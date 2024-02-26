Snapdragon X Elite test edildi: Şimdi AMD ve Intel düşünsün

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un önümüzdeki aylarda çıkış yapması beklenen Snapdragon X Elite işlemcisi, ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Son olarak 12 çekirdekli Snapdragon X Elite, güncel AMD ve Intel işlemciler ile karşılaştırıdı. Sonuçlar ise her iki üreticiyi üzecek gibi görünüyor. Gelin hep birlikte göz atalım.

Rakiplerinden daha güçtü

Kaçıranlar için Snapdragon X Elite ,TSMC'nin 4nm işlem düğümüne dayanan 8 yüksek performans ve 4 verimlilik olmak üzere 12 çekirdekli bir konfigürasyonda gelecek. Çipin saat hızları 1-2 çekirdekte 4,3 GHz ve tüm çekirdeklerde 3,8 GHz olarak belirlenirken 42 MB'lık büyük bir önbellek kullanılacak.

Daha önce Qualcomm, Snapdragon X Elite'in 28W ve 80W konfigürasyonlarının performansını paylaşmış ve tek çekirdekte M2, Core i7-13800H, Ryzen 9 7940HS gibi rakiplerini geride bıraktığını duyurmuştu. Geekbench'ten alınan bilgilerde ise, 28W'lık modelin 4.01 GHz saat hızı ve 32 GB LPDDR5x bellekle eşleştirildiğini görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek, Snapdragon X Elite (28W), Geekbench'in tek çekirdek testlerinde 2.574, çoklu çekirdek testlerinde ise 12.562 puan alıyor. Ufak bir karşılaştırma yaparsak, bunun AMD ve Intel CPU'lara kıyasla iyi bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. X Elite, her iki kıyaslamada da Ryzen 9 7940HS (8 Çekirdek, 35/65W) ve Core Ultra 9 185H (16 Çekirdek 35W) rakiplerini geride bırakmayı başarıyor.

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Erken sonuçlar açık bir şekilde gösteriyor ki artık PC pazarında Intel, AMD ve Apple’ın dışında Qualcomm da söz sahibi olacak. Qualcomm’un 28W TDP ile rakiplerine karşı böyle bir performans sergilemesi daha üst konfigürasyonlarda bekleyen olasılığı gösteriyor. Bunların doğru olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekiyor ancak lansman yaklaşırken cevabımızı yakında alacağız.

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