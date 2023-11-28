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    Infinix Hot 40i uygun fiyatıyla geliyor

    Infinix Hot 40i akıllı telefon modelinde 6.56 inçlik HD+ ekran, 90Hz tazeleme hızı, 50MP arka kamera, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor. 
    Infinix Hot 40i Tam Boyutta Gör
    Infinix Hot 40i akıllı telefon modeli bütçesi kısıtlı olan tüketiciler için tatmin edici bir performans ve özellik sunma amacını taşıyor. Ülkemizde de vergisiz telefon kampanyasına uygun şeklide satılması yüksek ihtimal.

    Infinix Hot 40i özellikleri ve fiyatı

    • 6.56 inçlik HD+ ekran
    • Helio G88 yonga seti
    • 50MP arka kamera
    • 32MP ön kamera
    • 4GB/8GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj
    • 4GB/128GB – 100$, 8GB/256GB – 125$

    Infinix Hot 40i akıllı telefon modeli 100$ bandında tüketicilere iyi bir performans ürünü sunmayı amaçlıyor. 90Hz ekran, halka şeklinde LED flaş, hızlı şarj desteği, parmak izi okuyucu gibi özellikler fiyat bandında dikkat çekiyor. Infinix Hot 40i ilk olarak Suudi Arabistan’da satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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