Tam Boyutta Gör Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcili dizüstülerin önümüzdeki aylarda satışa çıkması bekleniyor. Dolayısıyla lansman tarihi yaklaşırken, işlemcinin özellikleri de netleşmeye başladı. Bu kez Snapdragon X Elite işlemcili Samsung Book 4 Edge modeli ortaya çıktı. Fiyatı ise kullanıcıları biraz üzebilir.

Snapdragon X Elite için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı

Kaçıranlar için daha önce Qualcomm, Snapdragon X Elite'in 28W ve 80W konfigürasyonlarının performansını paylaşmış işlemcinin Apple M serisine rakip olacağını duyurmuştu. Bu doğrultuda X Elite işlemciler, HP, Dell, Lenovo ve Acer dizüstüler dahil olmak üzere Samsung Galaxy Book serisine güç verecek.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz saatlerde ise, bu modeller arasından Galaxy Book 4 Edge'e ait bazı bilgiler ortaya çıktı. Sızıntıya göre 14 inç ekran, 16GB RAM ve 512GB depolama ile eşleştirilen Book 4 Edge, 4.3 GHz saat hızı ve 12 çekirdekli bir Snapdragon X Elite işlemciden güç alıyor.. Bunun 2024 yılında pek de üst düzey olmadığını belirtelim.

Dolayısıyla mevcut AMD/Intel tabanlı dizüstü bilgisayarlara kıyasla ana avantajı daha uzun pil ömrü ve entegre 5G modem olacak. Ancak şaşırtıcı olan şu ki, Book4 Edge'in fiyatının 1.800 euro'dan başlayacağı söyleniyor. Yani 13.6 inç ekranlı Apple MacBook Air ile karşılaştırıldığında 40 Euro daha pahalı olacak.

Snapdragon X Elite'li Galaxy Book 4'ün test sonucu ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Bir süredir Qualcomm'un en az 8 farklı X Elite/Plus SKU hazırladığı yönünde söylentiler mevcut. Dolayısıyla fiyatlandırmanın modelden modele değişebileceğini hatırlatalım. Ancak her halükarda, Elite/Plus tamamen yeni bir mimari ve Qualcomm'un PC pazarına ilk büyük hamlesi olacak. Bu da Apple hayranlarını geçiş yapmaya ikna etmeyebilir.

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Snapdragon X Elite için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı! Cep yakacak