Snapdragon X2 Elite geliyor: İşte beklenen tarih

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Tam Boyutta Gör Qualcomm, bildiğiniz gibi Snapdragon X Plus ve X Elite işlemciler sayesinde PC rekabetine iddialı bir giriş yapmayı başardı. Bu bağlamda tüm gözler, yeni nesil işlemcilere çevrildi diyebiliriz. Geçtiğimiz saatlerde ise, Snapdragon X2 serisine ait, ilk bilgiler paylaşıldı. İşte beklenen çıkış tarihi ve daha fazlası...

Snapdragon X2 işlemciler doğrulanmış olabilir

Asya pazarından gelen bilgilere göre Qualcomm, şu sıralar Snapdragon X2 işlemcileri test etmeye hazırlanıyor. Öyle ki WinFuture, yeni ve üst düzey bir versiyonun ilk kanıtları tespit etmeyi başardı. Buna göre "SC8480XP" model numaralı yeni bir çipin Snapdragon X2 Elite olarak adlandırılması bekleniyor. Karşılaştırmak adına Snapdragon X Elite’in 12 çekirdekli versiyonlarının tümü "SC8380XP" model numarasına sahip.

Bu yeni işlemcinin saat hızı ve çekirdek sayısı gibi teknik detaylar henüz bilinmiyor. Ancak Project Glymur kod adıyla, adını İzlanda'daki ikinci en yüksek şelaleden aldığı belirtiliyor, ki bu da önemli iyileştirmelerin habercisi olabilir. Keza Qualcomm, bugüne kadar işlemci kod adlarında genellikle Hawaii'deki yerleri tercih etti. Kod adı seçimindeki bu değişiklik, belki de büyük bir yeniliğin sinyalini veriyor olabilir.

Qualcomm'un Snapdragon X2 Elite'in geliştirilmesini 2025 yılına kadar tamamlaması bekleniyor. Mevcut Snapdragon X Elite, tek çekirdek performansıyla öne çıkarken, çok çekirdekli ve grafik performansı açısından Apple M4'ün biraz gerisinde kalıyor. Ancak, Windows PC'ler için X Elite ve X Plus işlemcilerinin piyasaya sürülmesi, Intel ve AMD'yi sıkıştırmayı başardı.

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Qualcomm'un bu rekabeti sürdürecek adımlar atması ve hem hesaplama gücü hem de enerji verimliliği konusunda Apple Silicon ile yarışmaya devam etmesi muhtemel. Dolayısıyla Snapdragon X2 Elite'in neler sunduğunu görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.

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Snapdragon X2 Elite geliyor: İşte beklenen tarih