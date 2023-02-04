Huawei denize 5G ağı kuruyor

Tam Boyutta Gör Ambargo altında olsa da 5G altyapıları konusunda Huawei halen lider konumda ve ülkesi Çin’de yatırımlarına devam ediyor. Şimdi balıkçılar için verimli bir iletişim ağı kurmaya başladı.

Denizde 5G keyfi

Gelen bilgilere göre China Unicom ile iş birliği yapan Huawei, GSMA 2023 fuarında da ödül kazanan iddialı bir projeye imza attı. Projede balıkçı teknelerine 5G ekipmanları yerleştirilerek kıyıya yakın bir alanda internet ağı oluşturuldu.

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Bu sayede balıkçılar dinamik bir şekilde hava durumunu takip ederken teknelerinde akıllı sistemleri kullanmak da mümkün oluyor. Ayrıca tek tuşla acil durum sistemlerine de erişilebiliyor.

Dijital Balıkçı Tekneleri adındaki proje 61 kilometrelik bir alan içerisinde 60Mbps indirme ve 2Mbps yükleme hızları sunabiliyor. Önümüzdeki dönemde Çin’in farklı sahil kentlerine de bu tarz iletişim ağları kurulabilecek.

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