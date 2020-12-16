Snapdragon 678 yonga seti duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Bir yandan amiral gemi tarafında ağırlığını sürdürmek isteyen Qualcomm, diğer taraftan alt seviyedeki popüler yonga setlerini güncellemeye devam ediyor. Sıra Snapdragon 675 yonga setinde.

Snapdragon 678 neler sunuyor?

Snapdragon 678 yonga seti üreticiler arasında popüler olan Snapdragon 675 üzerine bazı iyileştirmelerle geliyor. Özellikle daha iyi fotoğraf ve bağlantı teknolojileri sunarak pil tüketimini azaltıyor.

İlginizi Çekebilir

Huawei’den ayrılan Honor yeniden Qualcomm ile görüşüyor

Ayrıca Bkz. "KontrolFreek aksesuar üreticisi SteelSeries tarafından satın alındı"

Yine 11nm üretim sürecini temel alan Snapdragon 678 yonga seti 2 adet Cortex-A76 tabanlı Kryo 460 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı Kryo 460 çekirdeğinden oluşuyor. Grafik tarafında Adreno 612 yer alıyor. Çekirdek hızları bir miktar arttığı için performans olarak yüzde 5-10 artış beklenebilir.

Spectra 250L sinyal işlemcisi ile 10-bit renk, 48MP ana kamera, 16MP ön kamera, HEVC olarak 4K 30fps video kaydı, 2520x1080 piksel çözünürlük şeklinde destekler sunuluyor.

Üçüncü nesil yapay zeka motoru daha iyi sahne optimizasyonu sunuyor. Snapdragon X12 LTE modem daha iyi kapasite için optimize edilmiş. Snapdragon 678 yonga seti kısa süre içerisinde ilk modellerde kendisine yer bulacak.

https://www.gsmarena.com/qualcomm_announces_snapdragon_678__a_slightly_enhanced_sd_675-news-46762.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.