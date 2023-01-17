Qualcomm’a büyük şok: Snapdragon 8 Gen 2, ışın izleme testinde Exynos 2200’ün gerisinde kaldı

- Xclipse 920 grafik birimi test edilemiyordu
- Snapdragon 8 Gen 2, Exynos 2200’ün gerisinde kaldı
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Xclipse 920 grafik birimi test edilemiyordu
Geçtiğimiz yıllarda Exynos işlemcileri için AMD ile anlaşan Samsung, geçtiğimiz yıl tanıttığı Exynos 2200 çip setinde donanım tabanlı ışın izlemeye destek vermişti. Exynos 2200’ün Xclipse 920 grafik birimi kâğıt üzerinde çok güçlü olsa da ışın izlemenin birçok uygulama tarafından desteklenmemesi ve işlemcinin ısınma sorunları Exynos 2200’ü geri plana atmıştı. Ancak yeni bir benchmark uygulaması, Xclipse 920 grafik birminin gücünü gözler önüne seriyor.
Android 12, Vulkan 1.1, ETC 2 sıkıştırma, 3GB RAM ve ışın izleme desteği gerektiren yeni benchmark uygulaması Vitro, ilk kez Android platformunda donanım destekli ışın izleme performansını test etmeyi mümkün kılıyor. Android Authority tarafından yapılan testler, ışın izleme destekli Galaxy S22 Ultra ve Redmagic 8 Pro’yu kıyaslıyor.
Snapdragon 8 Gen 2, Exynos 2200’ün gerisinde kaldı
Daha sonra Android Authority, cihazların termal performansını kontrol etmek için testleri 20 kez art arda çalıştırdı. Galaxy S22 Ultra, ilk 17 testte liderliğini korusa da daha sonra cihazın sıcaklığını düşürmek için performans düşüşü gösterdi ve Redmagic’in gerisinde kaldı. Ancak takımın yorumlarına göre test sekansı sırasında yansımalar azalınca Redmagic’in performansı Galaxy S22 Ultra’nın önüne geçti.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/exynos-2200-beats-snapdragon-8-gen-2-raytracing-performance/ https://www.androidauthority.com/smartphone-ray-tracing-benchmarks-3261541/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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