Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 7+ Gen 3'ün özellikleri ortaya çıktı: Önemli gelişim sunacak

    Qualcomm, önceki modele göre önemli bir performans artışı sunan Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşlemciye ait yeni bilgiler ortaya çıktı.
    Snapdragon 7+ Gen 3'ün özellikleri ortaya çıktı: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, önceki modele göre önemli bir performans artışı sunan Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.  İşlemciye ait yeni bilgiler ortaya çıktı.

    Snapdragon 7+ Gen 3 özellikleri neler?

    Snapdragon 7+ Gen 3'ün özellikleri ortaya çıktı: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Sızıntıya göre, SM7675 kod adlı yeni çip, 2,9 GHz saat hızına sahip Cortex-X4 prime çekirdeğine sahip olacak. Orta seviye bir işlemci için yüksek saat hızına sahip olacak çipset, üst seviye işlemcilere yaklaşan bir performans sunacağa benziyor. Snapdragon 8 Gen 3'e benzer şekilde "1+4+3" çekirdek konfigürasyonuna sahip olacak işlemcide dört adet 2,6 GHz hızında Cortex-A720 orta çekirdeği ve üç adet 1,9 GHz hızında Cortex-A520 verimlilik çekirdeklerinin yer alması bekleniyor. Grafik tarafında ise Adreno 732 GPU'su yer alıyor.

    Qualcomm geçen yıl Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisini tanıtmıştı ancak önceki model olan Snapdragon 7+ Gen 2 ile karşılaştırıldığında performans açısından yetersiz kalmıştı. Snapdragon 7 Gen 3, “1+3+4” çekirdek dizilimine sahipti. Bir adet Cortex-X2 çekirdeği (2,91 GHz'e kadar), üç orta seviye Cortex-A710 çekirdeği (2,49 GHz'e kadar) ve dört verimli Cortex-A510 çekirdeği (1,8 GHz'e kadar) içeriyordu.

    Sızıntı ayrıca SM7675'in bu mimariyi temel alan tek çip olmayabileceğini iddia ediyor. Söylentiler, SM8635 kod adlı başka bir çipin, SM7675'in farklı bir frekansa sahip versiyonu olduğuna işaret ediyor. Qualcomm tarafından "Cliffs" kod adı verilen her iki yonganın da Snapdragon 8 Gen 3'ü temel aldığı söyleniyor. Yeni işlemcinin Mart ayında tanıtılacağı da iddialar arasında.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    citroen c4 vites kutusu arızası monroe amortisör yorum paxil doktor yorumları üniversite okurken bedelli askerlik yapılır mı laptop hoparlör cızırtı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    vivo-Y16
    vivo-Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız