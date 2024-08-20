Snapdragon 7s Gen 3 tanıtıldı: Orta segmente yapay zeka dopingi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm, günümüzde tüm odağını amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 4'e çevirmiş durumda. Ancak bunun öncesinde, Snapdragon 7 serisine ait yeni bir işlemci daha geliyor. Yonga devi, şimdi de orta segment telefonlara güç vermesi beklenen Snapdragon 7s Gen 3 platformunu duyurdu. İşte özellikleri

Snapdragon 7s Gen 3 yakında geliyor

Kaçıranlar için Snapdragon 7 Gen 3'ün daha hızlı versiyonu 7+ Gen 3, Mart ayında tanıtılmıştı. Snapdragon 7s Gen 3 ise, halihazırda mevcut olan 7s Gen 2 platformunun halefi olacak. Günümüzde "s" markalı Snapdragon işlemciler, S olmayan muadillerine kıyasla daha düşük performans gösteriyor. Snapdragon 7s Gen 3 ise, bunun ötesine geçebilir.

Snapdragon 7s Gen 3, Kryo CPU, Adreno GPU ve AI işleme için yerleşik NPU dahil olmak üzere 4nm fabrikasyon sürecini temel alıyor. Yeni platform, Qualcomm'a göre yüzde 20 daha hızlı CPU, yüzde 40 daha hızlı GPU'ya ve yüzde 30 daha hızlı NPU'ya sahip. Güç verimliliği konusunda da yüzde 12'lik bir iyileştirme söz konusu. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu kıyaslama Snapdragon 7s Gen 2 ile yapılıyor.

Tam Boyutta Gör İşlemci 1 (2.5GHz) +3 (2.4GHz) +4 (1.8GHz) olmak üzere sekiz çekirdekli yapıda geliyor ve NPU sayesinde AI gürültü önleme, çok dilli çeviri, transkripsiyon ve diğer bağlamsal algılama görevlerini yapabiliyor. 144 Hz yenileme hızına kadar destek sunan platform, 21MP veya daha düşük üçlü kamera kullanımı ile sınırlandırılmış. İkili kurulumda ise bu 23+21MP'e kadar olacak.

Android’in yeni canavarı Snapdragon 8 Gen 4’ün özellikleri sızdı 6 sa. önce eklendi

Snapdragon 7s Gen 3'ün diğer özellikleri arasında, Quick Charge 4, 5G, çift SIM desteği, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 teknolojilerinin yanı sıra Snapdragon Sound, Qualcomm Aqstic Hi-Fi DAC desteği yer alıyor. Snapdragon 7s Gen 3'den güç alacak telefonlar şu an için belirsiz. Ancak ilk modellerin Eylül ayında Xiaomi cephesinden geleceği söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Snapdragon 7s Gen 3 tanıtıldı: Orta segmente yapay zeka dopingi