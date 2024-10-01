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    Anlık Bildirim

    Snapdragon X2 Elite geliyor: İşte beklenen tarih

    Qualcomm, bu yıl dikkatleri üzerine toplayan Snapdragon X serisinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Yeni nesil işlemciler için tarih bilgisi paylaşıldı.  
    Snapdragon X2 Elite geliyor: İşte beklenen tarih Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, bildiğiniz gibi Snapdragon X Plus ve X Elite işlemciler sayesinde PC rekabetine iddialı bir giriş yapmayı başardı. Bu bağlamda tüm gözler, yeni nesil işlemcilere çevrildi diyebiliriz. Geçtiğimiz saatlerde ise, Snapdragon X2 serisine ait, ilk bilgiler paylaşıldı. İşte beklenen çıkış tarihi ve daha fazlası...

    Snapdragon X2 işlemciler doğrulanmış olabilir

    Asya pazarından gelen bilgilere göre Qualcomm, şu sıralar Snapdragon X2 işlemcileri test etmeye hazırlanıyor. Öyle ki WinFuture, yeni ve üst düzey bir versiyonun ilk kanıtları tespit etmeyi başardı. Buna göre "SC8480XP" model numaralı yeni bir çipin Snapdragon X2 Elite olarak adlandırılması bekleniyor. Karşılaştırmak adına Snapdragon X Elite’in 12 çekirdekli versiyonlarının tümü "SC8380XP" model numarasına sahip.

    Bu yeni işlemcinin saat hızı ve çekirdek sayısı gibi teknik detaylar henüz bilinmiyor. Ancak Project Glymur kod adıyla, adını İzlanda'daki ikinci en yüksek şelaleden aldığı belirtiliyor, ki bu da önemli iyileştirmelerin habercisi olabilir. Keza Qualcomm, bugüne kadar işlemci kod adlarında genellikle Hawaii'deki yerleri tercih etti. Kod adı seçimindeki bu değişiklik, belki de büyük bir yeniliğin sinyalini veriyor olabilir.

    Qualcomm'un Snapdragon X2 Elite'in geliştirilmesini 2025 yılına kadar tamamlaması bekleniyor. Mevcut Snapdragon X Elite, tek çekirdek performansıyla öne çıkarken, çok çekirdekli ve grafik performansı açısından Apple M4'ün biraz gerisinde kalıyor. Ancak, Windows PC'ler için X Elite ve X Plus işlemcilerinin piyasaya sürülmesi, Intel ve AMD'yi sıkıştırmayı başardı. 

    Qualcomm'un bu rekabeti sürdürecek adımlar atması ve hem hesaplama gücü hem de enerji verimliliği konusunda Apple Silicon ile yarışmaya devam etmesi muhtemel. Dolayısıyla Snapdragon X2 Elite'in neler sunduğunu görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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