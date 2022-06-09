Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4’ün tanıtım tarihi ortaya çıktı

    Katlanabilir akıllı telefon pazarının lideri Samsung, yakında yeni amiral gemilerini tanıtacak. Yeni gelen bilgiler, Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4’ün olası tanıtım tarihini belirtiyor.
    Oy Ver

    Galaxy Z Fold 4'ün çıkış tarihi belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Teknoloji devi Samsung, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serilerinin başarısı ile katlanabilir akıllı telefon pazarının lideri olmayı başardı. Özellikle son bir yılda cidi anlamda büyüyen katlanabilir akıllı telefon pazarı, yakında en sevilen cihazlarının yeni versiyonuna kavuşacak.

    Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4, 10 Ağustos’ta tanıtılabilir

    Son yıllarda Galaxy Note serisini sonlandırması ile Ağustos/Eylül etkinliklerinde Galaxy Z Fold ve Z Flip serilerini güncelleyen Samsung, bu doğrultuda hareket etmeye devam edecek. Güvenilir kaynaklardan olan Jon Prosser, Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4’ün 10 Ağustos’ta duyurulacağını belirtti.

    Prosser, etkinlik tarihi dışında ek bilgiler de verdi. Seçili ülkelerde Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4, etkinliğin hemen ardından ön siparişe açılacak. Cihazların standart çıkış tarihi ise 26 Ağustos olarak belirtilmiş. Galaxy Z Fold 4’ün Bej, Yeşil, Fantom Siyah; Galaxy Z Flip 4’ün ise Mavi, Bora Moru, Grafit ve Pembe Altın renkleri ile çıkış yapması bekleniyor. İki cihaz da üst seviye Snapdragon 8+ Gen 1’den gücünü alacak ve Android 12 tabanlı One UI 4.1.1 ile çıkış yapacak. Cihazların fiyatı hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

    Profil resmi
    hamza5806 8 saat önce

    aga kalk atinanın fethi

    Profil resmi
    hamza5806 8 saat önce

    aga kalk mavi vatan

    Profil resmi
    HA-DH 1 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız