Huawei denize 5G ağı kuruyor

Denizde 5G keyfi
Gelen bilgilere göre China Unicom ile iş birliği yapan Huawei, GSMA 2023 fuarında da ödül kazanan iddialı bir projeye imza attı. Projede balıkçı teknelerine 5G ekipmanları yerleştirilerek kıyıya yakın bir alanda internet ağı oluşturuldu.
Bu sayede balıkçılar dinamik bir şekilde hava durumunu takip ederken teknelerinde akıllı sistemleri kullanmak da mümkün oluyor. Ayrıca tek tuşla acil durum sistemlerine de erişilebiliyor.
Dijital Balıkçı Tekneleri adındaki proje 61 kilometrelik bir alan içerisinde 60Mbps indirme ve 2Mbps yükleme hızları sunabiliyor. Önümüzdeki dönemde Çin’in farklı sahil kentlerine de bu tarz iletişim ağları kurulabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?