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    Snapdragon 8 Gen 4 için geri sayım başladı: 4GHz'e ulaşacak

    Bu yılki amiral gemisi telefonlara güç verecek Snapdragon 8 Gen 4 netleşmeye başladı. Snapdragon 8 Gen 3'ün halefi olacak yonga seti, 4,00GHz hızlara ulaşacak. 
    Snapdragon 8 Gen 4 için geri sayım başladı! 4GHz'e ulaşacak Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, Snapdragon platformundaki en radikal yeniliklerden biri olacak Snapdragon 8 Gen 4 için hazırlıklarını sürdürüyor. Bildiğiniz gibi işlemcinin mühendislik örneğinden alınan bilgileri daha önce sizlerle paylaşmıştık. Geçtiğimiz saatlerde ise, işlemcinin çekirdek konfigürasyonuna ilişkin bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    Snapdragon 8 Gen 4 netleşmeye başladı

    Kaçıranlar için Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 özelinde bir kez daha TSMC'ye güvenecek. En önemli gelişme ise, 3nm fabrikasyon süreci ve özel Oryon/Phoenix çekirdeklerine geçiş olacak. Üstelik verimlilik çekirdeklerinin de rafa kalkacağı söyleniyor. Ancak daha radikal yenilikler ile karşılaşabiliriz.

    Son raporlara göre Snapdragon 8 Gen 4, 2+6 çekirdek kümesi ve 4,00GHz'e ulaşan hızlarda test ediliyor. Raporda, hangi çekirdeğin bu hızlara ulaştığından bahsedilmedi. Ancak Snapdragon 8 Gen 3'de bulunan 3.30GHz tepe frekansına kıyasla önemli bir artış yaşanacağı kesin.

    Niketim daha önceki sızıntılar da yonga setinin Geekbench 6'da 10.000 puanı aşacağı yönündeydi. Diğer tarafta Adreno 830 GPU ise, yalnızca 8W güç tüketimine sahip olacak. Karşılaştırmak adına Apple A17 Pro'nun 10,9 W ile zirve yaptığını, Snapdragon 8 Gen 3'ün ise yakın seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz.

    Tabi ki bunun arkasında 3nm fabrikasyon süreci bulunuyor. Bu sayede, aynı hızlarda yüzde 25-30 oranında verimlilik, aynı güçte yüzde 10-15 performans  ve transistör yoğunluğunda yüzde 33'e kadar artış bekleniyor. Snapdragon 8 Gen 4 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Gelecekte ise daha fazla ayrıntı paylaşılacağını düşünüyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 4 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 6 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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