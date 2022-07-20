Xiaomi, yeni Redmi K50 modelini doğruladı: Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelecek

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Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi 12S serisi akıllı telefonlarını tanıtan Xiaomi, Snapdragon 8+ Gen 1 platformu tarafından desteklenen model sayısını arttırıyor. Weibo üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan Redmi CEO'su Lu Weibing, yeni bir Redmi K50 amiral gemisinin yolda olduğunu ve Qualcomm’un yeni platformuyla "yakında" geleceğini açıkladı.

Redmi K50 Ultra veya Redmi K50S olarak adlandırılabilir

Günümüzde Redmi K50 serisinin sırasıyla Snapdragon Gen 1, Dimensity 8100 ve Dimensity 9000 yonga setleriyle donatılmış K50 E-Sports Edition, K50 ve K50 Pro olmak üzere üç modeli bulunuyor. Bununla birlikte Weibing tarafından paylaşılan güncellemelere göre yeni Redmi K50 modelinin, Redmi K50 Ultra veya Xiaomi 12S serisine benzer Redmi K50S olarak adlandırılacağı tahmin ediliyor.

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Önceki sızıntılara göre yeni tanıtılacak amiral gemisi telefonun, K50 serisine kıyasla daha büyük bir batarya kapasitesi, 200MP kamera ve ekran altı parmak izi okuyucusu ile gelmesi bekleniyor.

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Snapdragon 8+ Gen 1'li yeni Redmi K50 modeli doğrulandı