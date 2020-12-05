Snapdragon 7 serisinin yeni yonga seti, 2021'in ilk çeyreğinde gelebilir

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Qualcomm kısa süre önce Snapdragon 888 5G mobil platformunu duyurdu. 2020'de Android amiral gemisi telefonlarının çoğuna güç veren Snapdragon 865 yona setinin halefi olarak geldi.

ABD merkezli çip üreticisinin Snapdragon 888'i tanıttığı etkinlikte yeni bir Snapdragon 7 serisi yonga setini duyurması bekleniyordu ancak gerçekleşmedi. Sektördeki önemli duyumculardan Digital Chat Station, şirketin Snapdragon 765G'nin halefini önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde duyurabileceğini iddia etti.

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5nm Exynos 1080 yonga setine rakip olacak

Yeni yonga setinin Snapdragon 775G mi yoksa Snapdragon 777 mi olarak adlandırılacağı belli değil.

Qualcomm'un yeni 7 serisi yonga setinin, entegre 5G modeme sahip 5nm Exynos 1080'in ve Mediatek'in 6nm MT6893 platformunun ana rakibi olması bekleniyor.

7 serisi yeni yonga setinin bir prototipi AnTuTu'da 530.000'den fazla puan aldı. Bu da performansının Snapdragon 765G'den çok daha iyi olacağı anlamına geliyor ancak yine de 600.000'den fazla puana sahip amiral gemisi yonga seti Snapdragon 865 kadar iyi değil.

https://www.gsmarena.com/qualcomm_to_launch_a_new_7series_snapdragon_chipset_in_q1_2021-news-46563.php

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