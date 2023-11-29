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    Snapdragon 8 Gen 3'lü Realme GT5 Pro, 495 dolar fiyat etiketiyle geliyor

    Önümüzdeki hafta Realme, amiral gemisi telefonu GT5 Pro'yu tanıtacak. Ortaya çıkan ekran görüntülerine göre Realme GT5 Pro 495 dolardan başlayan fiyatlardan satışa sunulacak.
    Snapdragon 8 Gen 3'lü Realme GT5 Pro yakında satışa sunulacak Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki hafta Realme amiral gemisi telefonu GT5 Pro'yu tanıtacak. Tanıtımdan önce telefonla ilgili bazı detaylar gün yüzüne çıktı.

    Realme GT5 Pro'nun muhtemel özellikleri ve fiyatı

    Ortaya çıkan ekran görüntülerine göre Realme GT5 Pro 495 dolardan başlayan fiyatlardan satışa sunulacak. Bu fiyat 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip versiyona ait. Telefonun 24 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama seçeneğinin olacağı konuşuluyor.

    Snapdragon 8 Gen 3'lü Realme GT5 Pro yakında satışa sunulacak Tam Boyutta Gör
    Eğer konuşulan fiyat doğruysa Realme GT5 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 kullanan Xiaomi 14 ve iQOO 12 gibi telefonlardan daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacak.
    Snapdragon 8 Gen 3'lü Realme GT5 Pro yakında satışa sunulacak Tam Boyutta Gör
    Ekran görüntülerinde ayrıca telefonun 5400 mAh bataryaya, 100 Watt kablolu, 50 Watt kablosuz şarj hızına sahip olduğu görüyoruz. 0- %50 şarj süresinin ise 12 dakika olduğu belirtilmiş. Soğutma için de toplam 12000 mm2 alana sahip Buhar Odası çözümü kullanılmış.

    Bunun dışında telefonun kavisli OLED ekrana, 50 megapiksel LYT-808 sensöre sahip ana kameraya ve 50 megapiksel IMX890 sensörlü periskop kameraya sahip olacağı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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