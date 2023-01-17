Xiaomi 13 Ultra fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı
Hatırlamak gerekirse Xiaomi 12S Ultra’nın 8GB+256GB sürümü 887 dolar fiyat etiketi ile piyasaya sürüldü. Sızıntı kaynağı ise, Xiaomi 13 Ultra’nın da benzer fiyatları koruyacağını söylüyor. Bununla birlikte yeni amiral gemisi, en yüksek 16GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi ile en geç Nisan ayında kullanıcılara sunulacak.
Xiaomi 13 Ultra hakkında paylaşılan son bilgiler, cihazın kavisli kenarlara sahip E6 AMOLED panel ile geleceğini söylüyor. Buna ek olarak Snapdragon 8 Gen 2 platformu tarafından desteklenecek cihaz, 50MP 1 inçlik Sony IMX989 birincil kamera ve sürpriz bir periskop kamera sensörü ile karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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