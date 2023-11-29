Snapdragon 8 Gen 3'lü Realme GT5 Pro, 495 dolar fiyat etiketiyle geliyor

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki hafta Realme amiral gemisi telefonu GT5 Pro'yu tanıtacak. Tanıtımdan önce telefonla ilgili bazı detaylar gün yüzüne çıktı.

Realme GT5 Pro'nun muhtemel özellikleri ve fiyatı

Ortaya çıkan ekran görüntülerine göre Realme GT5 Pro 495 dolardan başlayan fiyatlardan satışa sunulacak. Bu fiyat 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip versiyona ait. Telefonun 24 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama seçeneğinin olacağı konuşuluyor.

Tam Boyutta Gör Eğer konuşulan fiyat doğruysa Realme GT5 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 kullanan Xiaomi 14 ve iQOO 12 gibi telefonlardan daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Ekran görüntülerinde ayrıca telefonun 5400 mAh bataryaya, 100 Watt kablolu, 50 Watt kablosuz şarj hızına sahip olduğu görüyoruz. 0- %50 şarj süresinin ise 12 dakika olduğu belirtilmiş. Soğutma için de toplam 12000 mm2 alana sahip Buhar Odası çözümü kullanılmış.

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Bunun dışında telefonun kavisli OLED ekrana, 50 megapiksel LYT-808 sensöre sahip ana kameraya ve 50 megapiksel IMX890 sensörlü periskop kameraya sahip olacağı belirtiliyor.

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Snapdragon 8 Gen 3'lü Realme GT5 Pro yakında satışa sunulacak