Snapdragon X2 Elite geliyor: İşte beklenen tarih

Snapdragon X2 işlemciler doğrulanmış olabilir
Asya pazarından gelen bilgilere göre Qualcomm, şu sıralar Snapdragon X2 işlemcileri test etmeye hazırlanıyor. Öyle ki WinFuture, yeni ve üst düzey bir versiyonun ilk kanıtları tespit etmeyi başardı. Buna göre "SC8480XP" model numaralı yeni bir çipin Snapdragon X2 Elite olarak adlandırılması bekleniyor. Karşılaştırmak adına Snapdragon X Elite’in 12 çekirdekli versiyonlarının tümü "SC8380XP" model numarasına sahip.
Bu yeni işlemcinin saat hızı ve çekirdek sayısı gibi teknik detaylar henüz bilinmiyor. Ancak Project Glymur kod adıyla, adını İzlanda'daki ikinci en yüksek şelaleden aldığı belirtiliyor, ki bu da önemli iyileştirmelerin habercisi olabilir. Keza Qualcomm, bugüne kadar işlemci kod adlarında genellikle Hawaii'deki yerleri tercih etti. Kod adı seçimindeki bu değişiklik, belki de büyük bir yeniliğin sinyalini veriyor olabilir.
Qualcomm'un Snapdragon X2 Elite'in geliştirilmesini 2025 yılına kadar tamamlaması bekleniyor. Mevcut Snapdragon X Elite, tek çekirdek performansıyla öne çıkarken, çok çekirdekli ve grafik performansı açısından Apple M4'ün biraz gerisinde kalıyor. Ancak, Windows PC'ler için X Elite ve X Plus işlemcilerinin piyasaya sürülmesi, Intel ve AMD'yi sıkıştırmayı başardı.
Qualcomm'un bu rekabeti sürdürecek adımlar atması ve hem hesaplama gücü hem de enerji verimliliği konusunda Apple Silicon ile yarışmaya devam etmesi muhtemel. Dolayısıyla Snapdragon X2 Elite'in neler sunduğunu görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu