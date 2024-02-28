Snapdragon 7+ Gen 3'ün özellikleri ortaya çıktı: Önemli gelişim sunacak

Snapdragon 7+ Gen 3 özellikleri neler?
Sızıntıya göre, SM7675 kod adlı yeni çip, 2,9 GHz saat hızına sahip Cortex-X4 prime çekirdeğine sahip olacak. Orta seviye bir işlemci için yüksek saat hızına sahip olacak çipset, üst seviye işlemcilere yaklaşan bir performans sunacağa benziyor. Snapdragon 8 Gen 3'e benzer şekilde "1+4+3" çekirdek konfigürasyonuna sahip olacak işlemcide dört adet 2,6 GHz hızında Cortex-A720 orta çekirdeği ve üç adet 1,9 GHz hızında Cortex-A520 verimlilik çekirdeklerinin yer alması bekleniyor. Grafik tarafında ise Adreno 732 GPU'su yer alıyor.
Qualcomm geçen yıl Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisini tanıtmıştı ancak önceki model olan Snapdragon 7+ Gen 2 ile karşılaştırıldığında performans açısından yetersiz kalmıştı. Snapdragon 7 Gen 3, “1+3+4” çekirdek dizilimine sahipti. Bir adet Cortex-X2 çekirdeği (2,91 GHz'e kadar), üç orta seviye Cortex-A710 çekirdeği (2,49 GHz'e kadar) ve dört verimli Cortex-A510 çekirdeği (1,8 GHz'e kadar) içeriyordu.
Sızıntı ayrıca SM7675'in bu mimariyi temel alan tek çip olmayabileceğini iddia ediyor. Söylentiler, SM8635 kod adlı başka bir çipin, SM7675'in farklı bir frekansa sahip versiyonu olduğuna işaret ediyor. Qualcomm tarafından "Cliffs" kod adı verilen her iki yonganın da Snapdragon 8 Gen 3'ü temel aldığı söyleniyor. Yeni işlemcinin Mart ayında tanıtılacağı da iddialar arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.