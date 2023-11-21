Oyuncu telefonu Red Magic 9 Pro yakında geliyor: Snapdragon Gen 3, 165 Watt şarj, 24 GB RAM ve fazlası

8.9 mm kalınlığa sahip telefon amiral gemisi telefonlardan daha kalın olsa da oyuncu telefonu için ince yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Düz hatlara ve köşeli kenarlara sahip telefon ilk defa değiştirilebilir RGB fan ışık efektlerine sahip olacak. Telefonun transparan gümüş, transparan siyah ve siyah renk olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Transparan renk seçeneklerinde telefonun iç komponentleri görülebiliyor.
Red Magic 9 Pro'nun özellikleri
Ön tarafta kamera deliği olmayan telefonun ön kamerası ekranın altına gömülü durumda. Telefonda 6.8 inç büyüklüğünde, 2480x1116 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran bulunuyor.
Snapdragon 8 Gen 3 çipsetinden güç alan Red Magic 9 Pro, 24 GB RAM ve 2 TB depolama kapasitesine kadar seçenekler sunuyor. Güçlü çipseti serin tutmak için ise buhar odası soğutma sistemi kulanılmış.
Red Magic 9 Pro'da kullanılan haptik motorlar selefinden %30 daha güçlü titreşim üretebiliyor. Telefondaki omuz tuşları ise selefinden %90 daha büyük alana, 520 Hz dokunma örneklemesine ve yeni ışık efektlerine sahip.
16 dakikada tam şarj olabiliyor
Batarya tarafında da önemli gelişmeler yapılmış. Telefonda selefi Red Magic 8 Pro'dakinden 500 mAh büyük olan 6500 mAh batarya kullanılmış. Telefonun şarj hızı ise 165 Watt gibi çok yüksek bir değer. Bu sayede telefon sadece 16 dakikada tam şarj olabiliyor.
Red Magic telefonlar kamera odaklı olmadığı için kamera tarafındaki bilgiler sınırlı. Ancak ana kamera tarafında 50 megapiksel Samsung GN5 sensörü kullanılacağı tahmin ediliyor. Bunun yanında yine 50 megapiksel Samsung JN1 ultra geniş kameranın da yer alması bekleniyor.
Red Magic 9 Pro'nun resmi tanıtımı iki gün sonra 23 Kasım tarihinde yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.