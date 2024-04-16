Tam Boyutta Gör Qualcomm'un, yılın sonlarında çıkacak olan Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi, TSMC'nin en gelişmiş üretim süreci 3nm (N3E) ile üretilecek olmasına rağmen yüksek güç tüketimine sahip olabilir.

Sızıntılarıyla meşhur Digital Chat Station'ın iddiasına göre, yeni amiral gemisi telefonlar bu güç tüketimi artışını telefi etmek için 5500 mAh batarya kapasiteleriyle gelebilir. Kaynağın iddiasına göre en az üç amiral gemisi 5500 mAh kapasiteli pil ile gelecek. Digital Chat Station aynı zamanda son zamanlarda yaygınlaşan yüksek enerji yoğunluğuna sahip bataryaların geliştirildiğinden de bahsediyor. Bu sayede fiziksel olarak piller büyümeden kapasitelerde artış gerçekleşecek gibi görünüyor.

Qualcomm, yüksek performansa odaklanmış olabilir

Qualcomm, yeni yonga setinde yeni Oryon çekirdekleriyle rakipsiz tek ve çok çekirdek performansı sunmak istediğinden güç tüketiminin artmasına izin vermesi söz konusu olabilir. Daha önce Snapdragon 8 Gen 4'ün 4 GHz saat hızıyla test edildiği hatta 4.3 GHz hızlara ulaşabildiği ortaya çıkmıştı. İşlemcinin bu saat hızlarına çıkıp çıkmayacağı belli olmasa da, eğer gerçekleşirse daha büyük buhar odaları gibi soğutma sistemlerine ihtiyaç duyulabilir.

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Bunun yanında Snapdragon 8 Gen 4'ün 2 + 6 çekirdek dizilimiyle geleceği ve Dimensity 9300 gibi verimlilik çekirdeklerine sahip olmayacağı iddia ediliyor. Artan enerji tüketimine bu tercihin sebep olması mümkün. İşlemcinin Ekim ayında tanıtlması bekleniyor, dolayısıyla bu iddialara şimdilik şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

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Snapdragon 8 Gen 4 nedeniyle pil kapasiteleri artabilir