Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Gen 2 çok ilginç bir kümelemeye sahip olacak

    Qualcomm’un gelecek nesil amiral gemisi çipinden ilk detaylar geldi. 32 bit desteğini koruyacak Snapdragon 8 Gen 2, ilginç bir yonga tasarımı ile çıkış yapabilir.
    Oy Ver

    Snapdragon 8 Gen 2’den yeni bilgiler geldi
    Tam Boyutta Gör

    Snapdragon mobil işlemcilerinde bu yıl yeni bir isimlendirmeye geçen Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1 ile bazı tartışmalara sebep oldu. Snapdragon 8 Gen 1, iyi bir performans gösterse de kullandığı güç ve ısınma problemleri ile büyük eleştiriye uğradı. Qualcomm, geçtiğimiz ay Snapdragon 8 Plus Gen 1’i tanıtsa da yeni nesil Snapdragon işlemcisinden ilk detaylar geldi.

    Snapdragon 8 Gen 2 ilginç bir çip tasarımı ile geliyor

    Qualcomm, en yeni amiral gemi işlemcisini daha geçen ay tanıtmış olsa da gelecek senenin amiral gemisi işlemcisinden ilk detaylar geldi. Digital Chat Station tarafından paylaşılan rapor, Kailua kod adlı SM8550 işlemcisinin detaylarını gözler önüne seriyor. Bilgilere göre Snapdragon 8 Gen 2, TSMC’nin 4nm fabrikasyon sürecinde üretilecek ve Adreno 740 grafik birimini barındıracak.

    Yonga, CPU tarafında ise oldukça ilginç bir tasarıma sahip. Snapdragon 8 Gen 2, bir adet Cortex-X3, 2 adet Cortex-A720, iki adet Cortex-A710 ve üç adet Cortex-A510 çekirdekleri barındıracak. Digital Chat Station’a göre Qualcomm, eski nesil Cortex-A710 çekirdeklerini kullanmaya devam ediyor çünkü işlemcinin 32 bit desteğine sahip olmasını istiyor. Cortex-X3 ve Cortex-A720 ise henüz tanıtılmamış çekirdekler. Google dahil birçok firmanın 32 bit desteğini yavaş yavaş kesmesi ile Qualcomm’un bu hamlesi oldukça ilginç duyuluyor ancak görünüşe göre firma, 32 bit desteğini sonlandırmaya henüz hazır değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

    Profil resmi
    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

    Profil resmi
    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk mavi vatan

    Profil resmi
    HA-DH 2 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CROSSHAIR 15 B12UGZ-476XTR
    MSI CROSSHAIR 15 B12UGZ-476XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız