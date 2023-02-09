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    Akıllı saatlerde 5G dönemi

    Snapdragon X35 5G Modem-RF iletişim yongası akıllı saatlerin yanında dizüstüler, sanal gerçeklik kaskı, kamera, mobil modem gibi cihazlarda da kullanılacak.     
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    Snapdragon X35 5G Tam Boyutta Gör
    Günümüzde akıllı saatler Bluetooth görüşmesinden SIM kart desteğine kadar özellikle iletişim konusunda büyük mesafe katetti. Şimdi ise 5G bağlantısı için Qualcomm önemli bir hamle yapıyor.

    Snapdragon X35 5G modem neler sunuyor?

    Hali hazırda iletişim destekli akıllı saatlerde 4G modem örnekleri görmekteydik. Snapdragon X35 5G Modem-RF yongası ise hem taşınabilir cihazlara hem de akıllı saat gibi Nesnelerin İnterneti cihazlarına 5G imkânını sunacak.

    220Mbps hızlarına kadar veri aktarımını destekleyen yonga 4G ve 5G şebekeleri ile uyumlu. Yeni nesil güç yönetimi sayesinde geniş bir 5G kapsama alanına rağmen oldukça az güç tüketecek. Ayrıca gecikmeleri de en aza indirecek.

    Bununla birlikte Snapdragon X35 5G modem için bir süre daha beklemek gerekecek zira firma gelecek yılın ilk yarısını işaret ediyor. Yine sanal gerçeklik kaskı, kamera, mobil modem gibi cihazlar da bu modemi kullanabilecekler.

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