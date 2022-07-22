Snapchat harcamaları kısıyor, hisseler düşüyor

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Global ekonomik kriz baştan aşağı tüm sektörleri etkisi altına almış durumda. Firmalar işe alımları durdurma, büyümeyi yavaşlatma veya maliyeti düşürme gibi tecbirlere başvurmaya başladı. Haliyle hisse senetleri de değer kaybediyor.

Snapchat beklentilerin altında kaldı

Sosyal ağ pazarının önemli isimlerinden Snapchat yılın ikinci çeyreğinde 347 milyon aktif günlük kullanıcıya ulaşarak beklentilerin bir miktar üzerine çıktı. Gözlük ve Drone gibi donanım ürünleri de satmasına rağmen gelirler 1.11 milyar dolar ile beklentilerin altında kaldı.

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Çeyrek boyunca devam eden kötü performans nedeniyle hisseler 2 cent değer kaybetti. Şirket 500 milyon dolarlık temettü dağıtacakken şirketin kurucuları da yeni sözleşme gereği sadece 1 dolar yıllık maaş alacak.

Ekonominin kötü gidişatı nedeniyle Snapchat işe alımları ve oeprasyon harcamalarını yavaşlatma kararı aldı. Mayıs ayında beklentilerin altına kalacağını duyurduğunda hisseler yüzde 43 düşüş yaşamıştı. Çeyrek dönem tabloları ile de bir yüzde 25 daha düştü. Önümüzdeki dönem abonelik sistemi olmasına rağmen Snapchat halen net bir tablo ortaya koyamıyor.

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