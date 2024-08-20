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    Snapdragon 7s Gen 3 tanıtıldı: Orta segmente yapay zeka dopingi

    Orta segment Android telefonlarda telefonlarda göreceğimiz Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 resmen tanıtıldı. Yeni işlemci, %40'a varan performans artışı sunacak. İşte detaylar...
    Snapdragon 7s Gen 3 tanıtıldı: Orta segmente yapay zeka dopingi Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, günümüzde tüm odağını amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 4'e çevirmiş durumda. Ancak bunun öncesinde, Snapdragon 7 serisine ait yeni bir işlemci daha geliyor. Yonga devi, şimdi de orta segment telefonlara güç vermesi beklenen Snapdragon 7s Gen 3 platformunu duyurdu. İşte özellikleri

    Snapdragon 7s Gen 3 yakında geliyor

    Kaçıranlar için Snapdragon 7 Gen 3'ün daha hızlı versiyonu 7+ Gen 3, Mart ayında tanıtılmıştı. Snapdragon 7s Gen 3 ise, halihazırda mevcut olan 7s Gen 2 platformunun halefi olacak. Günümüzde "s" markalı Snapdragon işlemciler, S olmayan muadillerine kıyasla daha düşük performans gösteriyor. Snapdragon 7s Gen 3 ise, bunun ötesine geçebilir.

    Snapdragon 7s Gen 3, Kryo CPU, Adreno GPU ve AI işleme için yerleşik NPU dahil olmak üzere 4nm fabrikasyon sürecini temel alıyor. Yeni platform, Qualcomm'a göre yüzde 20 daha hızlı CPU, yüzde 40 daha hızlı GPU'ya ve yüzde 30 daha hızlı NPU'ya sahip. Güç verimliliği konusunda da yüzde 12'lik bir iyileştirme söz konusu. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu kıyaslama Snapdragon 7s Gen 2 ile yapılıyor.

    Snapdragon 7s Gen 3 tanıtıldı: Orta segmente yapay zeka dopingi Tam Boyutta Gör
    İşlemci 1 (2.5GHz) +3 (2.4GHz) +4 (1.8GHz) olmak üzere sekiz çekirdekli yapıda geliyor ve NPU sayesinde AI gürültü önleme, çok dilli çeviri, transkripsiyon ve diğer bağlamsal algılama görevlerini yapabiliyor. 144 Hz yenileme hızına kadar destek sunan platform, 21MP veya daha düşük üçlü kamera kullanımı ile sınırlandırılmış. İkili kurulumda ise bu 23+21MP'e kadar olacak. 

    Snapdragon 7s Gen 3'ün diğer özellikleri arasında, Quick Charge 4, 5G, çift SIM desteği, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 teknolojilerinin yanı sıra Snapdragon Sound, Qualcomm Aqstic Hi-Fi DAC desteği yer alıyor. Snapdragon 7s Gen 3'den güç alacak telefonlar şu an için belirsiz. Ancak ilk modellerin Eylül ayında Xiaomi cephesinden geleceği söyleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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