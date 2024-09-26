Snapdragon 8 Gen 4 resmen doğrulandı: Yepyeni bir isimle geliyor

Snapdragon 8 Elite geliyor
Kaçıranlar için Snapdragon 8 Gen 4'ün, TSMC N3E fabrikasyon sürecini temel alması ve yapay zeka görevleri için NPU'ya (sinir işlem birimi) sahip olması bekleniyor. Alışık olduğumuz adlandırma şemasında ise sürpriz bir değişiklik olacak. Bildiğiniz gibi Snapdragon X Elite'in daha önce Snapdragon 8cx Gen adını taşıyacağı söyleniyordu. Ancak Qualcomm, buna bağlı kalmak yerine "Elite" adını seçti.
Xiaomi 15 ve 15 Pro için paylaşılan tanıtım görüntüsünde ise, Snapdragon 8 Gen 4'ün Snapdragon 8 Elite olarak lanse edileceği ortaya çıktı. Ayrıca bu adlandırma stratejisi, daha az yetenekli modeller için Snapdragon 8 Plus gibi farklı isimlere işaret ediyor. Samsung Galaxy S25 serisi içinse "Snapdragon 8 Elite for Galaxy" isimli özel bir versiyonun yolda olduğu gündemde.
Xiaomi 15 serisinin 23 Ekim'de duyurulacağı daha önce paylaşılmıştı. Bu da Snapdragon 8 Elite’in çok yakında lanse edileceğini gösteriyor. Kötü olan şu ki yeni adlandırma şeması, dizüstü ve mobil işlemciler arasında kafa karışıklığına neden olabilir. Ancak Qualcomm’un amiral gemisi ile orta ve alt seviye işlemcileri farklı isimler ile ayıracağı açık.
Keza Snapdragon 8 Elite’in Snapdragon 8s Gen 3 gibi daha yavaş versiyonlarının da olabileceği, bu modellerin Snapdragon 8 Plus adını taşıyabileceği gelen tahminler arasında. Şu an için tüm bu detaylar resmi olarak doğrulanmış değil, ancak Qualcomm’un gelecek ay yapacağı duyuru ile bu belirsizliklerin giderileceğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu