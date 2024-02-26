Snapdragon X Elite test edildi: Şimdi AMD ve Intel düşünsün

Rakiplerinden daha güçtü
Kaçıranlar için Snapdragon X Elite ,TSMC'nin 4nm işlem düğümüne dayanan 8 yüksek performans ve 4 verimlilik olmak üzere 12 çekirdekli bir konfigürasyonda gelecek. Çipin saat hızları 1-2 çekirdekte 4,3 GHz ve tüm çekirdeklerde 3,8 GHz olarak belirlenirken 42 MB'lık büyük bir önbellek kullanılacak.
Daha önce Qualcomm, Snapdragon X Elite'in 28W ve 80W konfigürasyonlarının performansını paylaşmış ve tek çekirdekte M2, Core i7-13800H, Ryzen 9 7940HS gibi rakiplerini geride bıraktığını duyurmuştu. Geekbench'ten alınan bilgilerde ise, 28W'lık modelin 4.01 GHz saat hızı ve 32 GB LPDDR5x bellekle eşleştirildiğini görüyoruz.
Erken sonuçlar açık bir şekilde gösteriyor ki artık PC pazarında Intel, AMD ve Apple’ın dışında Qualcomm da söz sahibi olacak. Qualcomm’un 28W TDP ile rakiplerine karşı böyle bir performans sergilemesi daha üst konfigürasyonlarda bekleyen olasılığı gösteriyor. Bunların doğru olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekiyor ancak lansman yaklaşırken cevabımızı yakında alacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.