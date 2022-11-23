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    Snapdragon 782G tanıtıldı: Snapdragon 778G+’nin güncellemesi gibi

    Snapdragon 782G adıyla tanıtılan yeni yonga seti Snapdragon 778G+’nin yerini almaya geliyor. Genel özellikler aynı kalırken performans tarafında bir artış sağlanmış. 
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    Snapdragon 782G Tam Boyutta Gör
    Mobil yonga pazarında liderliği MediaTek’e kaptıran Qualcomm, orta seviyede iddialı olmaya çalışacak yeni bir yonga duyurdu. Snapdragon 782G yonga seti biraz daha hızlı Snapdragon 778G+ gibi görünüyor.

    Snapdragon 782G özellikleri neler?

    Snapdragon 782G yonga seti Snapdragon 778G+ ile hemen hemen aynı. 1 Kryo 670 Prime çekirdeği (Cortex-A78) 2.7GHz hızında, 3 adet Kryo 670 Gold (Cortex-A78) çekirdeği 2.2GHz hızında ve 4 adet Kryo 670 Silver (Cortex-A55) çekirdeği de 1.9GHz hızında çalışıyor. İşlemci tarafında yüzde 5 civarında bir performans artışı yaşanırken grafik tarafında da yüzde 10 civarında bir iyileşme yaşanıyor.

    Yonganın en önemli farkı bu diyebiliriz. Bunun dışında 6nm üretim süreci, 200MP kameralara destek, Quick Charge 4+, üçlü 14-bit ISP desteği, Snapdragon X53 modem, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 gibi özelliklere dokunulmamış. Yani sadece çekirdek performansı ve isimlendirme değişiyor. Snapdragon 782G yonga setinin Honor 80 ile piyasaya çıkması bekleniyor.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 3 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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