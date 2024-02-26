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    Anlık Bildirim

    Snapdragon X Elite test edildi: Şimdi AMD ve Intel düşünsün

    Qualcomm'un 12 çekirdekli Snapdragon X Elite işlemcisi, AMD Hawk Point ve Meteor Lake işlemcilerle karşılaştırıldı. Geekbench'te rekabetçi performans sergiliyor.
    Snapdragon X Elite test edildi: Şimdi AMD ve Intel düşünsün Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un önümüzdeki aylarda çıkış yapması beklenen Snapdragon X Elite işlemcisi, ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Son olarak 12 çekirdekli Snapdragon X Elite, güncel AMD ve Intel işlemciler ile karşılaştırıdı. Sonuçlar ise her iki üreticiyi üzecek gibi görünüyor. Gelin hep birlikte göz atalım.

    Rakiplerinden daha güçtü

    Kaçıranlar için Snapdragon X Elite ,TSMC'nin 4nm işlem düğümüne dayanan 8 yüksek performans ve 4 verimlilik olmak üzere 12 çekirdekli bir konfigürasyonda gelecek. Çipin saat hızları 1-2 çekirdekte 4,3 GHz ve tüm çekirdeklerde 3,8 GHz olarak belirlenirken 42 MB'lık büyük bir önbellek kullanılacak.

    Daha önce Qualcomm, Snapdragon X Elite'in 28W ve 80W konfigürasyonlarının performansını paylaşmış ve tek çekirdekte M2Core i7-13800H, Ryzen 9 7940HS gibi rakiplerini geride bıraktığını duyurmuştu. Geekbench'ten alınan bilgilerde ise, 28W'lık modelin 4.01 GHz saat hızı ve 32 GB LPDDR5x bellekle eşleştirildiğini görüyoruz. 

    Snapdragon X Elite test edildi: Şimdi AMD ve Intel düşünsün Tam Boyutta Gör
    Sonuçlara gelirsek, Snapdragon X Elite (28W), Geekbench'in tek çekirdek testlerinde 2.574, çoklu çekirdek testlerinde ise 12.562 puan alıyor. Ufak bir karşılaştırma yaparsak, bunun AMD ve Intel CPU'lara kıyasla iyi bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. X Elite, her iki kıyaslamada da Ryzen 9 7940HS (8 Çekirdek, 35/65W) ve Core Ultra 9 185H (16 Çekirdek 35W) rakiplerini geride bırakmayı başarıyor.

    Erken sonuçlar açık bir şekilde gösteriyor ki artık PC pazarında Intel, AMD ve Apple’ın dışında Qualcomm da söz sahibi olacak. Qualcomm’un 28W TDP ile rakiplerine karşı böyle bir performans sergilemesi daha üst konfigürasyonlarda bekleyen olasılığı gösteriyor. Bunların doğru olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekiyor ancak lansman yaklaşırken cevabımızı yakında alacağız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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