Snapdragon X Elite için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı: Cep yakacak

Snapdragon X Elite için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı
Kaçıranlar için daha önce Qualcomm, Snapdragon X Elite'in 28W ve 80W konfigürasyonlarının performansını paylaşmış işlemcinin Apple M serisine rakip olacağını duyurmuştu. Bu doğrultuda X Elite işlemciler, HP, Dell, Lenovo ve Acer dizüstüler dahil olmak üzere Samsung Galaxy Book serisine güç verecek.
Dolayısıyla mevcut AMD/Intel tabanlı dizüstü bilgisayarlara kıyasla ana avantajı daha uzun pil ömrü ve entegre 5G modem olacak. Ancak şaşırtıcı olan şu ki, Book4 Edge'in fiyatının 1.800 euro'dan başlayacağı söyleniyor. Yani 13.6 inç ekranlı Apple MacBook Air ile karşılaştırıldığında 40 Euro daha pahalı olacak.
Bir süredir Qualcomm'un en az 8 farklı X Elite/Plus SKU hazırladığı yönünde söylentiler mevcut. Dolayısıyla fiyatlandırmanın modelden modele değişebileceğini hatırlatalım. Ancak her halükarda, Elite/Plus tamamen yeni bir mimari ve Qualcomm'un PC pazarına ilk büyük hamlesi olacak. Bu da Apple hayranlarını geçiş yapmaya ikna etmeyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.