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    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Gen 4 nedeniyle pil kapasiteleri artabilir

    Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi, 3nm ile üretilecek olmasına rağmen yüksek güç tüketimine sahip olabilir. Üreticiler bu nedenle telefonlarında daha yüksek kapasiteli piller kullanabilir.
    Snapdragon 8 Gen 4 nedeniyle pil kapasiteleri artabilir Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un, yılın sonlarında çıkacak olan Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi, TSMC'nin en gelişmiş üretim süreci 3nm (N3E) ile üretilecek olmasına rağmen yüksek güç tüketimine sahip olabilir.

    Sızıntılarıyla meşhur Digital Chat Station'ın iddiasına göre, yeni amiral gemisi telefonlar bu güç tüketimi artışını telefi etmek için 5500 mAh batarya kapasiteleriyle gelebilir. Kaynağın iddiasına göre en az üç amiral gemisi 5500 mAh kapasiteli pil ile gelecek. Digital Chat Station aynı zamanda son zamanlarda yaygınlaşan yüksek enerji yoğunluğuna sahip bataryaların geliştirildiğinden de bahsediyor. Bu sayede fiziksel olarak piller büyümeden kapasitelerde artış gerçekleşecek gibi görünüyor.

    Snapdragon 8 Gen 4 nedeniyle pil kapasiteleri artabilir

    Qualcomm, yüksek performansa odaklanmış olabilir

    Qualcomm, yeni yonga setinde yeni Oryon çekirdekleriyle rakipsiz tek ve çok çekirdek performansı sunmak istediğinden güç tüketiminin artmasına izin vermesi söz konusu olabilir. Daha önce Snapdragon 8 Gen 4'ün 4 GHz saat hızıyla test edildiği hatta 4.3 GHz hızlara ulaşabildiği ortaya çıkmıştı. İşlemcinin bu saat hızlarına çıkıp çıkmayacağı belli olmasa da, eğer gerçekleşirse daha büyük buhar odaları gibi soğutma sistemlerine ihtiyaç duyulabilir. 

    Bunun yanında Snapdragon 8 Gen 4'ün 2 + 6 çekirdek dizilimiyle geleceği ve Dimensity 9300 gibi verimlilik çekirdeklerine sahip olmayacağı iddia ediliyor. Artan enerji tüketimine bu tercihin sebep olması mümkün. İşlemcinin Ekim ayında tanıtlması bekleniyor, dolayısıyla bu iddialara şimdilik şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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