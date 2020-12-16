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    Snapdragon 678 yonga seti duyuruldu

    Snapdragon 678 yonga seti orijinali olan Snapdragon 675 üzerine bir miktar daha performans artışı, daha iyi bağlantı kapasitesi ve kamera tarafında daha iyi optimizasyonlar ile geliyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Snapdragon 678 yonga seti duyuruldu
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    Bir yandan amiral gemi tarafında ağırlığını sürdürmek isteyen Qualcomm, diğer taraftan alt seviyedeki popüler yonga setlerini güncellemeye devam ediyor. Sıra Snapdragon 675 yonga setinde.

    Snapdragon 678 neler sunuyor?

    Snapdragon 678 yonga seti üreticiler arasında popüler olan Snapdragon 675 üzerine bazı iyileştirmelerle geliyor. Özellikle daha iyi fotoğraf ve bağlantı teknolojileri sunarak pil tüketimini azaltıyor.

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    Yine 11nm üretim sürecini temel alan Snapdragon 678 yonga seti 2 adet Cortex-A76 tabanlı Kryo 460 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı Kryo 460 çekirdeğinden oluşuyor. Grafik tarafında Adreno 612 yer alıyor. Çekirdek hızları bir miktar arttığı için performans olarak yüzde 5-10 artış beklenebilir.

    Spectra 250L sinyal işlemcisi ile 10-bit renk, 48MP ana kamera, 16MP ön kamera, HEVC olarak 4K 30fps video kaydı, 2520x1080 piksel çözünürlük şeklinde destekler sunuluyor.

    Üçüncü nesil yapay zeka motoru daha iyi sahne optimizasyonu sunuyor. Snapdragon X12 LTE modem daha iyi kapasite için optimize edilmiş. Snapdragon 678 yonga seti kısa süre içerisinde ilk modellerde kendisine yer bulacak.



    https://www.gsmarena.com/qualcomm_announces_snapdragon_678__a_slightly_enhanced_sd_675-news-46762.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Normandia_06
    gezme burda ozaman kardeşim. madem derdin yok. siyasi kanallarda forumlarda bağır soyuluyoruz diye.
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    sendomi (metin alkan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    SD675 ile çok büyük bir fark yok ki sd675 zaten 1.5 yıl oldu sanırım piayasya çıkalı bu işlemcinin olduğu bir telefonu almak saçmalık git 7 serisini geliştir bu nedir böyle
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    damn2u (Sercan ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Gelişmeleri severim ama bu Snapdragon chipset ailesi de yalama oldu sanki. Sürekli bir şeyler duyuruyorlar. Daha adam gibi 765G cihaz göremeden 750G geldi, sonra da bu. Arada bir 732G/662 falan da bıraktılar ortalığa.
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