

    Snapchat çatı firması  tarafından özçekim konusuna farklı bir bakış açısı getirmek için geliştirilen Pixy Drone modelinin üretimi durduruldu, proje rafa kalktı. 
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    Snapchat
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    Sosyal medya sektöründe önemli ilklere imza atarak adını duyuran Snapchat, donanım tarafında aynı başarıyı gösteremiyor. Firmanın donanım pazarına hamleleri hayal kırıklıklarıyla sona erdi. Drone ürünü de kendisini bekleyen sondan kurtulamadı.

    Snap Inc. Pixy iptal edildi

    Snapchat çatı firması Snap Inc. geçtiğimiz yıllarda akıllı gözlükler ile sektörde kendisine yer edinmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştı. Pixy Drone modeli ile yeni bir hamle daha yapan firma bunda da geri adım attı.

    Snap patronu Evan Spiegel yatırımcı toplantısında Drone üretimini sonlandırdıklarını açıkladı. Firma donanımdan ziyade yazılım tarafındaki gelişmelere odaklanmak için birer birer projelerini iptal etmek durumunda kalıyor.

    Gerek gözlük gerekse de Drone modeli kullanıcıları daha fazla görsel paylaşımı yapmaya bir teşvik gibi oluyordu. Haliyle yeni bir gelir kapısı oluşturacaktı. Bu sıralarda Snapchat+ premium servisi ile yeni bir gelir modeli oluşturmak isteyen Snapchat donanım tarafını artık es geçiyor.

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