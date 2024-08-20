Snapdragon 7s Gen 3 tanıtıldı: Orta segmente yapay zeka dopingi

Snapdragon 7s Gen 3 yakında geliyor
Kaçıranlar için Snapdragon 7 Gen 3'ün daha hızlı versiyonu 7+ Gen 3, Mart ayında tanıtılmıştı. Snapdragon 7s Gen 3 ise, halihazırda mevcut olan 7s Gen 2 platformunun halefi olacak. Günümüzde "s" markalı Snapdragon işlemciler, S olmayan muadillerine kıyasla daha düşük performans gösteriyor. Snapdragon 7s Gen 3 ise, bunun ötesine geçebilir.
Snapdragon 7s Gen 3, Kryo CPU, Adreno GPU ve AI işleme için yerleşik NPU dahil olmak üzere 4nm fabrikasyon sürecini temel alıyor. Yeni platform, Qualcomm'a göre yüzde 20 daha hızlı CPU, yüzde 40 daha hızlı GPU'ya ve yüzde 30 daha hızlı NPU'ya sahip. Güç verimliliği konusunda da yüzde 12'lik bir iyileştirme söz konusu. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu kıyaslama Snapdragon 7s Gen 2 ile yapılıyor.
Snapdragon 7s Gen 3'ün diğer özellikleri arasında, Quick Charge 4, 5G, çift SIM desteği, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 teknolojilerinin yanı sıra Snapdragon Sound, Qualcomm Aqstic Hi-Fi DAC desteği yer alıyor. Snapdragon 7s Gen 3'den güç alacak telefonlar şu an için belirsiz. Ancak ilk modellerin Eylül ayında Xiaomi cephesinden geleceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.