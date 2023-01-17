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    Xiaomi 13 Ultra fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı

    Xiaomi 13 serisinin tepe modeli Xiaomi 13 Ultra'nın çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı. Peki küresel pazara adım atmaya hazırlanan telefon neler sunacak? İşte bildiklerimiz
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    Xiaomi 13 Ultra fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında tanıtılan Xiaomi 12S Ultra, dünyanın ilk 1inç kamera sensörüne sahip telefonu olarak büyük ses getirmişti. Ancak merakla beklenen telefon, Çin pazarına özel kaldı. Şimdi Xiaomi, Xiaomi 13 Ultra ile küresel pazara açılmayı planlıyor. Bugün paylaşılan yeni bir sızıntı, amiral gemisi telefonun çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ilk bilgileri gün yüzüne çıkardı.

    Xiaomi 13 Ultra fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı

    Hatırlamak gerekirse Xiaomi 12S Ultra’nın 8GB+256GB sürümü 887 dolar fiyat etiketi ile piyasaya sürüldü. Sızıntı kaynağı ise, Xiaomi 13 Ultra’nın da benzer fiyatları koruyacağını söylüyor. Bununla birlikte yeni amiral gemisi, en yüksek 16GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi ile en geç Nisan ayında kullanıcılara sunulacak.

    Xiaomi 13 Ultra hakkında paylaşılan son bilgiler, cihazın kavisli kenarlara sahip E6 AMOLED panel ile geleceğini söylüyor. Buna ek olarak Snapdragon 8 Gen 2 platformu tarafından desteklenecek cihaz, 50MP 1 inçlik Sony IMX989 birincil kamera ve sürpriz bir periskop kamera sensörü ile karşımıza çıkacak. 

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