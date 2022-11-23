Snapdragon 782G tanıtıldı: Snapdragon 778G+’nin güncellemesi gibi

Tam Boyutta Gör Mobil yonga pazarında liderliği MediaTek’e kaptıran Qualcomm, orta seviyede iddialı olmaya çalışacak yeni bir yonga duyurdu. Snapdragon 782G yonga seti biraz daha hızlı Snapdragon 778G+ gibi görünüyor.

Snapdragon 782G özellikleri neler?

Snapdragon 782G yonga seti Snapdragon 778G+ ile hemen hemen aynı. 1 Kryo 670 Prime çekirdeği (Cortex-A78) 2.7GHz hızında, 3 adet Kryo 670 Gold (Cortex-A78) çekirdeği 2.2GHz hızında ve 4 adet Kryo 670 Silver (Cortex-A55) çekirdeği de 1.9GHz hızında çalışıyor. İşlemci tarafında yüzde 5 civarında bir performans artışı yaşanırken grafik tarafında da yüzde 10 civarında bir iyileşme yaşanıyor.

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Yonganın en önemli farkı bu diyebiliriz. Bunun dışında 6nm üretim süreci, 200MP kameralara destek, Quick Charge 4+, üçlü 14-bit ISP desteği, Snapdragon X53 modem, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 gibi özelliklere dokunulmamış. Yani sadece çekirdek performansı ve isimlendirme değişiyor. Snapdragon 782G yonga setinin Honor 80 ile piyasaya çıkması bekleniyor.

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