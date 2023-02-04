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    Anlık Bildirim

    Huawei denize 5G ağı kuruyor

    Huawei tarafından belirli bir sahil alanına kurulan 5G iletişim ağı ile balıkçıklar anlık hava değişimlerini takip ediyor ve farklı akıllı çözümler kullanabiliyor. 
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    5G Tam Boyutta Gör
    Ambargo altında olsa da 5G altyapıları konusunda Huawei halen lider konumda ve ülkesi Çin’de yatırımlarına devam ediyor. Şimdi balıkçılar için verimli bir iletişim ağı kurmaya başladı.

    Denizde 5G keyfi

    Gelen bilgilere göre China Unicom ile iş birliği yapan Huawei, GSMA 2023 fuarında da ödül kazanan iddialı bir projeye imza attı. Projede balıkçı teknelerine 5G ekipmanları yerleştirilerek kıyıya yakın bir alanda internet ağı oluşturuldu.

    Bu sayede balıkçılar dinamik bir şekilde hava durumunu takip ederken teknelerinde akıllı sistemleri kullanmak da mümkün oluyor. Ayrıca tek tuşla acil durum sistemlerine de erişilebiliyor.

    Dijital Balıkçı Tekneleri adındaki proje 61 kilometrelik bir alan içerisinde 60Mbps indirme ve 2Mbps yükleme hızları sunabiliyor. Önümüzdeki dönemde Çin’in farklı sahil kentlerine de bu tarz iletişim ağları kurulabilecek.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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