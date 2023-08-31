Snapchat'te yapay zeka selfie dönemi başladı
Bildiğiniz gibi son dönemde trend olan ChatGPT'nin ardından üretken yapay zeka yatırımları küresel anlamda hız kazandı. Snapchat'in yeni özelliği Dreams ise, gerçek zamanlı kamera efektleri yerine üretken yapay zekâdan yararlanıyor ve farklı temalarda görüntüler çekmenize olanak tanıyor. Böylece selfie çekimlerinizi yükleyerek ve ardından ilgilendiğiniz temayı seçerek bir yapay zeka görüntüsü oluşturabiliyorsunuz.
An itibarıyla ''Dreams'', Avustralya ve Yeni Zelanda'da bulunan kullanıcılara ulaşmaya başladı. Bununla birlikte Snapchat, özelliğin önümüzdeki birkaç hafta içinde dünya çapında kullanıma sunulacağını belirtiyor. Peki Snatchat'in yeni özelliği hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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