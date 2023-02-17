Tam Boyutta Gör 2022 yılında yaklaşık 1.300 çalışanı ile yollarını ayıran Snapchat’te işler yoluna girmeye başladı. Özellikle gençler arasında popüler olan platform, hızla büyümeye devam ediyor. Bugün sürpriz bir duyuru ile Snap, platformun aktif kullanıcı sayısını paylaştı.

Snapchat 750 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Yapılan açıklamada Snap, Snapchat'in aylık 750 milyondan fazla aktif kullanıcı ile yeni bir dönüm noktasına ulaştığını ve her gün 375 milyon kullanıcının uygulamayı ziyaret ettiğini duyurdu. Bu rakamlar günlük 2 milyar aktif kullanıcıya ev sahipliği yapan Facebook’tan uzak olsa da, Snapchat’te yaşanan yükselme eğiliminin devam ettiğini bizlere gösteriyor.

Bildirilenlere göre Snapchat kullanıcılarının çoğu, şu anda aylık 150 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan Kuzey Amerika dışında yer alıyor. Snap CEO’su Evan Spiegel ise, ''uygulamanın 20’den fazla ülkede 13 ila 34 yaş aralığındaki her dört insandan üçüne ulaştığını'' söylüyor. Ayrıca yetkili isim, kullanıcılar tarafından her gün 5 milyardan fazla snap paylaşıldığını dile getirdi.

Facebook’un kullanıcı sayısı 2 milyar oldu 2 hf. önce eklendi

Bilmeyenler için Snapchat, kısa süre önce Snapchat+ isimli yeni bir abonelik hizmetini de kullanıma sundu. Paylaşılan verilere göre yeni hizmete kayıt olan kullanıcı sayısı 2,5 milyonu geçmiş durumda. Hatırlamak gerekirse Snapchat hisseleri 2021’in sonu ile 2022 arasında yüzde 80’den fazla değer kaybetmişti. Paylaşılan bilgilerin ışığında şirketin güçlü bir geri dönüş yaptığını söyleyebiliriz.

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Snapchat'te yüzler gülüyor: 750 milyon aktif kullanıcıya ulaştı!