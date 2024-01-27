Tam Boyutta Gör Qualcomm, Snapdragon platformundaki en radikal yeniliklerden biri olacak Snapdragon 8 Gen 4 için hazırlıklarını sürdürüyor. Bildiğiniz gibi işlemcinin mühendislik örneğinden alınan bilgileri daha önce sizlerle paylaşmıştık. Geçtiğimiz saatlerde ise, işlemcinin çekirdek konfigürasyonuna ilişkin bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Snapdragon 8 Gen 4 netleşmeye başladı

Kaçıranlar için Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 özelinde bir kez daha TSMC'ye güvenecek. En önemli gelişme ise, 3nm fabrikasyon süreci ve özel Oryon/Phoenix çekirdeklerine geçiş olacak. Üstelik verimlilik çekirdeklerinin de rafa kalkacağı söyleniyor. Ancak daha radikal yenilikler ile karşılaşabiliriz.

Son raporlara göre Snapdragon 8 Gen 4, 2+6 çekirdek kümesi ve 4,00GHz'e ulaşan hızlarda test ediliyor. Raporda, hangi çekirdeğin bu hızlara ulaştığından bahsedilmedi. Ancak Snapdragon 8 Gen 3'de bulunan 3.30GHz tepe frekansına kıyasla önemli bir artış yaşanacağı kesin.

Niketim daha önceki sızıntılar da yonga setinin Geekbench 6'da 10.000 puanı aşacağı yönündeydi. Diğer tarafta Adreno 830 GPU ise, yalnızca 8W güç tüketimine sahip olacak. Karşılaştırmak adına Apple A17 Pro'nun 10,9 W ile zirve yaptığını, Snapdragon 8 Gen 3'ün ise yakın seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz.

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Tabi ki bunun arkasında 3nm fabrikasyon süreci bulunuyor. Bu sayede, aynı hızlarda yüzde 25-30 oranında verimlilik, aynı güçte yüzde 10-15 performans ve transistör yoğunluğunda yüzde 33'e kadar artış bekleniyor. Snapdragon 8 Gen 4 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Gelecekte ise daha fazla ayrıntı paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Snapdragon 8 Gen 4 için geri sayım başladı! 4GHz'e ulaşacak