Snapdragon 768G tanıtıldı: İşte özellikleri

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Geçtiğimiz haftalarda sızdırılan Qualcomm’un orta üst seviyeye hitap edecek yeni yonga seti Snapdragon 768G resmiyet kazandı. Yeni yonga daha performanslı Snapdragon 765G olarak karşımıza çıkıyor.

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Snapdragon 768G özellikleri

7nm sürecindeki Snapdragon 765G yonga seti orta üst seviyede 5G desteği sunmak isteyen üreticiler tarafından ilgi görmüştü. Qualcomm bunun üzerine saat frekanslarında bir miktar oynayarak performansı arttırdı ve daha iyi bir yonga ortaya çıkardı.

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Snapdragon 768G yonga setinde 2 adet Kryo Prime performans çekirdeğinin frekansı 2.8GHz seviyesine yükseltilmiş. Diğer 6 adet verimlilik çekirdeği de 1.8GHz seviyesinde çalışıyor. Adreno 620 grafik birimi de yüzde 15 civarında hızını arttırmış. Böylece genel anlamda yüzde 15-20 arasında bir performans artışı ortaya çıkıyor.

Yonga setinde beşinci nesil yapay zeka motoru, performansı optimize eden oyun yazılımları ve 5G desteği yer alıyor. Qualcomm yeni yonga setini Snapdragon 800 serisi içerisinde sunacak. Böylece amiral gemisi altındaki en performanslı yonga Snapdragon 768G olacak. İlk olarak Redmi 30K 5G Speed Edition akıllı telefon modelinde kullanılacak olan yonga setinin ilerleyen aylarda daha fazla üst seviye telefonda boy göstermesi bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/05/11/qualcomm-launches-the-snapdragon-786g-an-overclocked-version-of-the-sd765g/

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