Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon X Elite için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı: Cep yakacak

    Snapdragon X Elite işlemcili Samsung Book 4 Edge modeli ortaya çıktı. Peki Snapdragon X Elite'in maliyeti ne kadar olacak? İşte özellikleri ve fiyatı...        
    Snapdragon X Elite için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı! Cep yakacak Tam Boyutta Gör
    Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcili dizüstülerin önümüzdeki aylarda satışa çıkması bekleniyor. Dolayısıyla lansman tarihi yaklaşırken, işlemcinin özellikleri de netleşmeye başladı. Bu kez Snapdragon X Elite işlemcili Samsung Book 4 Edge modeli ortaya çıktı. Fiyatı ise kullanıcıları biraz üzebilir. 

    Snapdragon X Elite için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı

    Kaçıranlar için daha önce Qualcomm, Snapdragon X Elite'in 28W ve 80W konfigürasyonlarının performansını paylaşmış işlemcinin Apple M serisine rakip olacağını duyurmuştu. Bu doğrultuda X Elite işlemciler, HP, Dell, Lenovo ve Acer dizüstüler dahil olmak üzere Samsung Galaxy Book serisine güç verecek.

    Snapdragon X Elite için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı! Cep yakacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz saatlerde ise, bu modeller arasından Galaxy Book 4 Edge'e ait bazı bilgiler ortaya çıktı. Sızıntıya göre 14 inç ekran, 16GB RAM ve 512GB depolama ile eşleştirilen Book 4 Edge, 4.3 GHz saat hızı ve 12 çekirdekli bir Snapdragon X Elite işlemciden güç alıyor.. Bunun 2024 yılında pek de üst düzey olmadığını belirtelim. 

    Dolayısıyla mevcut AMD/Intel tabanlı dizüstü bilgisayarlara kıyasla ana avantajı daha uzun pil ömrü ve entegre 5G modem olacak. Ancak şaşırtıcı olan şu ki, Book4 Edge'in fiyatının 1.800 euro'dan başlayacağı söyleniyor. Yani 13.6 inç ekranlı Apple MacBook Air ile karşılaştırıldığında 40 Euro daha pahalı olacak.

    Bir süredir Qualcomm'un en az 8 farklı X Elite/Plus SKU hazırladığı yönünde söylentiler mevcut. Dolayısıyla fiyatlandırmanın modelden modele değişebileceğini hatırlatalım. Ancak her halükarda, Elite/Plus tamamen yeni bir mimari ve Qualcomm'un PC pazarına ilk büyük hamlesi olacak. Bu da Apple hayranlarını geçiş yapmaya ikna etmeyebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en büyük suv araçlar peugeot bipper 1.4 hdi comfort plus nasıl platinum kart ile gold kart arasındaki fark zyxel 11ax broadcom dx3200 ankara amerikan hastanesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız