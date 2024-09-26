Snapdragon 8 Gen 4 resmen doğrulandı: Yepyeni bir isimle geliyor

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Tam Boyutta Gör Qualcomm, Snapdragon platformundaki en radikal yeniliklerden biri olacak Snapdragon 8 Gen 4 için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Öyle ki uzun süredir yeni nesil Oryon çekirdeklerinin platformda kullanılacağı gündemde. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 4'ü resmi olarak doğruladı. Amiral gemisi platform, yepyeni bir isimle geliyor.

Snapdragon 8 Elite geliyor

Kaçıranlar için Snapdragon 8 Gen 4'ün, TSMC N3E fabrikasyon sürecini temel alması ve yapay zeka görevleri için NPU'ya (sinir işlem birimi) sahip olması bekleniyor. Alışık olduğumuz adlandırma şemasında ise sürpriz bir değişiklik olacak. Bildiğiniz gibi Snapdragon X Elite'in daha önce Snapdragon 8cx Gen adını taşıyacağı söyleniyordu. Ancak Qualcomm, buna bağlı kalmak yerine "Elite" adını seçti.

Xiaomi 15 ve 15 Pro için paylaşılan tanıtım görüntüsünde ise, Snapdragon 8 Gen 4'ün Snapdragon 8 Elite olarak lanse edileceği ortaya çıktı. Ayrıca bu adlandırma stratejisi, daha az yetenekli modeller için Snapdragon 8 Plus gibi farklı isimlere işaret ediyor. Samsung Galaxy S25 serisi içinse "Snapdragon 8 Elite for Galaxy" isimli özel bir versiyonun yolda olduğu gündemde.

Intel Qualcomm tarafından satın alınabilir 4 gün önce eklendi

Xiaomi 15 serisinin 23 Ekim'de duyurulacağı daha önce paylaşılmıştı. Bu da Snapdragon 8 Elite’in çok yakında lanse edileceğini gösteriyor. Kötü olan şu ki yeni adlandırma şeması, dizüstü ve mobil işlemciler arasında kafa karışıklığına neden olabilir. Ancak Qualcomm’un amiral gemisi ile orta ve alt seviye işlemcileri farklı isimler ile ayıracağı açık.

Keza Snapdragon 8 Elite’in Snapdragon 8s Gen 3 gibi daha yavaş versiyonlarının da olabileceği, bu modellerin Snapdragon 8 Plus adını taşıyabileceği gelen tahminler arasında. Şu an için tüm bu detaylar resmi olarak doğrulanmış değil, ancak Qualcomm’un gelecek ay yapacağı duyuru ile bu belirsizliklerin giderileceğini söyleyebiliriz.

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Snapdragon 8 Gen 4 resmen doğrulandı: Yepyeni bir isimle geliyor