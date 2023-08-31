Tam Boyutta Gör Popüler sosyal medya uygulaması Snapchat, yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Öyle ki Şubat ayında çıkış yapan sobet robotu My AI ile AI kervanına hızlı bir şekilde dahil oldu. Şimdi de uygulamanın üretken yapay zekâ tabanlı özelliklerine bir yenisi daha ekleniyor. Snapchat, selfie çekimleri ve yapay zekayı bir araya getiren ''Dreams'' özelliğine kavuştu.

Snapchat'te yapay zeka selfie dönemi başladı

Bildiğiniz gibi son dönemde trend olan ChatGPT'nin ardından üretken yapay zeka yatırımları küresel anlamda hız kazandı. Snapchat'in yeni özelliği Dreams ise, gerçek zamanlı kamera efektleri yerine üretken yapay zekâdan yararlanıyor ve farklı temalarda görüntüler çekmenize olanak tanıyor. Böylece selfie çekimlerinizi yükleyerek ve ardından ilgilendiğiniz temayı seçerek bir yapay zeka görüntüsü oluşturabiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla Snapchat'in Anılar bölümüne eklenen Dreams, ilk etapta ücretisz 8 farklı tema içerecek. Ancak daha fazlası için kullanıcıların paket başına 1 dolar ödeme yapması isteniyor.

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An itibarıyla ''Dreams'', Avustralya ve Yeni Zelanda'da bulunan kullanıcılara ulaşmaya başladı. Bununla birlikte Snapchat, özelliğin önümüzdeki birkaç hafta içinde dünya çapında kullanıma sunulacağını belirtiyor. Peki Snatchat'in yeni özelliği hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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