Snapdragon 8 Gen 4 için geri sayım başladı: 4GHz'e ulaşacak

Snapdragon 8 Gen 4 netleşmeye başladı
Kaçıranlar için Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 özelinde bir kez daha TSMC'ye güvenecek. En önemli gelişme ise, 3nm fabrikasyon süreci ve özel Oryon/Phoenix çekirdeklerine geçiş olacak. Üstelik verimlilik çekirdeklerinin de rafa kalkacağı söyleniyor. Ancak daha radikal yenilikler ile karşılaşabiliriz.
Son raporlara göre Snapdragon 8 Gen 4, 2+6 çekirdek kümesi ve 4,00GHz'e ulaşan hızlarda test ediliyor. Raporda, hangi çekirdeğin bu hızlara ulaştığından bahsedilmedi. Ancak Snapdragon 8 Gen 3'de bulunan 3.30GHz tepe frekansına kıyasla önemli bir artış yaşanacağı kesin.
Niketim daha önceki sızıntılar da yonga setinin Geekbench 6'da 10.000 puanı aşacağı yönündeydi. Diğer tarafta Adreno 830 GPU ise, yalnızca 8W güç tüketimine sahip olacak. Karşılaştırmak adına Apple A17 Pro'nun 10,9 W ile zirve yaptığını, Snapdragon 8 Gen 3'ün ise yakın seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz.
Tabi ki bunun arkasında 3nm fabrikasyon süreci bulunuyor. Bu sayede, aynı hızlarda yüzde 25-30 oranında verimlilik, aynı güçte yüzde 10-15 performans ve transistör yoğunluğunda yüzde 33'e kadar artış bekleniyor. Snapdragon 8 Gen 4 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Gelecekte ise daha fazla ayrıntı paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.