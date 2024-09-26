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    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Gen 4 resmen doğrulandı: Yepyeni bir isimle geliyor

    Xiaomi, yeni paylaştığı tanıtım görüntüsünde Snapdragon 8 Gen 4'ü doğruladı. Ancak yeni platform, akıllı telefonlar için yepyeni bir isimle geliyor. İşte tüm bildiklerimiz...         
    Snapdragon 8 Gen 4 resmen doğrulandı: Yepyeni bir isimle geliyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, Snapdragon platformundaki en radikal yeniliklerden biri olacak Snapdragon 8 Gen 4 için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Öyle ki uzun süredir yeni nesil Oryon çekirdeklerinin platformda kullanılacağı gündemde. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 4'ü resmi olarak doğruladı. Amiral gemisi platform, yepyeni bir isimle geliyor.

    Snapdragon 8 Elite geliyor

    Kaçıranlar için Snapdragon 8 Gen 4'ün, TSMC N3E fabrikasyon sürecini temel alması ve yapay zeka görevleri için NPU'ya (sinir işlem birimi) sahip olması bekleniyor. Alışık olduğumuz adlandırma şemasında ise sürpriz bir değişiklik olacak. Bildiğiniz gibi Snapdragon X Elite'in daha önce Snapdragon 8cx Gen adını taşıyacağı söyleniyordu. Ancak Qualcomm, buna bağlı kalmak yerine "Elite" adını seçti.

    Xiaomi 15 ve 15 Pro için paylaşılan tanıtım görüntüsünde ise, Snapdragon 8 Gen 4'ün Snapdragon 8 Elite olarak lanse edileceği ortaya çıktı. Ayrıca bu adlandırma stratejisi, daha az yetenekli modeller için Snapdragon 8 Plus gibi farklı isimlere işaret ediyor. Samsung Galaxy S25 serisi içinse "Snapdragon 8 Elite for Galaxy" isimli özel bir versiyonun yolda olduğu gündemde. 

    Xiaomi 15 serisinin 23 Ekim'de duyurulacağı daha önce paylaşılmıştı. Bu da Snapdragon 8 Elite’in çok yakında lanse edileceğini gösteriyor. Kötü olan şu ki yeni adlandırma şeması, dizüstü ve mobil işlemciler arasında kafa karışıklığına neden olabilir. Ancak Qualcomm’un amiral gemisi ile orta ve alt seviye işlemcileri farklı isimler ile ayıracağı açık.

    Keza Snapdragon 8 Elite’in Snapdragon 8s Gen 3 gibi daha yavaş versiyonlarının da olabileceği, bu modellerin Snapdragon 8 Plus adını taşıyabileceği gelen tahminler arasında. Şu an için tüm bu detaylar resmi olarak doğrulanmış değil, ancak Qualcomm’un gelecek ay yapacağı duyuru ile bu belirsizliklerin giderileceğini söyleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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