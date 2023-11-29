Snapdragon 8 Gen 3'lü Realme GT5 Pro, 495 dolar fiyat etiketiyle geliyor

Realme GT5 Pro'nun muhtemel özellikleri ve fiyatı
Ortaya çıkan ekran görüntülerine göre Realme GT5 Pro 495 dolardan başlayan fiyatlardan satışa sunulacak. Bu fiyat 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip versiyona ait. Telefonun 24 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama seçeneğinin olacağı konuşuluyor.
Bunun dışında telefonun kavisli OLED ekrana, 50 megapiksel LYT-808 sensöre sahip ana kameraya ve 50 megapiksel IMX890 sensörlü periskop kameraya sahip olacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.