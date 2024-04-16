Snapdragon 8 Gen 4 nedeniyle pil kapasiteleri artabilir

Sızıntılarıyla meşhur Digital Chat Station'ın iddiasına göre, yeni amiral gemisi telefonlar bu güç tüketimi artışını telefi etmek için 5500 mAh batarya kapasiteleriyle gelebilir. Kaynağın iddiasına göre en az üç amiral gemisi 5500 mAh kapasiteli pil ile gelecek. Digital Chat Station aynı zamanda son zamanlarda yaygınlaşan yüksek enerji yoğunluğuna sahip bataryaların geliştirildiğinden de bahsediyor. Bu sayede fiziksel olarak piller büyümeden kapasitelerde artış gerçekleşecek gibi görünüyor.
Qualcomm, yüksek performansa odaklanmış olabilir
Qualcomm, yeni yonga setinde yeni Oryon çekirdekleriyle rakipsiz tek ve çok çekirdek performansı sunmak istediğinden güç tüketiminin artmasına izin vermesi söz konusu olabilir. Daha önce Snapdragon 8 Gen 4'ün 4 GHz saat hızıyla test edildiği hatta 4.3 GHz hızlara ulaşabildiği ortaya çıkmıştı. İşlemcinin bu saat hızlarına çıkıp çıkmayacağı belli olmasa da, eğer gerçekleşirse daha büyük buhar odaları gibi soğutma sistemlerine ihtiyaç duyulabilir.
Bunun yanında Snapdragon 8 Gen 4'ün 2 + 6 çekirdek dizilimiyle geleceği ve Dimensity 9300 gibi verimlilik çekirdeklerine sahip olmayacağı iddia ediliyor. Artan enerji tüketimine bu tercihin sebep olması mümkün. İşlemcinin Ekim ayında tanıtlması bekleniyor, dolayısıyla bu iddialara şimdilik şüpheyle yaklaşmakta fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)