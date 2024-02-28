Snapdragon 7+ Gen 3'ün özellikleri ortaya çıktı: Önemli gelişim sunacak

Tam Boyutta Gör Qualcomm, önceki modele göre önemli bir performans artışı sunan Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşlemciye ait yeni bilgiler ortaya çıktı.

Snapdragon 7+ Gen 3 özellikleri neler?

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Sızıntıya göre, SM7675 kod adlı yeni çip, 2,9 GHz saat hızına sahip Cortex-X4 prime çekirdeğine sahip olacak. Orta seviye bir işlemci için yüksek saat hızına sahip olacak çipset, üst seviye işlemcilere yaklaşan bir performans sunacağa benziyor. Snapdragon 8 Gen 3'e benzer şekilde "1+4+3" çekirdek konfigürasyonuna sahip olacak işlemcide dört adet 2,6 GHz hızında Cortex-A720 orta çekirdeği ve üç adet 1,9 GHz hızında Cortex-A520 verimlilik çekirdeklerinin yer alması bekleniyor. Grafik tarafında ise Adreno 732 GPU'su yer alıyor.

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Qualcomm geçen yıl Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisini tanıtmıştı ancak önceki model olan Snapdragon 7+ Gen 2 ile karşılaştırıldığında performans açısından yetersiz kalmıştı. Snapdragon 7 Gen 3, “1+3+4” çekirdek dizilimine sahipti. Bir adet Cortex-X2 çekirdeği (2,91 GHz'e kadar), üç orta seviye Cortex-A710 çekirdeği (2,49 GHz'e kadar) ve dört verimli Cortex-A510 çekirdeği (1,8 GHz'e kadar) içeriyordu.

Sızıntı ayrıca SM7675'in bu mimariyi temel alan tek çip olmayabileceğini iddia ediyor. Söylentiler, SM8635 kod adlı başka bir çipin, SM7675'in farklı bir frekansa sahip versiyonu olduğuna işaret ediyor. Qualcomm tarafından "Cliffs" kod adı verilen her iki yonganın da Snapdragon 8 Gen 3'ü temel aldığı söyleniyor. Yeni işlemcinin Mart ayında tanıtılacağı da iddialar arasında.

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