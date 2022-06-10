Snapdragon 8 Gen 2 çok ilginç bir kümelemeye sahip olacak

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Snapdragon mobil işlemcilerinde bu yıl yeni bir isimlendirmeye geçen Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1 ile bazı tartışmalara sebep oldu. Snapdragon 8 Gen 1, iyi bir performans gösterse de kullandığı güç ve ısınma problemleri ile büyük eleştiriye uğradı. Qualcomm, geçtiğimiz ay Snapdragon 8 Plus Gen 1’i tanıtsa da yeni nesil Snapdragon işlemcisinden ilk detaylar geldi.

Snapdragon 8 Gen 2 ilginç bir çip tasarımı ile geliyor

Qualcomm, en yeni amiral gemi işlemcisini daha geçen ay tanıtmış olsa da gelecek senenin amiral gemisi işlemcisinden ilk detaylar geldi. Digital Chat Station tarafından paylaşılan rapor, Kailua kod adlı SM8550 işlemcisinin detaylarını gözler önüne seriyor. Bilgilere göre Snapdragon 8 Gen 2, TSMC’nin 4nm fabrikasyon sürecinde üretilecek ve Adreno 740 grafik birimini barındıracak.

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Yonga, CPU tarafında ise oldukça ilginç bir tasarıma sahip. Snapdragon 8 Gen 2, bir adet Cortex-X3, 2 adet Cortex-A720, iki adet Cortex-A710 ve üç adet Cortex-A510 çekirdekleri barındıracak. Digital Chat Station’a göre Qualcomm, eski nesil Cortex-A710 çekirdeklerini kullanmaya devam ediyor çünkü işlemcinin 32 bit desteğine sahip olmasını istiyor. Cortex-X3 ve Cortex-A720 ise henüz tanıtılmamış çekirdekler. Google dahil birçok firmanın 32 bit desteğini yavaş yavaş kesmesi ile Qualcomm’un bu hamlesi oldukça ilginç duyuluyor ancak görünüşe göre firma, 32 bit desteğini sonlandırmaya henüz hazır değil.

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