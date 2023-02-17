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    Snapchat'te yüzler gülüyor: 750 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Snapchat'in aktif kullanıcı sayısı açıklandı. Geçtiğimiz yıllarda ciddi değer kayıpları kaydeden platform, tekrar yükselişe geçmeye başladı. 
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    Snapchat'te yüzler gülüyor: 750 milyon aktif kullanıcıya ulaştı! Tam Boyutta Gör
    2022 yılında yaklaşık 1.300 çalışanı ile yollarını ayıran Snapchat’te işler yoluna girmeye başladı. Özellikle gençler arasında popüler olan platform, hızla büyümeye devam ediyor. Bugün sürpriz bir duyuru ile Snap, platformun aktif kullanıcı sayısını paylaştı.

    Snapchat 750 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

    Yapılan açıklamada Snap, Snapchat'in aylık 750 milyondan fazla aktif kullanıcı ile yeni bir dönüm noktasına ulaştığını ve her gün 375 milyon kullanıcının uygulamayı ziyaret ettiğini duyurdu. Bu rakamlar günlük 2 milyar aktif kullanıcıya ev sahipliği yapan Facebook’tan uzak olsa da, Snapchat’te yaşanan yükselme eğiliminin devam ettiğini bizlere gösteriyor. 

    Bildirilenlere göre Snapchat kullanıcılarının çoğu, şu anda aylık 150 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan Kuzey Amerika dışında yer alıyor. Snap CEO’su Evan Spiegel ise, ''uygulamanın 20’den fazla ülkede 13 ila 34 yaş aralığındaki her dört insandan üçüne ulaştığını'' söylüyor. Ayrıca yetkili isim, kullanıcılar tarafından her gün 5 milyardan fazla snap paylaşıldığını dile getirdi.

    Bilmeyenler için Snapchat, kısa süre önce Snapchat+ isimli yeni bir abonelik hizmetini de kullanıma sundu. Paylaşılan verilere göre yeni hizmete kayıt olan kullanıcı sayısı 2,5 milyonu geçmiş durumda. Hatırlamak gerekirse Snapchat hisseleri 2021’in sonu ile 2022 arasında yüzde 80’den fazla değer kaybetmişti. Paylaşılan bilgilerin ışığında şirketin güçlü bir geri dönüş yaptığını söyleyebiliriz. 

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 4 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 6 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 6 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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