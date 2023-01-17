Qualcomm’a büyük şok: Snapdragon 8 Gen 2, ışın izleme testinde Exynos 2200’ün gerisinde kaldı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en popüler mobil işlemci geliştiricilerinden olan Qualcomm, geçtiğimiz haftalarda amiral gemi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 2’yi tanıtmıştı. Performans ve verimlilik konusunda muhteşem gelişmelere sahip işlemci, ışın izleme destekli Adreno 740 grafik biriminden gücünü alıyor. Ancak görünüşe göre Adreno 740’ın ışın izleme desteği, rakiplerinin gerisinde kalmış olabilir.

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Xclipse 920 grafik birimi test edilemiyordu

Geçtiğimiz yıllarda Exynos işlemcileri için AMD ile anlaşan Samsung, geçtiğimiz yıl tanıttığı Exynos 2200 çip setinde donanım tabanlı ışın izlemeye destek vermişti. Exynos 2200’ün Xclipse 920 grafik birimi kâğıt üzerinde çok güçlü olsa da ışın izlemenin birçok uygulama tarafından desteklenmemesi ve işlemcinin ısınma sorunları Exynos 2200’ü geri plana atmıştı. Ancak yeni bir benchmark uygulaması, Xclipse 920 grafik birminin gücünü gözler önüne seriyor.

Android 12, Vulkan 1.1, ETC 2 sıkıştırma, 3GB RAM ve ışın izleme desteği gerektiren yeni benchmark uygulaması Vitro, ilk kez Android platformunda donanım destekli ışın izleme performansını test etmeyi mümkün kılıyor. Android Authority tarafından yapılan testler, ışın izleme destekli Galaxy S22 Ultra ve Redmagic 8 Pro’yu kıyaslıyor.

Snapdragon 8 Gen 2, Exynos 2200’ün gerisinde kaldı

Vitro’nun 1080p testlerinde Exynos 2200’den güç alan Galaxy S22 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2’den güç alan Redmagic 8 Pro’nun önüne geçti. S22 Ultra, ortalama 21.6 fps değerini yakalarken Redmagic yalnızca 17.6 fps değerini yakalayabildi. Ancak S22 Ultra’nın 30.3’lük en yüksek fps değeri, Redmagic’in 42.0’lık fps değerine rakip olamadı. En düşük fps değerlerinde ise Redmagic, yine Galaxy S22 Ultra’nın gerisinde kaldı.

Daha sonra Android Authority, cihazların termal performansını kontrol etmek için testleri 20 kez art arda çalıştırdı. Galaxy S22 Ultra, ilk 17 testte liderliğini korusa da daha sonra cihazın sıcaklığını düşürmek için performans düşüşü gösterdi ve Redmagic’in gerisinde kaldı. Ancak takımın yorumlarına göre test sekansı sırasında yansımalar azalınca Redmagic’in performansı Galaxy S22 Ultra’nın önüne geçti.

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre Samsung’un Xclipse 920 grafik birimi, gerçekten de teknik olarak gerçekten başarılı bir yapıt. Ancak Snapdragon 8 Gen 2’nin oldukça yeni olduğunu ve performansın sistem güncellemeleri ile değişebileceğini hatırlamakta fayda var. Bakalım Snapdragon 8 Gen 2, ışın izleme destekli Android oyunlarında nasıl bir performans sergileyecek.

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Snapdragon 8 Gen 2, ışın izleme testinde geri kaldı