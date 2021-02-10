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    Snapdragon X65 5G modem ilk kez 10Gbps hızlarını getiriyor

    Yıl sonlarında piyasaya çıkacak olan Snapdragon X65 5G modem ilk kez 10Gbps bağlantı hızlarına ulaşarak rekor kırıyor. En verimli bağlantılar için yapay zeka algoritmalarına da yer verilmiş.
    10 Şubat 2021, 19:00 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Snapdragon X65 5G modem ilk kez 10Gbps hızlarını getiriyor
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    5G yarışının iyice hızlandığı dönemde Qualcomm da vites arttırıyor. Firma yeni amiral gemisi yonga setlerine eşlik edecek Snapdragon X65 5G modemini duyurdu. Modem bağlantı hızı rekoru kırıyor.

    Snapdragon X65 5G özellikleri

    Qualcomm ilk olarak Snapdragon X50 modem modeli ile 5G trendine adım atmıştı. Sonrasında Snapdragon X55 ve Snapdragon X60 amiral gemilerini görmüştük. Snapdragon X65 de muhtemel Snapdragon 898 yonga setine eşlik edecek.

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    3GPP tarafından belirlenmiş Release 16 radyo frekans sürümünü kullanan Snapdragon X65 modemi bu sayede daha verimli hücresel bağlantılar kurabiliyor. QTM545 mmWave modülü ile kısa mesafede yüksek hız sunan mmWave ve RF modülü ile de uzak mesafede düşük hız sunan Sub-6GHz standartlarını destekliyor.

    Snapdragon X65 5G modem ilk kez 10Gbps hızlarını getiriyor
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    10Gbps indirme hızları ile 5G altyapılarında bir ilke imza atan modem yapay zeka algoritmaları sayesinde anten kısmından telefonu tuttuğunuzda bunu yüzde 30 doğruluk oranında anlayabiliyor ve iç antenler arasında geçiş yaparak sinyal kalitesini arttırıyor. 5G PowerSave 2.0 ile uyku moduna geçiş veya uykudan uyanış gibi durumlar yönetilirken Smart Transmit 2.0 ile kapsama alanının arttırılması hedefleniyor.

    Snapdragon X65 5G modeminin üretici ortaklara örneklenmesine başlandı. Apple’ın iPhone 14 serisinde bu modemi kullanması bekleniyor. Yine yıl sonunda çıkacak yeni Snapdragon 898 yonga setli amiral gemilerinde de bu modemi görebileceğiz.



    https://appleinsider.com/articles/21/02/09/qualcomm-teases-snapdragon-x65-5g-10gbps-modem-for-2022-iphone Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    mmWave stadyum, konser, AVM, sinema veya kalabalık meydanlar gibi yerlerde olur diye tahmin ediyorum.
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    100 megabit hız alıyorum , allah bereket versin , 130 lira veriyorum , hızımın yükselmesini değilde fiyatının 25 lira olmasını isterim
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    anatolianwarrior (Barış Yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizde mmwave olmucak zaten bizim için boş.
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    e_capkan (emre capkan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hiç gerek yok bence.
    mmwave in kapsama alanı ne kadar zaten.
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    renega (Ömer C. IŞIK) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bize 35mbps yetiyor hocam
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