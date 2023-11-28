Infinix Hot 40i uygun fiyatıyla geliyor

Infinix Hot 40i özellikleri ve fiyatı
- 6.56 inçlik HD+ ekran
- Helio G88 yonga seti
- 50MP arka kamera
- 32MP ön kamera
- 4GB/8GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj
- 4GB/128GB – 100$, 8GB/256GB – 125$
Infinix Hot 40i akıllı telefon modeli 100$ bandında tüketicilere iyi bir performans ürünü sunmayı amaçlıyor. 90Hz ekran, halka şeklinde LED flaş, hızlı şarj desteği, parmak izi okuyucu gibi özellikler fiyat bandında dikkat çekiyor. Infinix Hot 40i ilk olarak Suudi Arabistan’da satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.