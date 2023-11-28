Infinix Hot 40i uygun fiyatıyla geliyor

Tam Boyutta Gör Infinix Hot 40i akıllı telefon modeli bütçesi kısıtlı olan tüketiciler için tatmin edici bir performans ve özellik sunma amacını taşıyor. Ülkemizde de vergisiz telefon kampanyasına uygun şeklide satılması yüksek ihtimal.

Infinix Hot 40i özellikleri ve fiyatı

6.56 inçlik HD+ ekran

Helio G88 yonga seti

50MP arka kamera

32MP ön kamera

4GB/8GB RAM

128GB/256GB depolama

5000mAh batarya, 18W hızlı şarj

4GB/128GB – 100$, 8GB/256GB – 125$

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Infinix Hot 40i akıllı telefon modeli 100$ bandında tüketicilere iyi bir performans ürünü sunmayı amaçlıyor. 90Hz ekran, halka şeklinde LED flaş, hızlı şarj desteği, parmak izi okuyucu gibi özellikler fiyat bandında dikkat çekiyor. Infinix Hot 40i ilk olarak Suudi Arabistan’da satışa sunulacak.

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Infinix Hot 40i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı