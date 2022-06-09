Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4’ün tanıtım tarihi ortaya çıktı

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Teknoloji devi Samsung, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serilerinin başarısı ile katlanabilir akıllı telefon pazarının lideri olmayı başardı. Özellikle son bir yılda cidi anlamda büyüyen katlanabilir akıllı telefon pazarı, yakında en sevilen cihazlarının yeni versiyonuna kavuşacak.

Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4, 10 Ağustos’ta tanıtılabilir

Son yıllarda Galaxy Note serisini sonlandırması ile Ağustos/Eylül etkinliklerinde Galaxy Z Fold ve Z Flip serilerini güncelleyen Samsung, bu doğrultuda hareket etmeye devam edecek. Güvenilir kaynaklardan olan Jon Prosser, Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4’ün 10 Ağustos’ta duyurulacağını belirtti.

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Prosser, etkinlik tarihi dışında ek bilgiler de verdi. Seçili ülkelerde Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4, etkinliğin hemen ardından ön siparişe açılacak. Cihazların standart çıkış tarihi ise 26 Ağustos olarak belirtilmiş. Galaxy Z Fold 4’ün Bej, Yeşil, Fantom Siyah; Galaxy Z Flip 4’ün ise Mavi, Bora Moru, Grafit ve Pembe Altın renkleri ile çıkış yapması bekleniyor. İki cihaz da üst seviye Snapdragon 8+ Gen 1’den gücünü alacak ve Android 12 tabanlı One UI 4.1.1 ile çıkış yapacak. Cihazların fiyatı hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor.

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